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 Пьяный мужчина устроил стрельбу на АЗС на Киевщине, есть раненый, - полиция

В поселке Ракитное местный житель в нетрезвом состоянии устроил разборки с оружием в руках. Во время конфликта молодой человек получил непроникающее ранение ноги, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.

По данным ведомства, неизвестный устроил стрельбу на автозаправочной станции.

По прибытию на место происшествия полицейские выяснили, что между двумя мужчинами на автозаправочной станции возникла ссора. И, чтобы доказать свою правоту, один из них выхватил пистолет. Сначала выстрелил в воздух, а затем еще одним выстрелом попал в ногу другому.

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На месте происшествия работники полиции изъяли травматическое оружие, которое злоумышленник хранил без разрешительных документов. Раненый мужчина от госпитализации он отказался.

Задержали стрелка недалеко от места совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 54-летний житель пгт. Ракитное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3087743
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы у всех были стволы то нападающий подумал бы стрелять или нет -увидев ствол у другого.А так он уверен в безнаказанности.У меня ствол есть у него нет и шо хочу то и ворочу.Вот так то.
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любителям всем раздать стволы. было бы 2 трупа или 2 раненых.
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Думаю у алкаша было бы 2 дырки раньше чем у трезвых.
Я за раздачу короткоствольного оружия гражданам
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любителям всем раздать стволы. было бы 2 трупа или 2 раненых.
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Ну тогда нужно каждому раздать по полицаю.
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Думаю у алкаша было бы 2 дырки раньше чем у трезвых.
Я за раздачу короткоствольного оружия гражданам
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я думаю був би лише цей мудак з простреленою ногою(рукою)!!!
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"А якби у нього був короткоствол"? ©
Вірніше, в одного й другого? Вони б влаштували перестрілку. Таких перестрілок по країні, з її сьогоднішнім рівнем агресії, були б сотні. А то й тисячі. Кулі літали б як на передку. І попадали б у "випадкові жертви" - дітей, жінок, старих... Серед цих жертв може опинитись хто завгодно.
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Політають кулі перший рік законослухняні винищать дурнів і далі все буде добре
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Дурні типу тебе не розуміють, що випадкові кулі прилетять в голови їх дітей, в животи їх вагітних дружин, в серця їх старих батьків.
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Дурні типу тебе сиділи і сидітимуть в лайні до скінчення свого віку.
А все тому, що в голові мусор.
Жінки і діти гинуть вже сьогодні і твої також можуть дурнику.
Бо зброї навалом і вона в тіні ,а у законослухняних зброї немає, ідіотику.
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Сидіти в лайні - це бути нацюком.
Я не в лайні. І більшість людей теж.
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Мені байдуже, що ти тут гілиш і що думають націки, торпеди, тітушки і інше підневольне біосміття.
Є поняття законослухняний громадянин - джерело доданої вартосі і мізків - ось він важливий і не захищений, а його потрібно захистити, якщо дійсно є така політика, а інше - це причини аби замилювати дурникам накшталт тебе очі ....
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Если бы у всех были стволы то нападающий подумал бы стрелять или нет -увидев ствол у другого.А так он уверен в безнаказанности.У меня ствол есть у него нет и шо хочу то и ворочу.Вот так то.
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Абсолютно вірно.
Злочинна коньюнктура змінилась би докорінно , коли законослухняні отримають право на короткоствольну вогнепальну зброю.
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Крайне наивная мысль. В США у всех желающих есть оружие, а пальба не стихает.
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Не путай, США 350 млн населения и самая криминализированная страна мира.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный мужчина устроил стрельбу на АЗС на Киевщине, есть раненый, - полиция
 
 
 
 
 
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