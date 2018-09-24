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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоги (2482) проверка (570) Гройсман (4321) застройка (516) ГФС (2786)

 ГФС будет дано поручение начать тотальные проверки застройщиков на предмет уплаты налогов, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на проведении фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней, а также четкого выполнения законодательства о труде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом он сказал во время выступления на форуме представителей органов местного самоуправления "День диалога с властью" в Тернополе.

Общаясь с городскими головами, Гройсман отметил, что сегодня в строительной отрасли просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры - сады, школы, а также ненадлежащим образом платятся налоги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обслуживание внешних долгов - серьезная проблема, поэтому предыдущие и будущие бюджеты будут расплачиваться за грехи прошлого, - Гройсман. ВИДЕО

Нередки случаи теневой занятости на стройках, подчеркнул глава правительства.

"Будет поручение ГФС начать тотальные проверки застройщиков - на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней", - сказал Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3087751
 
 
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 Топ комментарии
 
Я так понимаю, что на таможне уже все в порядке.
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Я не позволю кошмарить бизнес （с）
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А шо, в Украине бывают дикие застройщики без крыши?
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как же вы надоели, свиньи прикорытные. это же ваши друганы застраивают города , никому вы заработать не дадите, кроме своих корешей. пугаешь, хрюша, бабло заканчивается и рабы бегут?
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Я так понимаю, что на таможне уже все в порядке.
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И аптеки тоже проверены "тайным покупателем" ДФС буде доручено почати тотальні перевірки забудовників щодо сплати податків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9436
ДФС буде доручено почати тотальні перевірки забудовників щодо сплати податків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 826
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Ага, а за прошедшие годы уплата налогов застройщиками никого не интересовала.
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А шо, в Украине бывают дикие застройщики без крыши?
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Трепло, как там борьба с контрабасом? Уже возглавил?
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В.Борисыч так где же ваша "весна реформ"? Упаковали в "рюкзак Авакова" и отправили в "Слепой траст" на Мальдивы, баржей им.Кличка?
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ну братик, так выборы же на носу, а кто будет тратитсо на выборы из своего кармана, если можно потрясти чужие ?
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"Когда я вот,например,стал строить в Липках дачку,такой двух...трех...ну такой этажный домик,так я вам скажу-столько хлопотов,столько хлопотов"...(с)
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Чувак чувствует свой конец! Поэтому такой сбор бабок с застройщиков!
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Кто то говорил, что под строительство участки частникам перестали выдавать,для того чтобы покупали то жильё которое настроили и оно не покупается почему то ???
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Кто нибудь, скажите этому придурку что существует законодательство регулирующее проведение проверок.
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Вот оно ПОКРАЩЕННЯ..... ДОЖДАЛИСЬ!!!!!! ВОТ СЕЙЧАС ВСЕХ ЗАСТРОЙЩИКОВ ПРОВЕРЯТ И ЗАЖИВЕМ!!!!
А МОЖЕТ ДЛЯ НАЧАЛА РЕШИМ ВОПРОС С КОРРУПЦИЕЙ В ДАБИ????
https://economics.unian.net/realestate/10260996-vzyatki-pri-poluchenii-razresheniy-na-stroitelstvo-vyrosli-v-razy-lucenko-video.html

ИЛИ КАК ГОВОРИТЬСЯ КОРРУПЦИЯ В КАБМИНЕ? НЕ НЕ СЛЫШАЛИ.....

ВСЕ ВЫГЛЯДИТ ТАК ЧТОБЫ ЗАСТРОЙЩИКИ РОТ ЗАТКНУЛИ И МОЛЧАЛИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ИНАЧЕ МЫ ВАС ТОТАЛЬНО ПРОВЕРИМ ПО САМЫЕ НЕМОГУ
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ДАБИ - это только половина проблемы. Попробуй коммуникации подключи, в особенности газ...
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ДФС треба Гройсмана не забути перевірити
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Может уже не он будет проверять? И не проверять, а снимать ограничения?
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этому чучелу по должности полагается думать об экономике, а оно занимается чем угодно кроме прямых своих обязанностей. Расходы бюджета превышают доходы на сотни миллиардов и перекрывать дефицит бюджета кредитами МВФ уже не получится ( они полностью уходят на покрытие выплат тому же МВФ), а оно нам блеет про застройщиков.

Идиоты и воры доводят Украину до полного развала и уничтожения. Это без преувеличения.
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Вывоз леса уже "проверили" !!! Где посадки?
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Дежавю! Помнится когда Омельченко проводил реконструкцию Крещатик было тож самое, трясли всех строительные и продавцов материалов. Мне тогда налоговики сразу назвали сумму в бюджет, план у них был. Это совок и полный пи..ц! Думаете будут прости приближённых к держимордам и их фирмы? Хрен там, сейчас попадут все мелкашки. Трясти будут по охранетруда, там штрафы неподъёмные, нет писульки или инспектору не нра и ты уже попал. Чтоб гройсману сралось и икалось сутками. Винница, заберите своих выкормышей!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГФС будет дано поручение начать тотальные проверки застройщиков на предмет уплаты налогов, - Гройсман
 
 
 
 
 
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