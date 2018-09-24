 Пьяный мужчина устроил стрельбу на АЗС на Киевщине, есть раненый, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.
По данным ведомства, неизвестный устроил стрельбу на автозаправочной станции.
По прибытию на место происшествия полицейские выяснили, что между двумя мужчинами на автозаправочной станции возникла ссора. И, чтобы доказать свою правоту, один из них выхватил пистолет. Сначала выстрелил в воздух, а затем еще одним выстрелом попал в ногу другому.
На месте происшествия работники полиции изъяли травматическое оружие, которое злоумышленник хранил без разрешительных документов. Раненый мужчина от госпитализации он отказался.
Задержали стрелка недалеко от места совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 54-летний житель пгт. Ракитное.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Я за раздачу короткоствольного оружия гражданам
Вірніше, в одного й другого? Вони б влаштували перестрілку. Таких перестрілок по країні, з її сьогоднішнім рівнем агресії, були б сотні. А то й тисячі. Кулі літали б як на передку. І попадали б у "випадкові жертви" - дітей, жінок, старих... Серед цих жертв може опинитись хто завгодно.
А все тому, що в голові мусор.
Жінки і діти гинуть вже сьогодні і твої також можуть дурнику.
Бо зброї навалом і вона в тіні ,а у законослухняних зброї немає, ідіотику.
Я не в лайні. І більшість людей теж.
Є поняття законослухняний громадянин - джерело доданої вартосі і мізків - ось він важливий і не захищений, а його потрібно захистити, якщо дійсно є така політика, а інше - це причини аби замилювати дурникам накшталт тебе очі ....
Злочинна коньюнктура змінилась би докорінно , коли законослухняні отримають право на короткоствольну вогнепальну зброю.