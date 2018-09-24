 Мы так не работаем, - "Нацкорпус" отмежевался от нападения на левых активистов во Львове

Руководитель львовского отделения "Национальных дружин" Андрей Бондарь в комментарии ZAXID.NET заявил, что во время вчерашней стычки представителей "Национального корпуса" и "Национальных дружин" не было, передает Цензор.НЕТ.

"Целиком и полностью заявляю, что там нашей деятельности ни одной не было и быть не могло. Мы так не работаем. То, что они пытаются нас обвинить, это не удивительно. У нас достаточно разные видения, и что бы ни случилось, во всех грехах, конечно, будем обвинены мы. За "Национальные дружины" и за "Национальный корпус" я могу поручиться, что наши ребята такими вещами не занимаются ", - заявил он.

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Спикер Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская отметила, что по факту вчерашней стычки полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве, однако пока никого не задержала. По словам Добровольской, ни один из пострадавших до сих пор не написал заявление о нападении.

Напомним, 23 сентября вечером на территории спортплощадки львовской школы №34 (возле Львовского цирка) группа неизвестных людей с ножами и палками напала на четырех представителей левых организаций. После инцидента трое пострадавших забрали с ножевыми ранениями в больницу, затем госпитализировали еще одного молодого человека. В нападении леворадикалы прямо обвинили активистов "Национального корпуса".

По состоянию на утро 24 сентября один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации, еще трое проходят лечение в стационаре.