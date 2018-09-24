 Семье Михайлика необходимо помочь, чтобы те, кто его заказал, понимали, что нас все это достало и мотивации хватит дойти до конца, - член политсовета "Силы людей" Дробот

Об этом на своей странице в Facebook написал член политсовета "Силы людей" Дмитрий Дробот, передает Цензор.НЕТ.
"Перед тем как сегодня выйти из дома на работу Anastasiia Kodak (супруга Дмитрия. - Ред.) вдруг заплакала и спросила: - что я буду делать, если тебя убьют? Конечно, я сказал что не убьют и все будет хорошо. Сказал, а сам сдерживая эмоции, как это обычно делаю стал думать сам в себе. Вчера всей командой СИЛА ЛЮДЕЙ Харків скинулись деньгами на карту жены Олега. Каждый сколько смог. Просто чтобы его дети и супруга понимали что он не один. Просто чтобы понимали, что Олег все делает правильно, идя против системы и беспредела в Одессе. Просто чтобы те, кто его заказал, прячась в подворотни, увидели что нас много и мы не отступим уже назад. Просто чтобы они понимали, что нас все это достало и мотивации хватит, чтобы дойти до конца. Даже после самой темной ночи ВСЕГДА наступает рассвет", - написал Дробот.
Карточка жены Олега Михайлика: 5168757316292897 Михайлик Наталя Андріївна
Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.
К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.
Перші відморозки нападають на других: "На активістів напали!"
Другі відморозки напали на перших: "На активістів знову напали!"
Поліція ловить відморозків, які напали: "Поліція затримала активістів!"
Поліція не ловить відморозків, які напали: "Поліція не захищає активістів!"
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Конец 2014 - начало 2015 - чуть ли не все реформаторы восточной Европы съезжаются в Украину, их назначают на высокие государственные должности. Вот-вот Украина уничтожит свою кланово-олигархическую систему и начнутся настоящие реформы. Об этом пишут европейские и американские СМИ.
2015-2017 - мировые СМИ в основном критикуют руководство Украины за сворачивание реформ, за проведение псевдореформ, большинство реформаторов выехали за пределы Украины, некоторых выбросили силой, отобрав паспорта. Начинаются покушения на активистов, журналистов, блогеров.
2018 год - серия покушений на активистов, о чем пишут мировые издания. Как, например, сегодня (см. скрин The Independent). Украиной снова правят откровенные мафиозные пророссийские кланы, как, например, в Одессе. Центральную власть абсолютно всё устраивает, первые лица страны никак не комментируют покушения на проукраинских, антикоррупционных активистов, будто власть сама и являются непосредственным заказчиком мафиозного беспредела...
Sergey Naumovich
Алекса́ндр Евге́ньевич Ле́бедев (род. 16 декабря 1959, Москва)
В 1984 году окончил Краснознамённый институт КГБ СССР.
Владелец британских газет Independent и Evening Standard[2] и телевизионного канала London Live.
Что это "мировое СМИ" пришет про пуйла и его правление?
Пишуть "міровиє СМІ", що кепські справи в Україні. Попробуй служка порохоботна їм заперечити, замість того, щоб розповідати хто їх власник.
Хочете показати думку "світових ЗМІ" про Україну, показуйте, а не тягайте на українські форуми пуйловську пропаганду.
Молчание Президента на нападения на активистов выглядят так.