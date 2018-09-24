 Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - сказал С.Шойгу в понедельник.
"Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", - подчеркнул глава российского Минобороны.
Он заявил, что обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.
Как сообщалось, в свое время Россия не поставила С-300 Сирии по просьбе Израиля. Между тем в Москве заявляли, что могут вернуться к этому вопросу.
О возможности поставки в Сирию С-300 в качестве ответа на инцидент с Ил-20 ранее говорили эксперты.
... и все репоедские лётчики дружно выстроились к нотариусу оформлять завещания.
Скорее всего, что израильтяне просто уничтожат винторогие С-300 еще до того, как они будут развернуты на боевых позициях.
Смогут сразу по 2-3 Ила сбивать.))
ближайшие десятилетия.
Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
хуйлостан - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
На 20 лет моложе С-200.
С-300 - ?
Як вам така задачка?
"к осени 1950 года все работы над прототипом Ил-30 были прекращены.
Впоследствии схема Ил-30 была использована при проектировании первого сверхзвукового бомбардировщика Ил-54."
Только не проси решение)
ШойгуКоторые потом собьют еще пару парашенских самолетов и квази генерал снова может обвинить Израиль или Люксинбург Дебила Бл.......Ь
Гевалт і рейвах "побьєдобєсія" від в и п а д к о в о збитого військово-транспортного літака швидко перетвориться у повні памперси.
А взагалі, непогана ідея для написання комп'ютерної іграшки, наприклад, під назвою "Замани кацапа в радную гавань".
Шойгу - оглы, как был ты тупым тувинским аленем и двоечником со школьной скамьи так ты им и остался.
https://youtu.be/j8PhTMfQvXg?t=176