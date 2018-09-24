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Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Общество
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Все про:Одесса (5128) Михайлик Олег (6) Дробот_Дмитрий (1)

 Семье Михайлика необходимо помочь, чтобы те, кто его заказал, понимали, что нас все это достало и мотивации хватит дойти до конца, - член политсовета "Силы людей" Дробот

Вчера вся команда политической партии "Сила людей" Харьков скинулась деньгами на карту жены лидера "Силы Людей" в Одессе Олега Михайлика, чтобы его дети и супруга понимали, что он не один.

Об этом на своей странице в Facebook написал член политсовета "Силы людей" Дмитрий Дробот, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Как депутаты обратимся к главам МВД, СБУ и ГПУ и изложим все известные нам факты, - Найем о нападении на Михайлика

"Перед тем как сегодня выйти из дома на работу Anastasiia Kodak (супруга Дмитрия. - Ред.) вдруг заплакала и спросила:  - что я буду делать, если тебя убьют? Конечно, я сказал что не убьют и все будет хорошо. Сказал, а сам сдерживая эмоции, как это обычно делаю стал думать сам в себе. Вчера всей командой СИЛА ЛЮДЕЙ Харків скинулись деньгами на карту жены Олега. Каждый сколько смог. Просто чтобы его дети и супруга понимали что он не один. Просто чтобы понимали, что Олег все делает правильно, идя против системы и беспредела в Одессе. Просто чтобы те, кто его заказал, прячась в подворотни, увидели что нас много и мы не отступим уже назад. Просто чтобы они понимали, что нас все это достало и мотивации хватит, чтобы дойти до конца. Даже после самой темной ночи ВСЕГДА наступает рассвет", - написал Дробот.

Семье Михайлика необходимо помочь, чтобы те, кто его заказал, понимали, что нас все это достало и мотивации хватит дойти до конца, - член политсовета Силы людей Дробот 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Михайлик уже дает показания. В деле есть зацепки. Полиция рассматривает несколько версий нападения, - Форостяк

Карточка жены Олега Михайлика: 5168757316292897 Михайлик Наталя Андріївна

Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087755
 
   
 Топ комментарии
 
Masi Nayyem‏ @MasiNayyem

Молчание Президента на нападения на активистов выглядят так.
Семье Михайлика необходимо помочь, чтобы те, кто его заказал, понимали, что нас все это достало и мотивации хватит дойти до конца, - член политсовета "Силы людей" Дробот - Цензор.НЕТ 2267
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Порошенко создал прекрасные условия для сепаров и коррупционеров, вот они и борзеют с каждым днем.
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Поліція ...*ловить мишей *...А *рюкзаков * створює своє воєнізовані структури на зразок *Безпеки життя *. для захисту своєї дупи ..
... Родині Михайлика необхідно допомогти, щоб ті, хто його замовив, розуміли, що нас все це дістало і мотивації вистачить дійти до кінця, - член політради "Сили Людей" Дробот - Цензор.НЕТ 1549 Родині Михайлика необхідно допомогти, щоб ті, хто його замовив, розуміли, що нас все це дістало і мотивації вистачить дійти до кінця, - член політради "Сили Людей" Дробот - Цензор.НЕТ 5153 ..
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Львівський батяр‏ @KarpenkoBatjar 1 мин.1 минуту назад

Перші відморозки нападають на других: "На активістів напали!"
Другі відморозки напали на перших: "На активістів знову напали!"
Поліція ловить відморозків, які напали: "Поліція затримала активістів!"
Поліція не ловить відморозків, які напали: "Поліція не захищає активістів!"
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Поліція ...*ловить мишей *...А *рюкзаков * створює своє воєнізовані структури на зразок *Безпеки життя *. для захисту своєї дупи ..
... Родині Михайлика необхідно допомогти, щоб ті, хто його замовив, розуміли, що нас все це дістало і мотивації вистачить дійти до кінця, - член політради "Сили Людей" Дробот - Цензор.НЕТ 5153 ..
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а каким боком к твоим буквам фотография?или ты на задании?создаешь видимость тесной связи авакова с порохом?
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Первая половина 2014 года. Все мировые СМИ говорят об Украине. Революция Достоинства, большие надежды на новую реформаторскую власть, российская агрессия и так далее.
Конец 2014 - начало 2015 - чуть ли не все реформаторы восточной Европы съезжаются в Украину, их назначают на высокие государственные должности. Вот-вот Украина уничтожит свою кланово-олигархическую систему и начнутся настоящие реформы. Об этом пишут европейские и американские СМИ.
2015-2017 - мировые СМИ в основном критикуют руководство Украины за сворачивание реформ, за проведение псевдореформ, большинство реформаторов выехали за пределы Украины, некоторых выбросили силой, отобрав паспорта. Начинаются покушения на активистов, журналистов, блогеров.
2018 год - серия покушений на активистов, о чем пишут мировые издания. Как, например, сегодня (см. скрин The Independent). Украиной снова правят откровенные мафиозные пророссийские кланы, как, например, в Одессе. Центральную власть абсолютно всё устраивает, первые лица страны никак не комментируют покушения на проукраинских, антикоррупционных активистов, будто власть сама и являются непосредственным заказчиком мафиозного беспредела...

Семье Михайлика необходимо помочь, чтобы те, кто его заказал, понимали, что нас все это достало и мотивации хватит дойти до конца, - член политсовета "Силы людей" Дробот - Цензор.НЕТ 4292

Семье Михайлика необходимо помочь, чтобы те, кто его заказал, понимали, что нас все это достало и мотивации хватит дойти до конца, - член политсовета "Силы людей" Дробот - Цензор.НЕТ 9226

Семье Михайлика необходимо помочь, чтобы те, кто его заказал, понимали, что нас все это достало и мотивации хватит дойти до конца, - член политсовета "Силы людей" Дробот - Цензор.НЕТ 9167

Sergey Naumovich
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"Мировое СМИ" The Independent принадлежит россиянину Лебедеву.

Алекса́ндр Евге́ньевич Ле́бедев (род. 16 декабря 1959, Москва)
В 1984 году окончил Краснознамённый институт КГБ СССР.
Владелец британских газет Independent и Evening Standard[2] и телевизионного канала London Live.

Что это "мировое СМИ" пришет про пуйла и его правление?
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https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-illegal-land-sales-protests-deadly-odessa-corruption-a8551526.html

Пишуть "міровиє СМІ", що кепські справи в Україні. Попробуй служка порохоботна їм заперечити, замість того, щоб розповідати хто їх власник.
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Скільки ображених за своїх братів, гебешних щурів позбігалось...
Хочете показати думку "світових ЗМІ" про Україну, показуйте, а не тягайте на українські форуми пуйловську пропаганду.

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Masi Nayyem‏ @MasiNayyem

Молчание Президента на нападения на активистов выглядят так.
Семье Михайлика необходимо помочь, чтобы те, кто его заказал, понимали, что нас все это достало и мотивации хватит дойти до конца, - член политсовета "Силы людей" Дробот - Цензор.НЕТ 2267
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А до чого тут Порах ? У нас є цілий Міністр МВД Аваков та пороблена рюцями Наємиськими Поліція Що він бля.. "пише" сере той Наем ??... Піар та побути поряд в новинах про Пораха ВСЕ більше ні чо го !
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А кто такой "Громодянин"? Сказочный персонаж, или погоняло порохобота новобранца?
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Порошенко создал прекрасные условия для сепаров и коррупционеров, вот они и борзеют с каждым днем.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСемье Михайлика необходимо помочь, чтобы те, кто его заказал, понимали, что нас все это достало и мотивации хватит дойти до конца, - член политсовета "Силы людей" Дробот
 
 
 
 
 
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