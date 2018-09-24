 Младенец, подброшенный под больницу в Первомайске, умер: синяки и ссадины на его теле были следствием сепсиса, а не побоев, - главврач

Об этом заявил главврач Первомайской больницы Олег Чекрыжов, пишет местный портал "Новости Николаева", передает Цензор.НЕТ.
Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. Медики боролись за его жизнь больше недели и установили, что ссадины и кровоподтеки на теле мальчика были следствием сепсиса, а не побоев. Закрытая черепно-мозговая травма также не подтвердилась.
Главврач Николаевской областной больницы, куда привезли малыша, Александр Плиткин, сообщил, что ребенок находился на искусственной вентиляции легких. Причину сепсиса установить не удалось.
Напомним, ребенка подбросили в акушерское отделение Первомайской больницы еще 14 сентября.
он так и не понял...что жил...
СИМПТОМЫ СЕПСИСА
Особенность сепсиса заключается в том, что его симптомы схожи вне зависимости от возбудителя, так как являются неким ответом организма человека на сверхсильное инфекционное поражение, с которым иммунитет не в состоянии справиться в очаге инфекции. Клиническая картина складывается из симптомов общей интоксикации и проявлений болезни, обусловленных инфекционными очагами. Интоксикация проявляется резкой слабостью, потерей аппетита, лихорадкой с ознобом, тахикардией, снижением АД и одышкой. Характерно множественное поражение органов и систем с развитием сердечной, дыхательной, почечной, надпочечниковой недостаточности и пр. При обследовании выявляются высокий лейкоцитоз, реже лейкопения, резко увеличенная СОЭ, лимфопения, гипопротеинемия.
ДИАГНОСТИКА
Диагностика сепсиса основана на клинической картине заболевания, выявлении патогенных микроорганизмов в крови, обнаружении септических очагов в различных органах и тканях. Дифференцировать сепсис необходимо от лимфогранулематоза, лейкемии, брюшного тифа, паратифов А и В, бруцеллеза, туберкулеза, малярии и других заболеваний, сопровождающихся длительной лихорадкой.
КАК врачи не могли дифференциировать сепсис от ПОБОЕВ. Побоев, Карл!
Впрочем, что-то мне подсказывает...