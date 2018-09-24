 45% украинцев возрастом 15-19 лет употребляют алкоголь, - исследование ВОЗ

Для сравнения - во всем мире алкоголь употребляют 27% людей в возрасте 15-19 лет, говорится в новом исследовании Всемирной организации здравоохранения, передает Цензоо.НЕТ со ссылкой на УП Життя
На одного украинца старше 15 лет в 2016 году приходилось 8,6 литров чистого алкоголя. Это на 5,7 литров меньше, чем в 2010 году. При этом один пьющий украинец в среднем в 2016 году принимал 13,8 литров чистого алкоголя.
Всего в мире каждый 20 человек умирает от алкоголя. В трех из четырех случаях это - мужчина.
28% смертей, связанных с алкоголем, происходят из-за травмы в ДТП, причинения самому себе вреда или насилия.
21% - из-за нарушения пищеварения.
19% - из-за сердечно-сосудистые заболевания.
Остальные - из-за инфекционных болезней, рака, психических расстройств и др.
Во всем мире 237 млн мужчин и 46 млн женщины страдают от расстройств из-за употребления алкоголя.
При этом такие расстройства более характерны странам с высоким уровнем дохода.
По оценкам ВОЗ, 2,3 миллиарда людей сегодня является пьющими, а Европа имеет самый высокий уровень потребления на душу населения в мире.
Текущие тенденции и прогнозы указывают на ожидаемый рост потребления алкоголя на душу населения в течение следующих 10 лет, особенно в регионах Юго-Восточной Азии и Западном Тихоокеанском регионе и в Американском регионе.
Не выжить нам без алкоголя...)))
в супермаркетах питають або паспорт або інший документ, але все одно знайдуть де і як придбати.
Пить нужно правильно...., но это от генов и воспитания зависит...
В що ти перетворився:
Тільки десять годин,
Ну а ти вже напився...
Від циррозу печіки
Скоро двинеш ти коні,
Своє життя ти втопив
В самогоні!
Твоє життя позбавлене змісту -
Тупо напитись і шлятись по місту.
В театрі життя немає твоєї ролі,
Мозок ти свій розчинив в алкоголі!..
Ты одет во что попало, от тебя семья устала...
Посмотри - одноклассник твой идет
Чистый и умытый - он не пьет...)))
Щас молодняк меньше бухает.
Сири, ковбаси та інше в Польщі - те саме. Польський хлібний квас - це дійсно на смак сквашений настій хліба. Смаки для молодих можуть бути дуже незвичні. Я, який
попрощався з дитинством майже півстоліття тому, пам'ятаю часи, коли хімія хоч і була, але не в такій кількості. І часто була недешевою. Тому при виробництві продтоварів газводу, наприклад, підфарбовували фруктовими сиропами + паленою карамеллю. Або рослинними екстрактами. А хлібний квас дійсно робили з хліба.
Зараз все простіше і на порядок дешевше. А добре ім'я, репутація виробника в совку було зовсім невідома, а в Україні - це теж поняття маловідоме.
Это естественное для организма вещество, которое организм "переваривает". Всё дело отнюдь не в алкоголе, а лишь в его количестве и качестве. Поварённая соль и сахар, и даже молоко, и даже вода! - тоже могут привести к быстрой смерти. Смертельная доза соли, например, меньше 200 грамм.