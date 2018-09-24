 Антикоррупционный суд может быть сформирован не в полном составе, - глава Совета судей Ткачук

Об этом сказал глава Совета судей Олег Ткачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости".

Ткачук считает, что небольшое количество кандидатов обусловлено повышенным вниманием общественности к судьям Антикоррупционного суда.

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"Люди, которые желают принять участие в конкурсе, должны согласиться с тем, что еще до того, как их назначат или они пройдут конкурсную процедуру, к ним уже будет привлечено очень много внимания... Это в определенной степени настораживает самих кандидатов. Они переживают, ведь их работа будет связана с особым видом преступлений - тяжкими преступлениями. Им фактически надо будет сломать позвоночник коррупции, но для того чтобы его сломать, судья должен быть защищен и иметь надлежащее денежное обеспечение... Я думаю, что в определенной мере эти факторы и повлияли на количество желающих принять участие в конкурсе", - сказал Ткачук.

В то же время он допускает, что суд будет сформирован не в полном составе.

"Не обязательно, чтобы Антикоррупционный суд или его апелляционная палата на первом этапе были сформированы полностью. Возможно, если не будет достаточно кандидатов с надлежащей квалификацией, то и не весь состав суда будет набран... Не всегда же количество и качество - это паритетные показатели", - отметил глава Совета судей.

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При этом Ткачук считает необходимым провести конкурсные процедуры в Антикоррупционный суд в максимально короткий срок. Он уверен, что действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей судей справится с этой задачей.