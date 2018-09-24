 "Не надо никаких кассационных жалоб! Все как они скажут, так и будет", - диссидент Кунцевич рассказал, как его защищал адвокат Медведчук

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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"Приговор был, а адвоката не было. Он не пришел на его зачтение. Я ему еще говорил ранее, мол, после приговора нам надо встретиться, кассационную жалобу подать, на что он мне ответил: "Не надо никаких кассационных жалоб! Все как они скажут, так и будет"", - вспоминает Кунцевич.

При этом, по его словам, в ходе судебного рассмотрения его дела государственный защитник Медведчук настаивал на повышении для подзащитного предусмотренного срока еще на почти два года.

"Адвокат поддержал прокурора в том, что моя вина доказана, и что наказание мне должно быть максимальным - три года. При этом он добавил: "Товарищ прокурор почему-то не учел, что в соответствии со статьей 43 УПК к сроку этого наказания должен быть добавлен срок 1 год 9 месяцев и 19 дней с предыдущего срока", - рассказал диссидент.

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По словам диссидента, Медведчука назначили ему адвокатом в 1984 году почти принудительно.

"Мать рассказывала мне, что следователь показал список из 10 фамилий и сразу сказал: "Вот этого", - и показал пальцем на Медведчука. Нет сомнений, что этот список утверждался где-то наверху, то есть следователь не сам определял кандидатов", - считает Кунцевич.

Напомним, ранее актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из фильма "Стус" вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков из администрации Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

В то же время режиссер Роман Бровко утверждает, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот данный факт отрицает.

Премьер-министр Владимир Гройсман проручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василие Стусе в фильме, который сейчас снимается за государственные деньги.