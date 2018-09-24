EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  3280  22
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5357) разведка (1976) Донбасс (17012)

 Российская оккупационная администрация запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, - ГУР

Российская оккупационная администрация скрыто запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, независимо от их гражданства и обстоятельств, при которых они оказались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Также, по данным украинской разведки, введены и другие ограничения гражданских прав для населения мужского пола. В частности, "правоохранительными органами" запрещено находиться на лечении не по месту прописки, или проживать более трех суток в других населенных пунктах без регистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированном Донбассе возросло количество преступлений с участием российских военных, - ГУР

"Указанные ограничения введены по требованию российских следственных органов и сотрудников органов ФСБ РФ, осуществляющих розыск т.н. военнослужащих российско-оккупационных войск, причастных к совершению правонарушений и самовольному оставлению места службы. При этом, под указанным предлогом принимаются комплексные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от осеннего призыва на военную службу в составе подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3087736
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда кацы "борются за свободу", такое получается всегда...
 показать весь комментарий
 
 
Если правда,то это круто))Там пол Лугандона живет с заработков на россии,как же теперь они харчеваться то будут?))
 показать весь комментарий
 
 
Я уверен что Петя поможет тамженашимлюдям. Сейчас еще повысят налоги и тарифы и насобирают пару лярдов для помощи дамбаситам.
 показать весь комментарий
 
 
Короче фсе, кина не будет. Кто не успел убежать тот смертник.
 показать весь комментарий
 
 
Тепер буде здійснена мрія цих ідіотів - здихати в паРаші.
 показать весь комментарий
 
 
Не здйснена. Їм якраз заборонили в`їзд до паРаші
 показать весь комментарий
 
так не пущают в паРашу-то. наоборот лишили мечты бедняжек.
 показать весь комментарий
 
а заградотряды уже выставили?
поспрашайте у стариков-вертухаев, как надо это делать...
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0nARQdxIYMc
Я сегодня спросил на обходе врача:
"Почему у нас нет от палаты ключа?
Почему в голове и в бюджете дыра?
Почему вместо завтра сегодня вчера?"
 показать весь комментарий
 
Та там у лугандоні дуже просто жити: коли стріляють поруч та комендантська година та віськові патрулі не думаєш про страйк та бунт, а більше як вижити. Тому і завінчують там гайки, якийсь жахливий експерімент расіян.
 показать весь комментарий
 
 
Бягут кормильцы с Лугандона, не хатять родину защищать от бандеровцев, хатять рузкий люд грабить, вот сЦарь и выдал указ!
 показать весь комментарий
 
при этом в Украину ездить не запретили. Если уж очень надо попасть в раску федераску то это можно сделать элементарно - через Украину. Неужели там никто этого не предусмотрел. Сомневаюсь. А кроме того, там дефицита в бурятах, мокшах, чудях, мудях и т.п. срани никогда не было. Зачем этот цирк. В новости больше вопросов чем ответов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийская оккупационная администрация запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, - ГУР
 
 
 
 
 
 вверх