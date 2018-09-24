 Налоговики Черниговщины разоблачили фиктивную компанию, через которую в течение года экспортировали лесоматериалы стоимостью более 10 млн грн

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

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В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины была пресечена незаконная деятельность группы лиц, которые экспортировали лесоматериалы в Турцию и Пакистан через фиктивную компанию, зарегистрированную в регионе, основной вид деятельности которой - лесопильное и строгальное производство. Таможенное оформление экспорта лесоматериалов проводили в зоне деятельности Киевской и Черниговской таможен.

Общее количество лесоматериалов, экспортируемых от имени фиктивного предприятия в течение 2018 года, составило более 2,5 тыс. кубических метров стоимостью более 10 млн грн.

В ходе досудебного расследования в частности установлено, что в период 11-14 сентября 2018 года в зоне деятельности Киевской таможни ГФС от имени указанной компании было оформлено 4 таможенные декларации на экспорт лесоматериалов общим объемом 160 кубических метров. При этом вывоз лесоматериалов за пределы таможенной территории Украины был запланирован в зоне деятельности Одесской таможни ГФС, а контейнеры находились на территории Одесского морского порта.

На основании постановления суда проведен обыск в подготовленных к экспорту указанных контейнерах с лесоматериалами, по результатам которого изъято и передано на ответственное хранение 160 кубических метров лесоматериалов ориентировочной стоимостью 1 млн 120 тыс. грн.

Расследование продолжается.