 Мы так не работаем, - "Нацкорпус" отмежевался от нападения на левых активистов во Львове

Руководитель львовского отделения "Национальных дружин" Андрей Бондарь в комментарии ZAXID.NET заявил, что во время вчерашней стычки представителей "Национального корпуса" и "Национальных дружин" не было, передает Цензор.НЕТ.
"Целиком и полностью заявляю, что там нашей деятельности ни одной не было и быть не могло. Мы так не работаем. То, что они пытаются нас обвинить, это не удивительно. У нас достаточно разные видения, и что бы ни случилось, во всех грехах, конечно, будем обвинены мы. За "Национальные дружины" и за "Национальный корпус" я могу поручиться, что наши ребята такими вещами не занимаются ", - заявил он.
Спикер Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская отметила, что по факту вчерашней стычки полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве, однако пока никого не задержала. По словам Добровольской, ни один из пострадавших до сих пор не написал заявление о нападении.
Напомним, 23 сентября вечером на территории спортплощадки львовской школы №34 (возле Львовского цирка) группа неизвестных людей с ножами и палками напала на четырех представителей левых организаций. После инцидента трое пострадавших забрали с ножевыми ранениями в больницу, затем госпитализировали еще одного молодого человека. В нападении леворадикалы прямо обвинили активистов "Национального корпуса".
По состоянию на утро 24 сентября один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации, еще трое проходят лечение в стационаре.
А ты надеялся всех патриотов перекрутить через мясорубку войны в то время как антиукраинские организации безнаказанно будут в тылу пакости творить?
А інших в окопи будеш посилати після того, як сам там побуваєш.
це ж Львів, там ліваків не люблять
Петиція - https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/4060 …
Але різанина, з ножами? Це відвертий печерний бандитизм. Це ще треба розібратись, що там за "ліваки" і "праваки" були...
Сьогодні влада націоналістичного спрямування є у всіх виконавчих органах влади Заходу України. При владі українці до 2 коліна. Бо 3 вони вже не знають. Проте життя там нічим не відрізняється від того, що є скрізь. Корупція точно така сама, при цьому по селах безробіття, повно алкоголіків - цілих родин! Погана і навіть отруйна вода - діти в реанімаціях! вирубування лісів і знищення їх для "миття" янтарю, цвіте контрабанда, тотальна еміграція, - і жодної тобі "візитівки Яроша", наче то якісь далекі київські жиди чи ляхи того наробили, а тут всі патріотичні націоналісти і націоналістичні патріоти, які дуже стурбовані і працюють як бджоли, тягнуть гринджоли. І то все для людей, а не для себе...
А воно не так. А воно не так!
шоб ми подивились, як треба.