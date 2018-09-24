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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2721) граница (3088) Лукашенко (1631)

 Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной, - Лукашенко об увеличение численности пограничников

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет увеличить количество пограничников на границе с Украиной, чтобы пресечь перевозку оружия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо озвучил информацию о задержании крупного нелегального арсенала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

На встрече, в частности, речь шла о возможном увеличении количества пограничников и усилении работы по отдельным направлениям.

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"Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко в этой связи сообщил информацию, озвученную ранее при докладе министра внутренних дел Игоря Шуневича.

"Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее", - привел подробности глава государства.

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"Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму", - добавил Президент Беларуси.

Источник: https://censor.net.ua/n3087762
 
 
 Топ комментарии
 
Все беды идут от недоимперии, а не с Украины! Холуй ты путинский!
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Соседи, чтобы вы все правильно понимали - недавно были переговоры между Лукашенко и Путиным. Так что сильно не вникайте в эти заявления. У нас вон народ ржет с фрау А. и джипа с оружием. Нет ни одного факта, который доказывал бы нелегальную поставку оружия с Украины в Беларусь. Чего нельзя исключать со стороны РФ, учитывая отсутствия нормальной границы.
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Контрабанда картошки под угрозой!
Картофельные синдикаты в панике...
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Зачем? Пустите слух, что через вашу границу Саакашвили собирается в Украину. Через день там жаба не проскочит
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А затем, хотя бы, что у нас в стране столько оружия ходит, что ему уже тесно здесь.
Как вариант, возможен?
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Контрабанда картошки под угрозой!
Картофельные синдикаты в панике...
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К Новому году...мировые цены на сырой картофан и чипсы побью рекорды...
Мир замер в ожидании!)))
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Ни разу не слышал, чтобы через пост на границе между государствами кто-то возил оружие без разрешения погранцов.
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Чего только не бывает в лукаленде, японец и француз за кратами за антиквар , затворы и пуля , сейчас благодаря неравнодушным людям и огласке , оба на свободе :Ми ухвалили рішення про зміцнення кордону з Україною, - Лукашенко про збільшення кількості прикордонників - Цензор.НЕТ 9803Белорусский беспредел продолжается: на 4,5 года осужден мой сосед по камере, японец Даичи Йошида

Печальные новости из Беларуси: мой сосед по камере минского СИЗО, японский художник-карикатурист Даичи Йошида обвиненный белорусскими властями в провозе оружия осужден на 4,5 лет строгого режима. Про этого несчастного парня я рассказывал ранее в статье "Лагерь смерти в центре Минска" и искренне надеялся, что обезумевшие белорусские прокуроры проявят снисхождение хотя бы к иностранцу. Бедолага вез сувенирный пистолет в багаже и к несчастью для него имел пересадку в Минске по пути из Европы в Японию. Он даже не вышел из транзитной зоны аэропорта, да и пистолет с самого начала был признан как сувенирный, но якобы требовалась экспертиза. Почти полтора года японец мучился в СИЗО, ожидая суда и приговора. Тянулись нескончаемые экспертизы, в ходе которых то признавали пистолет сувенирным, то делали оговорку что теоретически его можно переделать под боевой. За это время непонятно зачем Йошиду отправляли на несколько месяцев в еще более суровую тюрьму - Жодинский следственный изолятор, где над ним издевались сокамерники-наркоманы. Увы, в Беларуси 99,8% приговоров обвинительные и признать, что японец невиновен власти были не готовы. https://puerrtto.livejournal.com/987504.html
http://kyky.org/pain/yaponets-v-belaruskoy-tyurme-ne-pytaytes-pobyvat-v-belarusi-dazhe-tranzitom-vas-pohity


Француз, задержанный на белорусской границе с пулей в кармане, уже месяц находится в гомельском СИЗО.
Задержанный при выезде из Беларуси в Украину, Жолан Вийё (Jolan Viaud) имел в кармане пулю, которую ему подарил в Варшаве польский друг в качестве сувенира, пишет радио «Свобода».
Суд над задержанным состоится через несколько недель. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы за незадекларированный провоз боеприпасов через границу :Ми ухвалили рішення про зміцнення кордону з Україною, - Лукашенко про збільшення кількості прикордонників - Цензор.НЕТ 8139
Об этом сообщается на сайте южнофранцузской газеты La Depèche.
Молодой француз ранее в этом году отправился в путешествие по Европе. 21 сентября, когда он выезжал из Беларуси в Украину, он был задержан на границе. Причиной стала пуля, которую он держал в кармане как сувенир, подаренный ему Павлом, у которого путешественник останавливался в Варшаве. Об этом задержанный сообщил в письме, которое ему удалось переслать семье во Францию через три недели после задержания.Жолан Вийё рассказывает что, не дожидаясь вопросов таможенника, он показал пулю сам, чтобы узнать, можно ли ее провезти. Однако таможенники говорили только по-русски, и поэтому «диалог был невозможен». «Если бы я знал, что это запрещено, я бы ее не взял или лучше бы спрятал», - пишет Жолан Вийё в письме.
https://nn.by/?c=ar&i=199780&lang=ru
https://nn.by/?c=ar&i=199780&lang=ru
https://nn.by/?c=ar&i=199780&lang=ru
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К Сене обратитесь. Он и вам стену отгрохает..
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Все беды идут от недоимперии, а не с Украины! Холуй ты путинский!
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Та ладно, он ведь нам друг с большой буквы в кавычках правда
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А кого він боїться ? Нападу України на білоруські землі ?
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Честных украинцев мы не боимся ,а всегда рады. Но в горькому сожалению воровство оружия из ВСУ, вы надеюсь отрицать не будете. Оставляйте винтовки, гранаты дома и приезжайте к нам с горилкой и салом.
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ви краще пильнуйте кордон з рашкою, менше буде і небезпеки і зброї.
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Мы пильнуем и там. Но они жадные, зброю не везут.
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а хіба ми зброю везем ? для чого, для кого ?
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Лично вы не везете,я вам доверяю. Но не будем исключать наличие и злодеев.
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ні, я хочу доказів
бо ви щойно обвинуватили наших громадян
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Ні ні є у білорусів попит на зброю,замовляють тому і везуть, а Лука щось чує
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Мне вот тоже интиресно зачем именно в Белорус?
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Если где то "товар" дешев, то везут туда, где дорог. Азы бизнеса.
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В Польшу, Словакию, Румінию, и даже Венгрию (пока йобик не додумалися) почему не везут?
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Тыпа "литвин" , каб ты пiльнавау, хоць бы за сабой, то кдбшныя вушы не тырчалі бы з пад кожнага твайго высера.
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Какая стрельба ? Что ты горбатого лепишь? , хотя у тебя 100пудов пуля в бОшке, на бОшке НКВДшная фура , а на брюхе портупея, от того ты всё тупее , как и твой идейный браток шунявка из луганды (для тех , кто не в теме йопаны министр МВД Беларуси вырожденный в Луганске наряжается так на 9 мая!!!, это НЕ ПРИКОЛ!!!,) вот такие кадры у вусатай пачвары :Ми ухвалили рішення про зміцнення кордону з Україною, - Лукашенко про збільшення кількості прикордонників - Цензор.НЕТ 4132
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Лукашенку Путин велел ... Что он может сделать? Батька и вашим и нашим служит.
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Ну Бацька и поц. Параша ввезла в Беларусь оружия в 1000 раз больше, чем идёт с Украины, и он на этот счёт даже не парится. Одна Вейшнория сопротивляется. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной, - Лукашенко об увеличение численности пограничников - Цензор.НЕТ 1424
Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной, - Лукашенко об увеличение численности пограничников - Цензор.НЕТ 7270
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почему с минимордором не введен режим такой же как и с максимордором с нашей стороны?
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"пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее" Источник: https://censor.net.ua/n3087762

Вез прямо на грузовике. Завтра подвезет остальное
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Усатый уже принял решения ложиться с засрахой в одну люлю, но до конца так и не осознал риски оказать даже на "под", а в лучшем случае губернатором удмуртии
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І цього "отруїли" під час відпочинку у Сочі. Діарея у важкій формі. Вірус "ху?лобола східного сочі"
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сколько можно луке говорить встречаешься с х-лом не пей бояру козленочком станешь Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной, - Лукашенко об увеличение численности пограничников - Цензор.НЕТ 3244
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Соседи, чтобы вы все правильно понимали - недавно были переговоры между Лукашенко и Путиным. Так что сильно не вникайте в эти заявления. У нас вон народ ржет с фрау А. и джипа с оружием. Нет ни одного факта, который доказывал бы нелегальную поставку оружия с Украины в Беларусь. Чего нельзя исключать со стороны РФ, учитывая отсутствия нормальной границы.
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Кремлевская путана с сельскими привычками.
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У вусатай пачвары от страха глаза велики и в штанах тепло и сыро, ШОС! (шоб оно сдох...о) , меня как-то на цензоре за такое пожелание агрофюреру забанили, круто , да?
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Лукашенко за деньги продаст мать родную...
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Для луки ещё мешает Томос, перенос договорняков из Минска, но всё это делается для карлика...
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БССР, которую построил реально поддержаный немалым числом белорусов московский пес лукашенко, недружественная Украине страна, об этом свидетельствует последовательная антиукраинская позиция в ООН и не только. Все товары оттуда должны облагаться немалой пошлиной или вообще запрещены в Украине = Украина в ответ должна увеличить число и злость таможенников на границе с БССР.
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Эбонутый старый жмот. Бульбой тоже можно убить, если в горлянку сырую затолкать.
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хуйло сказало, смотрящий бкларусского федерального округа исполнил.

все нормально.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы приняли решение об укреплении границы с Украиной, - Лукашенко об увеличение численности пограничников
 
 
 
 
 
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