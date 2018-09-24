 Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - сказал С.Шойгу в понедельник.

"Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", - подчеркнул глава российского Минобороны.

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Он заявил, что обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.

Как сообщалось, в свое время Россия не поставила С-300 Сирии по просьбе Израиля. Между тем в Москве заявляли, что могут вернуться к этому вопросу.

О возможности поставки в Сирию С-300 в качестве ответа на инцидент с Ил-20 ранее говорили эксперты.