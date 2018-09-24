 Евросуд по правам человека зарегистрировал жалобу журналиста Семены, "осужденного" оккупантами в Крыму, – адвокат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.



"Мы рассчитываем на справедливое, в отличие от российского, судебное разбирательство. Мы считаем, что есть все основания для признания нарушений статей 10, 6 и 8 Европейской конвенции, то есть вмешательство в личную жизнь в ходе прослушки и обыска, несправедливое судебное разбирательство, когда суд удовлетворился заключениями экспертов ФСБ и отверг заключения специалистов защиты. И основаное: нарушение свободы слова, когда журналиста привлекли к уголовной ответственности за его труд, за его статьи", – цитирует адвоката Семены "Новая газета".

Автора Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымского журналиста Николая Семену обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

В сентябре 2017 года так называемый суд в Симферополе назначил Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" частично "смягчил приговор" Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семене "приговор".

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент назвал необоснованными обвинения против журналиста Николая Семены, также отметив, что "приговор", вынесенный подконтрольным Кремлю "судом" в Крыму, должен быть отменен.