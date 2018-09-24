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 45% украинцев возрастом 15-19 лет употребляют алкоголь, - исследование ВОЗ

По состоянию на 2016 год 45% украинцев в возрасте 15-19 лет употребляют алкоголь. При этом среди юношей таких 53%, а среди девушек - почти 37%.

Для сравнения - во всем мире алкоголь употребляют 27% людей в возрасте 15-19 лет, говорится в новом исследовании Всемирной организации здравоохранения, передает Цензоо.НЕТ со ссылкой на УП Життя

На одного украинца старше 15 лет в 2016 году приходилось 8,6 литров чистого алкоголя. Это на 5,7 литров меньше, чем в 2010 году. При этом один пьющий украинец в среднем в 2016 году принимал 13,8 литров чистого алкоголя.

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Интересно, что только 12,7% украинцев по жизни не пьют алкоголь. Мужчин среди них - почти 10%, женщин - 15%.

Всего в мире каждый 20 человек умирает от алкоголя. В трех из четырех случаях это - мужчина.

28% смертей, связанных с алкоголем, происходят из-за травмы в ДТП, причинения самому себе вреда или насилия.

21% - из-за нарушения пищеварения.

19% - из-за сердечно-сосудистые заболевания.

Остальные - из-за инфекционных болезней, рака, психических расстройств и др.

Во всем мире 237 млн мужчин и 46 млн женщины страдают от расстройств из-за употребления алкоголя.

При этом такие расстройства более характерны странам с высоким уровнем дохода.

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По оценкам ВОЗ, 2,3 миллиарда людей сегодня является пьющими, а Европа имеет самый высокий уровень потребления на душу населения в мире.

Текущие тенденции и прогнозы указывают на ожидаемый рост потребления алкоголя на душу населения в течение следующих 10 лет, особенно в регионах Юго-Восточной Азии и Западном Тихоокеанском регионе и в Американском регионе.

Источник: https://censor.net.ua/n3087770
 
 
 Топ комментарии
 
Подивися на себе,
В що ти перетворився:
Тільки десять годин,
Ну а ти вже напився...

Від циррозу печіки
Скоро двинеш ти коні,
Своє життя ти втопив
В самогоні!

Твоє життя позбавлене змісту -
Тупо напитись і шлятись по місту.
В театрі життя немає твоєї ролі,
Мозок ти свій розчинив в алкоголі!..
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Такая нам досталась доля -
Не выжить нам без алкоголя...)))
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Пиво с водкой - дрянь. Читай внимательно мой коммент. 45% украинцев возрастом 15-19 лет употребляют алкоголь, - исследование ВОЗ - Цензор.НЕТ 2355
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Такая нам досталась доля -
Не выжить нам без алкоголя...)))
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Це ж не алкоголіки, а так час від часу випити погуляти..
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Пить хорошо, а хорошо пить ещё лучше🍷
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зараз заборонена продажа алкоголю до 21 року,
в супермаркетах питають або паспорт або інший документ, але все одно знайдуть де і як придбати.
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У Києві не продають, а по райцентрах повно підпільних гуралень.
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да нормально все - даже кошка ищет валерьянку....
Пить нужно правильно...., но это от генов и воспитания зависит...
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Подивися на себе,
В що ти перетворився:
Тільки десять годин,
Ну а ти вже напився...

Від циррозу печіки
Скоро двинеш ти коні,
Своє життя ти втопив
В самогоні!

Твоє життя позбавлене змісту -
Тупо напитись і шлятись по місту.
В театрі життя немає твоєї ролі,
Мозок ти свій розчинив в алкоголі!..
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Це після якої дози алкоголю народжується така "поезія"?
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Точно! І це відома пісня, тому ви це могли знати.
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Вибачайте, але таке лайно не слухаю.
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А кто не начинал потягивать пивко в старших классах, больше беспокоит курение, часто вижу во дворе пацанов лет 10-12 за куревом.
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При советах пробовали курить с 1 класса. Жизнь была в 70-х и 80-х... да и 90-х тяжёлая, послевоенная.
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При советах пиздюки хоть ныкались, а сейчас тупо всех посылают...
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Посмотри, на кого ты стал похож -
Ты одет во что попало, от тебя семья устала...
Посмотри - одноклассник твой идет
Чистый и умытый - он не пьет...)))
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Норм. Лет 15-20 назад подростки бухали по черному. Все лавки были забиты алкашней.
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Это да.
Щас молодняк меньше бухает.
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Я бы сказал не просто меньше, а сейчас это считается почти нормой. Как и бег, велосипед и т.д. А раньше если подросток-студент не курил и занимался бегом , добирался на велике на работу-учебу и не мечтал о ланосе - он считался таким себе городским сумасшедшим.
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Ха-ха-ха, с 15-ти лет, полнейший бред, надо правду писать, не с 15-ти, а точнее с 10 уже бухают, но правда, не все конечно же.
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Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрёт😊
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Да еще и пиво, спиртякой разбавленное, чтобы срок реализации увеличить. Пивных алкоголиков много. Хотя после того, как попробуешь настоящее пиво, эту отраву пить невозможно.
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Пиво без водки зря потраченные деньги?
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уже поправил здоровье, смотрю.. как тебя эта тема зацепила
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Пиво с водкой - дрянь. Читай внимательно мой коммент.
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правильно делают. но мало. процент должен быть еще больше.
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Когда появятся картинки на бутылках со спиртным-такие же как на сигаретах?
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Багато продуктів неякісні і виготовлені з домішками шкідливих консервантів. Тому на кожному такому продукті повинні бути такі картинки. Отже заходить людина у маркет і повсюди бачить страшні картинки і написи☠
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Значит пост и молитва((( Турчинов ратует за укрепление христианской морали.
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Пиво не надто люблю, можу скуштувати раз на три місяці. Коли перший раз покуштував пиво в Польщі - здивувався, що воно якесь як би "не дуже смачне" у порівнянні з українським. Аж потім дійшло, що це пиво просто без хімдобавок, до яких всі звикли в Україні... Адже "вітчизняне" пиво підкислюють, підсолоджують, спиртують, ароматизують, консервують тощо.
Сири, ковбаси та інше в Польщі - те саме. Польський хлібний квас - це дійсно на смак сквашений настій хліба. Смаки для молодих можуть бути дуже незвичні. Я, який
попрощався з дитинством майже півстоліття тому, пам'ятаю часи, коли хімія хоч і була, але не в такій кількості. І часто була недешевою. Тому при виробництві продтоварів газводу, наприклад, підфарбовували фруктовими сиропами + паленою карамеллю. Або рослинними екстрактами. А хлібний квас дійсно робили з хліба.
Зараз все простіше і на порядок дешевше. А добре ім'я, репутація виробника в совку було зовсім невідома, а в Україні - це теж поняття маловідоме.
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Настроение под ноль - зравствуй крепкий алкоголь!!!
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Употреблял самогон, сидя небольшой компанией под последний партой, во время урока в 8 классе. При этом практичеки не курил и не курю. Хотя может иногда и смотря что...
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1972 год: Этиловый спирт - легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим накотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Это гост на этиловый спирт. Все кто употребляют спирт этиловый в любом виде и количестве являются наркоманами.
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Дорогой, это максимализм какой-то юношеский. Потому что алкоголь содержится в кефире, квасе, квашеных яблоках и капусте, свежеиспечённой дрожжевой выпечке и т.д. Не говоря о вине и пиве, известных человеку многие тысячелетия.
Это естественное для организма вещество, которое организм "переваривает". Всё дело отнюдь не в алкоголе, а лишь в его количестве и качестве. Поварённая соль и сахар, и даже молоко, и даже вода! - тоже могут привести к быстрой смерти. Смертельная доза соли, например, меньше 200 грамм.
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Самое обидное то что почти все производители алкоголя в Украине иностранные компании. Деньги уходят из страны, а тот мизер что остается от акцизного сбора не перекрывает издержки государства связанные с употреблением алкоголя населением.
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Это не иностранные компании. Это офшоры украинских олигархов.
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45% молодих людей п'ють ,але спитати звідки в них.... гроші.... на алкоголь і сигарети ..............де!? батьки ....що дітина в такі роки 15-19 ходять ночами і т.д...... вина батьків....Нема виховання ви подивіться в школах кашмар, який робиться .....нащо дітям робити пянки..... день народження,випускний в 4 класі потім в 9 класі і.т. д.....хто це робить не батьки разом з учителями, це повинно бути законом заборонено .... кошмар не школи. Дітей треба виховувати з садіків....щоб ми мали націю виховану ...
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Виховання можливе тільки власним прикладом.
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100 грамм на кружку "Оболони"-готов к труду и обороне!
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровье45% украинцев возрастом 15-19 лет употребляют алкоголь, - исследование ВОЗ
 
 
 
 
 
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