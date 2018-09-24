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 Это нарушение договоренностей, - глава Совета судей Ткачук о намерениях властей приостановить повышение зарплат судьям

Совет судей, Верховный Суд и Высший совет правосудия (ВСП) обеспокоены намерением властей приостановить повышение зарплат судьям в 2019 году.

Об этом Українським Новинам сказал глава Совета судей Олег Ткачук, передает Цензор.НЕТ.

"Совет судей, Верховный Суд и Высший совет правосудия обеспокоены этой ситуацией, и обеспокоенность эта вызвана тем, что размер должностного оклада судей был одним из условий конкурса, который проводился, в частности, в Верховный Суд", - заявил он.

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По его словам, в начале квалификационного оценивания судей и при проведении конкурса в новый Верховный Суд был обещан высокий уровень оплаты труда для победителей этих конкурсов.

"Дело даже не в том, что тот или иной размер вознаграждения установлен, дело в том, чтоб парламент показал намерение соблюдать эти темпы судебной реформы и соблюдать правила, по которым она проводится. Это очень важный знак для судебной системы и для общества в целом", - подчеркнул глава Совета судей.

Он прогнозирует, что отмена повышения зарплат судьям приведет к оттоку квалифицированных судейских кадров из системы.

Ткачук также отметил, что высокий уровень зарплаты был одним из важных критериев для участия профессиональных адвокатов и научных деятелей в конкурсах в Верховный Суд.

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Совет судей уверен, что Верховная Рада откажется поддержать положения проекта государственного бюджета на 2019 год, которыми предусмотрена приостановка запланированного повышения зарплат судей.

Ткачук заявил, что власти не согласовывали с судейским самоуправлением норму проекта госбюджета о "заморозке" зарплат судей в 2019 году.

"Мы не согласовывали эту норму и, очевидно, никогда бы не согласовали ее, даже не потому, что она прямо влияет на судейское вознаграждение, а потому, что она нарушает сам закон "О судоустройстве и статусе судей". Этот закон, скажем так, не очень просто и однозначно был воспринят судейским сообществом. Его принятие очень отразилось на судьях, часть людей уволилась, часть пошла на конкурс", - заявил Ткачук.

По его словам, 28 сентября Совет судей соберется на внеочередное заседание для обсуждения данной ситуации.

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Планируется подготовка обращений к Кабинету Министров и парламенту с просьбой не принимать данное положение госбюджета.

"Конечно, мы будем всеми возможными способами реагировать на это. Хочу отметить, что уже очень много парламентариев обращались к Совету судей с поддержкой нашей позиций относительно того, что делать это (отменять повышение зарплат судей) крайне опасно. Невозможно сэкономить, когда строите эффективный судебный механизм... У меня есть уверенность в том, что парламент все-таки прислушается к судебной власти", - сказал глава Совета.

Он также подчеркнул, что намерение власти нарушить предусмотренные законодательством обязательства в части оплаты труда является опасным прецедентном и может повлечь другие ограничения прав судей.

Как сообщалось, проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает приостановку запланированного повышения заработной платы судьям. В заключительных положениях законопроекта говорится о приостановке на 2019 год действия нормы закона "О судоустройстве и статусе судей" относительно запланированного ежегодного повышения зарплаты судей. Согласно этой норме, с 1 января 2019 года оклад судей местных судов должен был составлять 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (около 46,3 тыс. гривен), судей апелляционных и высших спецсудов - 40 прожиточных минимумов (около 74 тыс. гривен).

Источник: https://censor.net.ua/n3087748
 
 
 Топ комментарии
 
Дорогой. увольняйся нах2р и езжай в Польшу рыбу фасовать.
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никто же не держит. увольняйся на#ер, пахарь!
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Если судьи вызывают отвращение, то разговор о их зарплатах просто бесит. Каста бессовестных корыстолюбцев
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Власти пообещали - власти извинились...
Что, для решал должно быть исключение?)))
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Дорогой. увольняйся нах2р и езжай в Польшу рыбу фасовать.
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Честный человек, который приходит на работу, рассчитывает получать зарплату оговоренную с работодателем заранее, если работодатель подлец и отказывается платить, человек увольняется... вся суть в том, что все честные судьи уйдут, а остальные будут "работать" и выносить нужные решения за которые будут получать "зарплату" в конвертах...
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а вот и судейка нарисовался. честный судья это такой же нонсенс, как честный рецидивист
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"все честные судьи уйдут" - ха, ха,ха. Откуда они взялись?
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А не поплохеет от таких зарплат, нужно еще больше, может бы попробовали хоть месяц прожить на минималку, вот тогда и жизнь малиной показалась бы.
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Если им не нравятся зарплаты, они могут идти в народное хозяйство... Что-что, а на их места желающие найдутся...
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Нельзя, они профнепригодны ни к чему, кроме мздоимства.
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Даже сортировать мусор на полигонах не смогут?)
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46 тысяч минимальная зарплата судьи, 5 тысяч зарплата токаря, в среднем они получают 25 тысяч - перемога и покращення состоялось
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никто же не держит. увольняйся на#ер, пахарь!
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А за що їм платити ? Вони на хабарах добре мають.
Все одно ж відповідальності ніякої..
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- Сьогодні мені наснився дивний сон. Мені дають карабіна з одним патроном і кажуть "Обирай : Пуйло або Сивий"
- І шо ти ?
- Другого добив прикладом.
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Сейчас судьи как ломанутся в Польшу на зароботки(((((
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О, там еще и зарплату платят? Неплохо так. Это нарушение договоренностей, - глава Совета судей Ткачук о намерениях властей приостановить повышение зарплат судьям - Цензор.НЕТ 4496
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гривна на чай-кофе. не за доллары же покупать такую мелочь.
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Ткачук, иди накуй! Получайте среднюю зарплату пол Украине и работайте, уроды. И старайтесь чтобы эта средняя зарплата росла.
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Если судьи вызывают отвращение, то разговор о их зарплатах просто бесит. Каста бессовестных корыстолюбцев
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Суки в мантиях без бабла не патриотят !!!!! Это нарушение договоренностей, - глава Совета судей Ткачук о намерениях властей приостановить повышение зарплат судьям - Цензор.НЕТ 335
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Виходить, судова рехформа полягала у темпах зростання зарплат суддів Это нарушение договоренностей, - глава Совета судей Ткачук о намерениях властей приостановить повышение зарплат судьям - Цензор.НЕТ 1932
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судьи и прокуроры и так себя не плохо чувствуют. Надо же и меру знать. 45 тыс минимальный оклад, а там за вредность, за достижения, за нервную работу, соцыально-побутова, на оздоровление и получится еще + 1 оклад в месяц.
Я еще бы мог понять, если бы судьи сказали, ребята, мы выполнили свою часть работы, и теперь у нас самый честный суд в мире, никто не берет, и все по закону. теперь выполянйте свои обещания. Но нет, они еще в должность не вступили, а уже ноют про "маленькие" заплаты.
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нічо, піде потрох, підете і всі ви геть, кровопивці
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Суд остался таким же, как был - всё по договоренностям. И кто бы борьбы с коррупцией ожидал? У наших судей только бабло может победить зло.
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чем дольше будет ухудшатся финансово-экономическая ситуация, тем мельче будет в корыте. Увы, судьи этого не понимают их как животных возмущает только то, что зубы начинают скрести дно. А именно их непосредственная вина в том, что корыто опустело. Именно они выносили решения о прихватизации и отжиме предприятий. Именно судьи отмазывали ворюг и коррупционеров даже не думая о том, что их корыто может опустеть по вполне объективным причинам.
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Не-не-не! Разве допустимо сбивать температуру инфекционных больных, если показателем эффективности работы больницы считать среднюю температуру по инфекционному отделению и моргу?
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Госспади... Каких идиотов туда набирают! В стране война, а этим шакалам пофиг! В Польшу, на клубнику и яблоки.
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Если нет рубах, содрать с алчных лохмандеев шкуру, но шоб судейским сиротинушкам хватало на глоточек худого Мохито у краешка замызганного бассейна в убогом санатории-профилактории на Гоа или Бора-Бора.
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падло, нах ер народное хозяйство поднимать всей судейской династией вместе с детьми, внуками, зятьями-невестками и прочим сбродом
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Судей с каждым днем все больше, а толку все меньше. Как рассматривать дела против коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель, выносят оправдательные приговоры или условно.
Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальным юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось.
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Договаривались ... В стране для всех бюджетников, от дворника до президента, должна быть фиксированная тарифная сетка. И зарплата должна повышаться минимальная - соответственно для всех в зависимости от роста экономики. Но наши великие экономисты, начиная от Яйценюха и продолжая винницкими, решают сами кому повышать зарплату.
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А ми дуже стурбовані відсутністю вироків за корупцію.
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Проведіть обшуки судів і траншу МВФ не треба буде.
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Судьи наглеют с каждым днем, у них и так большие зарплаты и пенсии, отпуск два месяца, государство бесплатно дает им квартиры, которые они благополучно приватизируют, на пенсию могут идти по выслуге лет (у меня знакомая судья в Николаеве вышла в отставку в 47 лет, дважды в год отдыхает за границей). И все им мало.

Кстати, чем выше зарплата судьи, тем выше ставка взятки, растут пропорционально.
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Для сравнения - зарплаты и пенсии судей в 10-15 раз выше чем у врачей и учителей. Содержи, народ!
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"обеспокоены намерением властей приостановить повышение зарплат судьям в 2019 году"________________прям с голода "пухнут"...твари!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто нарушение договоренностей, - глава Совета судей Ткачук о намерениях властей приостановить повышение зарплат судьям
 
 
 
 
 
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