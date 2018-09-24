 ГФС будет дано поручение начать тотальные проверки застройщиков на предмет уплаты налогов, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом он сказал во время выступления на форуме представителей органов местного самоуправления "День диалога с властью" в Тернополе.
Общаясь с городскими головами, Гройсман отметил, что сегодня в строительной отрасли просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры - сады, школы, а также ненадлежащим образом платятся налоги.
Нередки случаи теневой занятости на стройках, подчеркнул глава правительства.
"Будет поручение ГФС начать тотальные проверки застройщиков - на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней", - сказал Владимир Гройсман.
А МОЖЕТ ДЛЯ НАЧАЛА РЕШИМ ВОПРОС С КОРРУПЦИЕЙ В ДАБИ????
https://economics.unian.net/realestate/10260996-vzyatki-pri-poluchenii-razresheniy-na-stroitelstvo-vyrosli-v-razy-lucenko-video.html
ИЛИ КАК ГОВОРИТЬСЯ КОРРУПЦИЯ В КАБМИНЕ? НЕ НЕ СЛЫШАЛИ.....
ВСЕ ВЫГЛЯДИТ ТАК ЧТОБЫ ЗАСТРОЙЩИКИ РОТ ЗАТКНУЛИ И МОЛЧАЛИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ИНАЧЕ МЫ ВАС ТОТАЛЬНО ПРОВЕРИМ ПО САМЫЕ НЕМОГУ
Идиоты и воры доводят Украину до полного развала и уничтожения. Это без преувеличения.