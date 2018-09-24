 ГФС будет дано поручение начать тотальные проверки застройщиков на предмет уплаты налогов, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом он сказал во время выступления на форуме представителей органов местного самоуправления "День диалога с властью" в Тернополе.

Общаясь с городскими головами, Гройсман отметил, что сегодня в строительной отрасли просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры - сады, школы, а также ненадлежащим образом платятся налоги.

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Нередки случаи теневой занятости на стройках, подчеркнул глава правительства.

"Будет поручение ГФС начать тотальные проверки застройщиков - на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней", - сказал Владимир Гройсман.