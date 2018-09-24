 Как депутаты обратимся к главам МВД, СБУ и ГПУ и изложим все известные нам факты, - Найем о нападении на Михайлика

Об этом заявил в Facebook нардеп Мустафа Найем, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Молчит президент, который со всех экранов уверяет, что реванша не будет. Молчит глава СБУ, который лично мне рассказывал о сепаратистских настроениях в Одесской области. Молчит министр внутренних дел, который в 2014 году освобождал Харьков и точно понимает, к чему это модет привести. Молчит Генеральный прокурор, который ранее сам же четко давал понять, как относится к ситуации Одессе. Молчит даже уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, чьим прямым обязательством является реакция и соответствующие действия в подобных случаях", - отметил Найем, добавив, что речь идет об административном центре самой крупной в стране области, которую "мы едва не потеряли в 2014 году".

По мнению политика, сейчас важно хотя бы высказать четкую и понятную позицию по случившемуся в целом, "не про ход расследования - об этом скажут и так, на местном уровне, а дать политическую оценку тому, что творится в городе и в области".

Кроме того, отмечает нардеп, не менее важно создать единый координационный центр по контролю за расследованием подобных правонарушений в отношении журналистов, активистов и правозащитников не только в Одессе, но и по всей стране, и для начала, в силу очевидного конфликта интересов местных активистов с местными правоохранительными органами, хотя бы передать расследования всех подобных дел с областного на центральный уровень.

"Мы как депутаты обратимся к министру внутренних дел, главе СБУ и Генпрокурору с просьбой о неотложном приеме, на котором изложим все известным нам факты и отдельно будем пытаться организовать выездные заседания профильных комитетов в городе", - сообщил Найем.

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Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.