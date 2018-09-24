 Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной, - Лукашенко об увеличение численности пограничников

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо озвучил информацию о задержании крупного нелегального арсенала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
На встрече, в частности, речь шла о возможном увеличении количества пограничников и усилении работы по отдельным направлениям.
"Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко в этой связи сообщил информацию, озвученную ранее при докладе министра внутренних дел Игоря Шуневича.
"Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее", - привел подробности глава государства.
"Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму", - добавил Президент Беларуси.
Как вариант, возможен?
Картофельные синдикаты в панике...
Мир замер в ожидании!)))
Печальные новости из Беларуси: мой сосед по камере минского СИЗО, японский художник-карикатурист Даичи Йошида обвиненный белорусскими властями в провозе оружия осужден на 4,5 лет строгого режима. Про этого несчастного парня я рассказывал ранее в статье "Лагерь смерти в центре Минска" и искренне надеялся, что обезумевшие белорусские прокуроры проявят снисхождение хотя бы к иностранцу. Бедолага вез сувенирный пистолет в багаже и к несчастью для него имел пересадку в Минске по пути из Европы в Японию. Он даже не вышел из транзитной зоны аэропорта, да и пистолет с самого начала был признан как сувенирный, но якобы требовалась экспертиза. Почти полтора года японец мучился в СИЗО, ожидая суда и приговора. Тянулись нескончаемые экспертизы, в ходе которых то признавали пистолет сувенирным, то делали оговорку что теоретически его можно переделать под боевой. За это время непонятно зачем Йошиду отправляли на несколько месяцев в еще более суровую тюрьму - Жодинский следственный изолятор, где над ним издевались сокамерники-наркоманы. Увы, в Беларуси 99,8% приговоров обвинительные и признать, что японец невиновен власти были не готовы. https://puerrtto.livejournal.com/987504.html
http://kyky.org/pain/yaponets-v-belaruskoy-tyurme-ne-pytaytes-pobyvat-v-belarusi-dazhe-tranzitom-vas-pohity
Француз, задержанный на белорусской границе с пулей в кармане, уже месяц находится в гомельском СИЗО.
Задержанный при выезде из Беларуси в Украину, Жолан Вийё (Jolan Viaud) имел в кармане пулю, которую ему подарил в Варшаве польский друг в качестве сувенира, пишет радио «Свобода».
Суд над задержанным состоится через несколько недель. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы за незадекларированный провоз боеприпасов через границу :
Об этом сообщается на сайте южнофранцузской газеты La Depèche.
Молодой француз ранее в этом году отправился в путешествие по Европе. 21 сентября, когда он выезжал из Беларуси в Украину, он был задержан на границе. Причиной стала пуля, которую он держал в кармане как сувенир, подаренный ему Павлом, у которого путешественник останавливался в Варшаве. Об этом задержанный сообщил в письме, которое ему удалось переслать семье во Францию через три недели после задержания.Жолан Вийё рассказывает что, не дожидаясь вопросов таможенника, он показал пулю сам, чтобы узнать, можно ли ее провезти. Однако таможенники говорили только по-русски, и поэтому «диалог был невозможен». «Если бы я знал, что это запрещено, я бы ее не взял или лучше бы спрятал», - пишет Жолан Вийё в письме.
https://nn.by/?c=ar&i=199780&lang=ru
https://nn.by/?c=ar&i=199780&lang=ru
https://nn.by/?c=ar&i=199780&lang=ru
бо ви щойно обвинуватили наших громадян
Вез прямо на грузовике. Завтра подвезет остальное
все нормально.