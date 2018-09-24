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Все про:Львов (3293) нападение (1584) националисты (363) Национальный корпус (111)

 Мы так не работаем, - "Нацкорпус" отмежевался от нападения на левых активистов во Львове

Во львовской организации "Национальных дружин" заявили о непричастности членов "Национального корпуса" к нападению на левых активистов вечером 23 сентября. Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве, однако еще никого не задержала.

Руководитель львовского отделения "Национальных дружин" Андрей Бондарь в комментарии ZAXID.NET заявил, что во время вчерашней стычки представителей "Национального корпуса" и "Национальных дружин" не было, передает Цензор.НЕТ.

"Целиком и полностью заявляю, что там нашей деятельности ни одной не было и быть не могло. Мы так не работаем. То, что они пытаются нас обвинить, это не удивительно. У нас достаточно разные видения, и что бы ни случилось, во всех грехах, конечно, будем обвинены мы. За "Национальные дружины" и за "Национальный корпус" я могу поручиться, что наши ребята такими вещами не занимаются ", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове. ВИДЕО+ФОТО

Спикер Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская отметила, что по факту вчерашней стычки полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве, однако пока никого не задержала. По словам Добровольской, ни один из пострадавших до сих пор не написал заявление о нападении.

Напомним, 23 сентября вечером на территории спортплощадки львовской школы №34 (возле Львовского цирка) группа неизвестных людей с ножами и палками напала на четырех представителей левых организаций. После инцидента трое пострадавших забрали с ножевыми ранениями в больницу, затем госпитализировали еще одного молодого человека. В нападении леворадикалы прямо обвинили активистов "Национального корпуса".

По состоянию на утро 24 сентября один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации, еще трое проходят лечение в стационаре.

Источник: https://censor.net.ua/n3087753
 
 
 Топ комментарии
 
Я немного запутался - как и главное где работают нацкорпус , нацдружины? Надеюсь - на фронте, прямо сейчас.
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Многие из них уже прошли через фронт.
А ты надеялся всех патриотов перекрутить через мясорубку войны в то время как антиукраинские организации безнаказанно будут в тылу пакости творить?
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"Многие" понятие расплывчастое. Да и сомневаюсь я что-то, что "многие". Среди моих знакомых, прошедших фронт, а их до сотни (так, на вскидку), членов этих формирований нет.
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Я немного запутался - как и главное где работают нацкорпус , нацдружины? Надеюсь - на фронте, прямо сейчас.
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Многие из них уже прошли через фронт.
А ты надеялся всех патриотов перекрутить через мясорубку войны в то время как антиукраинские организации безнаказанно будут в тылу пакости творить?
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"Многие" понятие расплывчастое. Да и сомневаюсь я что-то, что "многие". Среди моих знакомых, прошедших фронт, а их до сотни (так, на вскидку), членов этих формирований нет.
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сам то давно с фронта, или прямо сейчас пишешь на сапоге убитого товарища?
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Коняка, а в твою большую голову не приходит простая мысль, что кто-то уже и отвоевал свое?
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Насправді у львівському "Нацкорпусі" ветеранів дуже мало...Ветерани всі (а їх якщо не помиляюсь біля чотирьох тисяч) об"єднані у суто ветеранські організаціі,де ведеться облік,перевірка і відповідно забезпечення землею,грошима (у Львові сто тисяч гривень) і квартирами...Як захищає Нацкорпус національні інтереси ось тут,у Львові - важко сказати...Навряд чи в наших національних інтересах побиття отих "лівих" чи циган...А от якби вони навідались до маєтків львівських князьків - так чомусь не йдуть...І тут питання - чи може в наших умовах створитись така потужна організація без відома влади і без коштів влади?Ні...Тоді інше питання - а для чого створили?Думаю,скоро дізнаємось...
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я тебе наоборот скажу. Вот ты уверяешь среди знакомых твоих, сделал себе ник анонимный и гадай среди каких знакомых
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так от - сиди на дивані на жопі рівно і не тяффкай.
А інших в окопи будеш посилати після того, як сам там побуваєш.
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Не,я лежу. Кстати, я никого никуда и не посылаю. Только вот не пойму,чего ты так возбудился , Саша?
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Это личная титушня Авакова, часто работает с группе с мусорами. Так что скорее где-то, отжимают, что-то или крышуют или бабло трусят
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фронт для тебя что, ссылка для неугодных? Да там есть нацкорпус, но самые лучшие в военном деле. Но а так, умные определят что это тупая подстава, про русские будут кричать что это националисты. А по сути это братва с охранных агентств, которым предложили подработать, могут быть и бывшие уголовники, все равно все скрыто за черной одеждой
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ніхто заяву не написав, бояться Мы так не работаем, - "Нацкорпус" отмежевался от нападения на левых активистов во Львове - Цензор.НЕТ 6426
це ж Львів, там ліваків не люблять
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А зря вы так не работаете. Государство не работает, националисты не работают - сепары страх потеряли.
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дик спробуй якомусь сепару рило начистити - зразу ж прибіжить натовп ліберастів і затягне : "правакааатори!правакааатори!"
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відмодохали лівачків - і молодці, хто б вони не були.
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Розігнати недокомуняк - це чудово, хто нормальний був би проти? Ніхто. Ідеологія ж бо заборонена.
Але різанина, з ножами? Це відвертий печерний бандитизм. Це ще треба розібратись, що там за "ліваки" і "праваки" були...
Сьогодні влада націоналістичного спрямування є у всіх виконавчих органах влади Заходу України. При владі українці до 2 коліна. Бо 3 вони вже не знають. Проте життя там нічим не відрізняється від того, що є скрізь. Корупція точно така сама, при цьому по селах безробіття, повно алкоголіків - цілих родин! Погана і навіть отруйна вода - діти в реанімаціях! вирубування лісів і знищення їх для "миття" янтарю, цвіте контрабанда, тотальна еміграція, - і жодної тобі "візитівки Яроша", наче то якісь далекі київські жиди чи ляхи того наробили, а тут всі патріотичні націоналісти і націоналістичні патріоти, які дуже стурбовані і працюють як бджоли, тягнуть гринджоли. І то все для людей, а не для себе...
А воно не так. А воно не так!
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а ти не вчи інших, ти сам розганяй комуняк толерантно, ліберастику.

шоб ми подивились, як треба. Ми так не працюємо, - "Нацкорпус" відмежувався від нападу на лівих активістів у Львові - Цензор.НЕТ 4111
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Ти і є кремлівсько-комуністична підстилка. А толерантно розганяють вас люди на виборах, тому ви не маєте - і ніколи не будете мати більшости в радах навіть по своїх задупинцях.
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не поспішай, пшекське бидло, поживемо - побачимо. Ми так не працюємо, - "Нацкорпус" відмежувався від нападу на лівих активістів у Львові - Цензор.НЕТ 8086
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Нацючі мрії завжди вологі. Мрій, нацюк, для людей це нешкідливо.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМы так не работаем, - "Нацкорпус" отмежевался от нападения на левых активистов во Львове
 
 
 
 
 
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