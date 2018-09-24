EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  2991  83
Материалы по теме:
Все про:Россия (70547) Сирия (2725) Шойгу (329)

 Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу

Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - сказал С.Шойгу в понедельник.

"Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", - подчеркнул глава российского Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия работает против интересов США в Украине, Сирии и других горячих точках, - Помпео

Он заявил, что обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.

Как сообщалось, в свое время Россия не поставила С-300 Сирии по просьбе Израиля. Между тем в Москве заявляли, что могут вернуться к этому вопросу.

О возможности поставки в Сирию С-300 в качестве ответа на инцидент с Ил-20 ранее говорили эксперты.

Источник: https://censor.net.ua/n3087732
 
 
 Топ комментарии
 
Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу

... и все репоедские лётчики дружно выстроились к нотариусу оформлять завещания.
 показать весь комментарий
 
Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целейИсточник: https://censor.net.ua/n3087732

Смогут сразу по 2-3 Ила сбивать.))
 показать весь комментарий
 
Ждём-с! Совсем скоро увидим, как С300 крутят на обрезанном ую... Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу - Цензор.НЕТ 2379
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу

... и все репоедские лётчики дружно выстроились к нотариусу оформлять завещания.
 показать весь комментарий
 
 
Статевий орган бабусі тепер буде кацапським кацманавтам в небі Сирії..
 показать весь комментарий
 
 
Ну тупые..... (с) Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу - Цензор.НЕТ 3207 Еще в 2013-м году министр обороны Израиля Моше Яалон сказал: «Если они (С-300) будут доставлены в Сирию, мы знаем, как следует поступить». И он не блефовал. Израиль известен своими жесткими действиями в угоду собственной национальной безопасности. Рейд спецназа «Шакет» на египетский аэродром (1966 год), похищение советского радара (операция «Петух-53», Египет, 1969 год), бомбардировка иракского ядерного центра Озирак (1981 год), бомбардировка оружейного завода в Судане (октябрь 2012 г.), недавние удары по Сирии… Израиль плюет на все нормы международного права, бесцеремонно вторгаясь в воздушное пространство других государств, и не стесняется применять оружие на поражение.
Скорее всего, что израильтяне просто уничтожат винторогие С-300 еще до того, как они будут развернуты на боевых позициях.
 показать весь комментарий
 
Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целейИсточник: https://censor.net.ua/n3087732

Смогут сразу по 2-3 Ила сбивать.))
 показать весь комментарий
 
 
теперь еще на взлете сбивать можно будет!
 показать весь комментарий
 
 
Ждём-с! Совсем скоро увидим, как С300 крутят на обрезанном ую...
 показать весь комментарий
 
 
24.11.2015 день изменил геополитические расклады на
ближайшие десятилетия.

Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
хуйлостан - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
 показать весь комментарий
 
 
а для чего детям покупают конструкторы?шоб можно было без особых затрат сломать чего нить Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5002
 показать весь комментарий
 
 
А вот попробуй сам ответить на свой вопрос. Включи мозги, оцени Эрдогана - вот и поймешь, зачем страна НАТО покупает ПВО вероятного противника.
 показать весь комментарий
 
надеюсь джидаи украдут у тупорылых арабов эту с300 как было прежде в истории с советской военной техникой.
 показать весь комментарий
 
Та они уже разобрали-собрали одну на Кипре під час кипро-еврейских учений, так шо уже все всё в курсе.
 показать весь комментарий
 
 
С-300 стал на боевое дежурство в конце 1980-х.
На 20 лет моложе С-200. Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу - Цензор.НЕТ 1572

 показать весь комментарий
 
 
Будет чем сбивать расеянские самолеты
 показать весь комментарий
 
 
А передать в Усть-засрански всякие унитазы и газ провести слабо??
 показать весь комментарий
 
 
Высылайте комплектом сразу и новые ИЛы.
 показать весь комментарий
 
 
А где их взять? Их вего 20 штук было выпущено. потом часть из них модернизирована до состояния сбитого. И собственно всё - инфы о том, что их еще выпускали больше нет.
 показать весь комментарий
 
Ну теперь РАБсиянским самолетам вообще срака!))))
 показать весь комментарий
 
 
ну все, хана Израилю Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу - Цензор.НЕТ 127 совсем теперь их кацапы за сбитые заклюют!!!
 показать весь комментарий
 
 
А мишени ИЛ-20 тоже запланированы или будут какие то другие?
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну это ж С-300. Совесть имей - такие старые пепелацы ими сбивать). Я бы на месте пилотов ТУ-95 и ТУ-160 уже бы начал увольняться).
 показать весь комментарий
 
Логично, но
"к осени 1950 года все работы над прототипом Ил-30 были прекращены.
Впоследствии схема Ил-30 была использована при проектировании первого сверхзвукового бомбардировщика Ил-54."
 показать весь комментарий
 
К С-300 будет прилагаться карта плоской земли.
 показать весь комментарий
 
 
так по мнению разработчиков российских ракет выглядит наша планета
Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу - Цензор.НЕТ 4192
 показать весь комментарий
 
Якщо цей С300 зіб,є ізраїльський літак, то не буде в Сирії тоді взагалі ніяких кацапських есів. Бомбили асадівців, переключаться тепер ще й на кацапські об,єкти.
 показать весь комментарий
 
 
Только не забудьте уведомить Израиль, что вы точно с300 передали Сирии, чтобы потом не ныть, что Израиль взорвал ваших ихтамнетов на этой с300!
 показать весь комментарий
 
 
и пусть не забудут в придачу дать,пару летающих корыт
 показать весь комментарий
 
тамошние лёдчикиихтамнеты уже очкуют не меньше воронежцев )
 показать весь комментарий
 
 
Обезьяны не справились с С-200, теперь им дать С-300 - зачем? Чтобы они могли до пассажирского лайнера над Кипром дотянуться? Логика у лишнехромосомных отсутствует напрочь.
 показать весь комментарий
 
 
" и одновременно поражать несколько воздушных целей", - сказал С.ШойгуИсточник: https://censor.net.ua/n3087732" те теперь илы будут летать группами?
 показать весь комментарий
 
 
Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, -
ШойгуКоторые потом собьют еще пару парашенских самолетов и квази генерал снова может обвинить Израиль или Люксинбург Дебила Бл.......Ь
 показать весь комментарий
 
 
А ведь в Сирии уже есть кацапские С-400. Что же они так плохо братушек-сирийцев защищают? Не смеют сбивать ни американские томагавки, ни израильские Ф-16.
 показать весь комментарий
 
 
Честно, евреи не хотят этой Войны. Они с большим удовольствием внутренними разборками бы занялись. Но что делать раз эти лезут и лезут?
 показать весь комментарий
 
Жиди догралися ... Думаю, що 1 (один) комплекс С-300, то м"яко сказано: "закриють" Ізраїль так, що звідти горобець не вилетить. І рано, чи пізно щось "випадково" зіб"ють...
Гевалт і рейвах "побьєдобєсія" від в и п а д к о в о збитого військово-транспортного літака швидко перетвориться у повні памперси.


 показать весь комментарий
 
чем збьють?там кривизна земли аномальная,тебе ж сказали...
 показать весь комментарий
 
 
Зачем этот металлолом там нужен? Ведь он же ни хрена не работает. Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу - Цензор.НЕТ 7796
 показать весь комментарий
 
 
ну,теория вероятности не исключает,что раз в год даже незаряженное ружье стреляет Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу - Цензор.НЕТ 6898
 показать весь комментарий
 
У ВВС Израиля появляется приоритетная цель для уничтожения, они справятся.
 показать весь комментарий
 
 
Ну а чего бы не передать? С-200 сбивает русские самолеты хорошо, а С-300 сбивать будет еще лучше.
 показать весь комментарий
 
 
С-200 мог сбивать только по одному, а этот будет валить пачками.
 показать весь комментарий
 
 
Дебилы, бл...(с)! Вы выпустили пару десятков ракет, когда израильские самолеты были уже в воздушном пространстве Израиля. И это были самолеты Ф-16. А Израиль еще и Ф-35 закупил! Будете наугад пулять? Вы уверены, что вы больше ничего не собъете? А вы представляете .что будет, если вы по ошибке собьете не свой военный самолет, а гражданский борт тех же США или Изриля?
 показать весь комментарий
 
 
Ну и шо. Все равно на биндеровцев спишут. Делов то.
 показать весь комментарий
 
и пусть обслуживающий персонал ихтамнетов даст,чтоб и их там зашкварили вместе с этим говно комплексом
 показать весь комментарий
 
В Ізраїлі цей день оголосять національним святом і з даного моменту пілотам ракет можна не видавати!
А взагалі, непогана ідея для написання комп'ютерної іграшки, наприклад, під назвою "Замани кацапа в радную гавань".
 показать весь комментарий
 
 
Теперь еще больше ИЛов можно будет сбивать.
 показать весь комментарий
 
Мокшы решили в Сирии утелизировать весь свой летный хлам?)))
 показать весь комментарий
 
 
Кацапам можно посоветовать выбрать для посылки комплекс, который не жалко и экипаж набрать из людей, которых не жалко.
 показать весь комментарий
 
 
c-200 могли сбивать только старые и тихоходные ил-20. Теперь сирийцы смогут сбивать и су-35....
 показать весь комментарий
 
 
фигня делов, на один склад больше в графике израильских ввс.
 показать весь комментарий
 
Це ті С-300, про які ще два роки тому назад путін відзвітував, що накрив ними як куполом всю Сірію, і частину сусідніх країн, та пригрозив "Ну тєпєрь пусть полєтают!"?
Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу - Цензор.НЕТ 226

 показать весь комментарий
 
 
О, какой страшный ответ за сбитый самолет.
 показать весь комментарий
 
Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - сказал С.Шойгу в понедельник.
Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу - Цензор.НЕТ 3378

Шойгу - оглы, как был ты тупым тувинским аленем и двоечником со школьной скамьи так ты им и остался. Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу - Цензор.НЕТ 8837


 показать весь комментарий
 
Нагадує анекдот, коли в колгоспі в перший рік посіяли 50 га буряків, усе поїв довгоносик. В другий рік посіяли 100 га буряків, усе поїв довгоносик. На колгоспних зборах голова колгоспу пропонує: "Товариші! Пропоную на наступний рік засяти 200 га буряків, нехай той довгоносик вдавиться!"
 показать весь комментарий
 
 
Буде чим російські літаки збивати )))))))))
 показать весь комментарий
 
А шо, обязательно для этого было свой собственный самолет сбивать?
 показать весь комментарий
 
2015 рік. Хвальба звиздуна путіна про закриту Сирію системами С-400.
https://youtu.be/j8PhTMfQvXg?t=176

 показать весь комментарий
 
Ну тут фишечка такая ...экипаж С-300 тоже будет русским. И теперь, где разница (для израильтян!!!) какой С-300 сирийский???? Ну и не забываем. судя по заявлению Конашенкова, там не должно быть системы свой-чужой. Если она есть, то С-300 русский, а не переданный Сирии.
 показать весь комментарий
 
так это теперь сирийцы смогут сбивать не только старые винтовые Ил-20 но и сверхзвуковые русские Миги и Сушки Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу - Цензор.НЕТ 8560
 показать весь комментарий
 
Ну, россиянцы, вы вкурили, за что в Иле 15 ваших людей погибло? А вы надеялись, что одними взорванными домами по России дело закончится. Ага, счас! Гробы заказывайте, продолжение скоро грянет.
 показать весь комментарий
 
Обезьяна обкакалась с гранатой,и теперь ей дают гранату побольше.Думаю,мы уничтожим эти батареи вместе с расчётами ещё на этапе распаковки.
 показать весь комментарий
 
Ваня исторически сосет у Йоси,так долго и качественно, что уже и не оторвать от обрезаного члена.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу
 
 
 
 
 
 вверх