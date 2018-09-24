 Семье Михайлика необходимо помочь, чтобы те, кто его заказал, понимали, что нас все это достало и мотивации хватит дойти до конца, - член политсовета "Силы людей" Дробот

Об этом на своей странице в Facebook написал член политсовета "Силы людей" Дмитрий Дробот, передает Цензор.НЕТ.

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"Перед тем как сегодня выйти из дома на работу Anastasiia Kodak (супруга Дмитрия. - Ред.) вдруг заплакала и спросила: - что я буду делать, если тебя убьют? Конечно, я сказал что не убьют и все будет хорошо. Сказал, а сам сдерживая эмоции, как это обычно делаю стал думать сам в себе. Вчера всей командой СИЛА ЛЮДЕЙ Харків скинулись деньгами на карту жены Олега. Каждый сколько смог. Просто чтобы его дети и супруга понимали что он не один. Просто чтобы понимали, что Олег все делает правильно, идя против системы и беспредела в Одессе. Просто чтобы те, кто его заказал, прячась в подворотни, увидели что нас много и мы не отступим уже назад. Просто чтобы они понимали, что нас все это достало и мотивации хватит, чтобы дойти до конца. Даже после самой темной ночи ВСЕГДА наступает рассвет", - написал Дробот.

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Карточка жены Олега Михайлика: 5168757316292897 Михайлик Наталя Андріївна

Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.