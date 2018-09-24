 Пьяный мужчина устроил стрельбу на АЗС на Киевщине, есть раненый, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.

По данным ведомства, неизвестный устроил стрельбу на автозаправочной станции.

По прибытию на место происшествия полицейские выяснили, что между двумя мужчинами на автозаправочной станции возникла ссора. И, чтобы доказать свою правоту, один из них выхватил пистолет. Сначала выстрелил в воздух, а затем еще одним выстрелом попал в ногу другому.

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На месте происшествия работники полиции изъяли травматическое оружие, которое злоумышленник хранил без разрешительных документов. Раненый мужчина от госпитализации он отказался.

Задержали стрелка недалеко от места совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 54-летний житель пгт. Ракитное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.