 Апелляция на закрытие дела Кернеса будет рассматриваться в Полтаве, - Верховный Суд

"Верховный Суд постановил: ходатайство защитников Гунченко, Цыганкова и Плисы (адвокатов обвиняемых. - Ред.) о направлении уголовного производства в отношении Кернеса, Блинника, Смицкого из апелляционного суда Полтавской области в апелляционный суд другой области оставить без удовлетворения", - говорится в определении, оглашенном председательствующей коллегии Татьяной Шевченко в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Определение вступает в силу с момента оглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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В понедельник была оглашена только резолютивная часть документа. Полный текст будет оглашен 27 сентября.

Напомним, Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Всех троих обвиняли в пытках активистов Майдана в 2014 году. Судья пояснил, что решение было принято после того, как прокуроры семь раз подряд не явились в суд.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

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2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

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