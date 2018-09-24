EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия, Общество
  571  9
Материалы по теме:
Все про:Одесса (5128) Найем (448) Михайлик Олег (6)

 Как депутаты обратимся к главам МВД, СБУ и ГПУ и изложим все известные нам факты, - Найем о нападении на Михайлика

Спустя двое суток с момента очередного нападения на активиста Олега Михайлика украинцы не услышали по поводу катастрофической ситуации в Одессе никакой реакции ни от одного высокопоставленного чиновника.

Об этом заявил в Facebook нардеп Мустафа Найем, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Нападение на Найема: досудебное расследование завершено, материалы переданы сторонам для ознакомления

"Молчит президент, который со всех экранов уверяет, что реванша не будет. Молчит глава СБУ, который лично мне рассказывал о сепаратистских настроениях в Одесской области. Молчит министр внутренних дел, который в 2014 году освобождал Харьков и точно понимает, к чему это модет привести. Молчит Генеральный прокурор, который ранее сам же четко давал понять, как относится к ситуации Одессе. Молчит даже уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, чьим прямым обязательством является реакция и соответствующие действия в подобных случаях", - отметил Найем, добавив, что речь идет об административном центре самой крупной в стране области, которую "мы едва не потеряли в 2014 году".

По мнению политика, сейчас важно хотя бы высказать четкую и понятную позицию по случившемуся в целом, "не про ход расследования - об этом скажут и так, на местном уровне, а дать политическую оценку тому, что творится в городе и в области".

Кроме того, отмечает нардеп, не менее важно создать единый координационный центр по контролю за расследованием подобных правонарушений в отношении журналистов, активистов и правозащитников не только в Одессе, но и по всей стране, и для начала, в силу очевидного конфликта интересов местных активистов с местными правоохранительными органами, хотя бы передать расследования всех подобных дел с областного на центральный уровень.

"Мы как депутаты обратимся к министру внутренних дел, главе СБУ и Генпрокурору с просьбой о неотложном приеме, на котором изложим все известным нам факты и отдельно будем пытаться организовать выездные заседания профильных комитетов в городе", - сообщил Найем.

Читайте также: Общественность выдвинула требования к Президенту, Генпрокурору, полиции и СБУ из-за нападения на активиста Михайлика

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

Как депутаты обратимся к главам МВД, СБУ и ГПУ и изложим все известные нам факты, - Найем о нападении на Михайлика 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087734
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пора уже поднимать кипишь и брать барыгу потроха за барки.
 показать весь комментарий
 
 
обращайся, не обращайся - труха рулил, рулит и будет рулить, пока продолжается життя па-навому.
 показать весь комментарий
 
 
Голомозому не могли просто так, здуру, по кумполу в'їхати. Це обов'язково мала бути "помста злочинної шикаладної влади", ну, накрайняк, акція ФСБ.
Один абрек побачив на вулиці іншого, вирішив, що це представник конкуруючого кримінального угрупування і вирішив питання так, як у них. абреків це прийнято!
Аде ж треба попіаритися, витиснути з пригоди все, що лиш можливо!
Було б це смішно, якби не було так сумно!
 показать весь комментарий
 
 
Толку з вашого звернення - нуль. Допоки в Одесі сидить кацапський сєпар труханов, якого прикриває хазяїн вашої будки, ніякі звернення не допоможуть, ефект буде такий самий, як звернення до Ліги сексуальних реформ.
 показать весь комментарий
 
 
дык, вы ж рехформировали всех и вся...а сейчас визжите...а сколько таких стрелянин по всей стране???
 показать весь комментарий
 
Ситуация напоминает , ситуацию с Ноздровской! Опять хороводы водить будут под радой! Опять протесты "возмущенной обчественности"! А по факту опять выяснят что бытовуха!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКак депутаты обратимся к главам МВД, СБУ и ГПУ и изложим все известные нам факты, - Найем о нападении на Михайлика
 
 
 
 
 
 вверх