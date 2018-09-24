 Младенец, подброшенный под больницу в Первомайске, умер: синяки и ссадины на его теле были следствием сепсиса, а не побоев, - главврач

Об этом заявил главврач Первомайской больницы Олег Чекрыжов, пишет местный портал "Новости Николаева", передает Цензор.НЕТ.

Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. Медики боролись за его жизнь больше недели и установили, что ссадины и кровоподтеки на теле мальчика были следствием сепсиса, а не побоев. Закрытая черепно-мозговая травма также не подтвердилась.

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Главврач Николаевской областной больницы, куда привезли малыша, Александр Плиткин, сообщил, что ребенок находился на искусственной вентиляции легких. Причину сепсиса установить не удалось.

Напомним, ребенка подбросили в акушерское отделение Первомайской больницы еще 14 сентября.