 45% украинцев возрастом 15-19 лет употребляют алкоголь, - исследование ВОЗ

Для сравнения - во всем мире алкоголь употребляют 27% людей в возрасте 15-19 лет, говорится в новом исследовании Всемирной организации здравоохранения, передает Цензоо.НЕТ со ссылкой на УП Життя

На одного украинца старше 15 лет в 2016 году приходилось 8,6 литров чистого алкоголя. Это на 5,7 литров меньше, чем в 2010 году. При этом один пьющий украинец в среднем в 2016 году принимал 13,8 литров чистого алкоголя.

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Интересно, что только 12,7% украинцев по жизни не пьют алкоголь. Мужчин среди них - почти 10%, женщин - 15%.

Всего в мире каждый 20 человек умирает от алкоголя. В трех из четырех случаях это - мужчина.

28% смертей, связанных с алкоголем, происходят из-за травмы в ДТП, причинения самому себе вреда или насилия.

21% - из-за нарушения пищеварения.

19% - из-за сердечно-сосудистые заболевания.

Остальные - из-за инфекционных болезней, рака, психических расстройств и др.

Во всем мире 237 млн мужчин и 46 млн женщины страдают от расстройств из-за употребления алкоголя.

При этом такие расстройства более характерны странам с высоким уровнем дохода.

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По оценкам ВОЗ, 2,3 миллиарда людей сегодня является пьющими, а Европа имеет самый высокий уровень потребления на душу населения в мире.

Текущие тенденции и прогнозы указывают на ожидаемый рост потребления алкоголя на душу населения в течение следующих 10 лет, особенно в регионах Юго-Восточной Азии и Западном Тихоокеанском регионе и в Американском регионе.