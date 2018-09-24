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Все про:дети (3322) Николаев (1113) Николаевская область (799) смерть (5335)

 Младенец, подброшенный под больницу в Первомайске, умер: синяки и ссадины на его теле были следствием сепсиса, а не побоев, - главврач

Новорожденный мальчик, которого подбросили в коробке в больницу в Первомайске, скончался.

Об этом заявил главврач Первомайской больницы Олег Чекрыжов, пишет местный портал "Новости Николаева", передает Цензор.НЕТ.

Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. Медики боролись за его жизнь больше недели и установили, что ссадины и кровоподтеки на теле мальчика были следствием сепсиса, а не побоев. Закрытая черепно-мозговая травма также не подтвердилась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под больницу в Первомайске подбросили избитого новорожденного. У малыша множественные синяки и ссадины, а также ЗЧМТ. ФОТОрепортаж

Главврач Николаевской областной больницы, куда привезли малыша, Александр Плиткин, сообщил, что ребенок находился на искусственной вентиляции легких. Причину сепсиса установить не удалось.

Напомним, ребенка подбросили в акушерское отделение Первомайской больницы еще 14 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3087738
 
 
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Царство небесное маленькому невинному ангелочку
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Сепсис можуть спричинити різні бактерії (стафілококи, стрептококи, пневмококи, синьогнійна паличка, клебсієла тощо), гриби (кандидозний сепсис), віруси(зокрема герпесвіруси), найпростіші (генералізована форма токсоплазмозу). Характеризуючи збудника, необхідно звернути увагу на його вірулентність, дозу. Однак, іноді сепсис буває обумовлений умовно-патогенною флорою, що тривалий час перебуває на поверхні шкіри або слизових оболонок хворого
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Пам'ятаєте, як багато хто хотів вбити матір цього хлопчика?
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я писал, что очень вряд ли его избили. на меня шикали...
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Отже треба судити винуватця, якщо все відомо і вже є експертиза.
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Ничего не известно. Насколько мне известно. Я про уголовно-правовой аспект... Разобрались только (и то не до конца) с медицинским аспектом. Младенец, подброшенный под больницу в Первомайске, умер: синяки и ссадины на его теле были следствием сепсиса, а не побоев, - главврач - Цензор.НЕТ 644
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Це невідомо, тому не треба заочно її судити.
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Именно мамаша в ответе за жизнь этого человечка, именно она в ответе за то что ее не было рядом когда он умирал. В любом случае эта тварь повинна в его смерти.
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Царство небесное маленькому невинному ангелочку
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родившись с болью и и умер с болью, не увидев мир.
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В брудній коробці підкинули, наче непотрібну річ..
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Скоріше за все дитина народилася на вулиці, а його мати теж мертва.
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Кровоподтёки - согласен, ссадины - возможно, а царапины?
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У меня возникает другой вопрос.

СИМПТОМЫ СЕПСИСА
Особенность сепсиса заключается в том, что его симптомы схожи вне зависимости от возбудителя, так как являются неким ответом организма человека на сверхсильное инфекционное поражение, с которым иммунитет не в состоянии справиться в очаге инфекции. Клиническая картина складывается из симптомов общей интоксикации и проявлений болезни, обусловленных инфекционными очагами. Интоксикация проявляется резкой слабостью, потерей аппетита, лихорадкой с ознобом, тахикардией, снижением АД и одышкой. Характерно множественное поражение органов и систем с развитием сердечной, дыхательной, почечной, надпочечниковой недостаточности и пр. При обследовании выявляются высокий лейкоцитоз, реже лейкопения, резко увеличенная СОЭ, лимфопения, гипопротеинемия.
ДИАГНОСТИКА
Диагностика сепсиса основана на клинической картине заболевания, выявлении патогенных микроорганизмов в крови, обнаружении септических очагов в различных органах и тканях. Дифференцировать сепсис необходимо от лимфогранулематоза, лейкемии, брюшного тифа, паратифов А и В, бруцеллеза, туберкулеза, малярии и других заболеваний, сопровождающихся длительной лихорадкой.



КАК врачи не могли дифференциировать сепсис от ПОБОЕВ. Побоев, Карл!
Впрочем, что-то мне подсказывает...
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Ролік із Киргизстану, хоч у нас теж є подібне.
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Да никто ж не сумневается шо мясники в белых халатах не изменяют своим убеждениям, вначале деньги потом лечение...даже в случае подброшеного младенца!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМладенец, подброшенный под больницу в Первомайске, умер: синяки и ссадины на его теле были следствием сепсиса, а не побоев, - главврач
 
 
 
 
 
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