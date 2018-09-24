 Российская оккупационная администрация запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Также, по данным украинской разведки, введены и другие ограничения гражданских прав для населения мужского пола. В частности, "правоохранительными органами" запрещено находиться на лечении не по месту прописки, или проживать более трех суток в других населенных пунктах без регистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированном Донбассе возросло количество преступлений с участием российских военных, - ГУР

"Указанные ограничения введены по требованию российских следственных органов и сотрудников органов ФСБ РФ, осуществляющих розыск т.н. военнослужащих российско-оккупационных войск, причастных к совершению правонарушений и самовольному оставлению места службы. При этом, под указанным предлогом принимаются комплексные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от осеннего призыва на военную службу в составе подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - сказано в сообщении.