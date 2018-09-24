 Это нарушение договоренностей, - глава Совета судей Ткачук о намерениях властей приостановить повышение зарплат судьям

Об этом Українським Новинам сказал глава Совета судей Олег Ткачук, передает Цензор.НЕТ.
"Совет судей, Верховный Суд и Высший совет правосудия обеспокоены этой ситуацией, и обеспокоенность эта вызвана тем, что размер должностного оклада судей был одним из условий конкурса, который проводился, в частности, в Верховный Суд", - заявил он.
По его словам, в начале квалификационного оценивания судей и при проведении конкурса в новый Верховный Суд был обещан высокий уровень оплаты труда для победителей этих конкурсов.
"Дело даже не в том, что тот или иной размер вознаграждения установлен, дело в том, чтоб парламент показал намерение соблюдать эти темпы судебной реформы и соблюдать правила, по которым она проводится. Это очень важный знак для судебной системы и для общества в целом", - подчеркнул глава Совета судей.
Он прогнозирует, что отмена повышения зарплат судьям приведет к оттоку квалифицированных судейских кадров из системы.
Ткачук также отметил, что высокий уровень зарплаты был одним из важных критериев для участия профессиональных адвокатов и научных деятелей в конкурсах в Верховный Суд.
Совет судей уверен, что Верховная Рада откажется поддержать положения проекта государственного бюджета на 2019 год, которыми предусмотрена приостановка запланированного повышения зарплат судей.
Ткачук заявил, что власти не согласовывали с судейским самоуправлением норму проекта госбюджета о "заморозке" зарплат судей в 2019 году.
"Мы не согласовывали эту норму и, очевидно, никогда бы не согласовали ее, даже не потому, что она прямо влияет на судейское вознаграждение, а потому, что она нарушает сам закон "О судоустройстве и статусе судей". Этот закон, скажем так, не очень просто и однозначно был воспринят судейским сообществом. Его принятие очень отразилось на судьях, часть людей уволилась, часть пошла на конкурс", - заявил Ткачук.
По его словам, 28 сентября Совет судей соберется на внеочередное заседание для обсуждения данной ситуации.
Планируется подготовка обращений к Кабинету Министров и парламенту с просьбой не принимать данное положение госбюджета.
"Конечно, мы будем всеми возможными способами реагировать на это. Хочу отметить, что уже очень много парламентариев обращались к Совету судей с поддержкой нашей позиций относительно того, что делать это (отменять повышение зарплат судей) крайне опасно. Невозможно сэкономить, когда строите эффективный судебный механизм... У меня есть уверенность в том, что парламент все-таки прислушается к судебной власти", - сказал глава Совета.
Он также подчеркнул, что намерение власти нарушить предусмотренные законодательством обязательства в части оплаты труда является опасным прецедентном и может повлечь другие ограничения прав судей.
Как сообщалось, проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает приостановку запланированного повышения заработной платы судьям. В заключительных положениях законопроекта говорится о приостановке на 2019 год действия нормы закона "О судоустройстве и статусе судей" относительно запланированного ежегодного повышения зарплаты судей. Согласно этой норме, с 1 января 2019 года оклад судей местных судов должен был составлять 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (около 46,3 тыс. гривен), судей апелляционных и высших спецсудов - 40 прожиточных минимумов (около 74 тыс. гривен).
Что, для решал должно быть исключение?)))
Все одно ж відповідальності ніякої..
- І шо ти ?
- Другого добив прикладом.
Я еще бы мог понять, если бы судьи сказали, ребята, мы выполнили свою часть работы, и теперь у нас самый честный суд в мире, никто не берет, и все по закону. теперь выполянйте свои обещания. Но нет, они еще в должность не вступили, а уже ноют про "маленькие" заплаты.
Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальным юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось.
Кстати, чем выше зарплата судьи, тем выше ставка взятки, растут пропорционально.