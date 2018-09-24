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Все про:адвокат (1041) диссидент (37) защита (99) история (1528) Медведчук (741) СССР (672)

 "Не надо никаких кассационных жалоб! Все как они скажут, так и будет", - диссидент Кунцевич рассказал, как его защищал адвокат Медведчук

Народный артист Украины и советский диссидент Николай Кунцевич утверждает, что назначенный ему по уголовному делу в 1984 году адвокат Виктор Медведчук, который сейчас является лидером пророссийской силы "Украинский выбор" и кумом президента России Владимира Путина, не только не явился на оглашение приговора, а и настаивал на более жестоком наказании.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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"Приговор был, а адвоката не было. Он не пришел на его зачтение. Я ему еще говорил ранее, мол, после приговора нам надо встретиться, кассационную жалобу подать, на что он мне ответил: "Не надо никаких кассационных жалоб! Все как они скажут, так и будет"", - вспоминает Кунцевич.

При этом, по его словам, в ходе судебного рассмотрения его дела государственный защитник Медведчук настаивал на повышении для подзащитного предусмотренного срока еще на почти два года.

"Адвокат поддержал прокурора в том, что моя вина доказана, и что наказание мне должно быть максимальным - три года. При этом он добавил: "Товарищ прокурор почему-то не учел, что в соответствии со статьей 43 УПК к сроку этого наказания должен быть добавлен срок 1 год 9 месяцев и 19 дней с предыдущего срока", - рассказал диссидент.

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По словам диссидента, Медведчука назначили ему адвокатом в 1984 году почти принудительно.

"Мать рассказывала мне, что следователь показал список из 10 фамилий и сразу сказал: "Вот этого", - и показал пальцем на Медведчука. Нет сомнений, что этот список утверждался где-то наверху, то есть следователь не сам определял кандидатов", - считает Кунцевич.

Напомним, ранее актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из фильма "Стус" вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков из администрации Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

В то же время режиссер Роман Бровко утверждает, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот данный факт отрицает.

Премьер-министр Владимир Гройсман проручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василие Стусе в фильме, который сейчас снимается за государственные деньги.

Источник: https://censor.net.ua/n3087769
 
 
 Топ комментарии
 
Виктор Медведчук - это лживая, мерзкая и циничная тварь, враг №1 государства Украина. Сам факт существования этой твари представляет угрозу национальной безопасности и территориальной целостности государства Украина.
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когда фирма медведчука заходила на рынок сжиженного газа в Украине сбу наше под видом проверок остановила поставки всех газотрейдеров тем самым создала льготные условия для завоевания рынка фирмой кума путина как известно в доли там сам главнокомандующий петр лексеич вот такая очередная победа ... так кто наш однотуровый если еще вспомнить что медведчук теперь и владелец телеканала 112
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Что за клевета! Виктор Владимирович - официальный попутчик революции, незаменимый минский переговорщик и безупречный адвокат!

Да и вообще
"Не надо никаких кассационных жалоб! Все как они скажут, так и будет", - диссидент Кунцевич рассказал, как его защищал адвокат Медведчук - Цензор.НЕТ 3919
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За життя Рабиновича, за життя Мураева, за життя Медведчука
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Очень здорово смотрится еврей, у которого наверняка были убитые нацистами родственники, рядом с сынком полицая, служившего в нацистской комендатуре и за это отсидевшего. В общем "Ле хаим!", что на идише значит "За життя!" Позорный потц этот Рабинович.
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Порошенко любит сепаров и коррупционеров. Не удивительно что Медведчук, сепар и коррупционер, как сыр в масле катается.
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когда фирма медведчука заходила на рынок сжиженного газа в Украине сбу наше под видом проверок остановила поставки всех газотрейдеров тем самым создала льготные условия для завоевания рынка фирмой кума путина как известно в доли там сам главнокомандующий петр лексеич вот такая очередная победа ... так кто наш однотуровый если еще вспомнить что медведчук теперь и владелец телеканала 112
 показать весь комментарий
 
 
Виктор Медведчук - это лживая, мерзкая и циничная тварь, враг №1 государства Украина. Сам факт существования этой твари представляет угрозу национальной безопасности и территориальной целостности государства Украина.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не надо никаких кассационных жалоб! Все как они скажут, так и будет", - диссидент Кунцевич рассказал, как его защищал адвокат Медведчук
 
 
 
 
 
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