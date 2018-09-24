 СБУ вызывает Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ для вручения подозрения и допроса

"Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский Владимир Вольфович, 25.04.1946 г.р., проживающий по адресу: Российская Федерация, г.Москва, ул.Нежинская, 14 в соответствии с требованиями ст.ст.133, 135, 290, 297- 5 УПК Украины вызывается на 9:00 27 сентября 2018 к старшему следователю в ОВД ГСУ СБ Украины Македонского В.П. по адресу: г.Киев, ул.Владимирская, 33", - сообщается в повестке, обнародованной в официальной газете "Урядовый курьер" за 22 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В повестке отмечается, что гражданин России В.Жириновский вызывается в СБУ для вручения подозрения, допроса в качестве подозреваемого, предоставления доступа к материалам досудебного расследования и получения копии обвинительного акта в уголовном производстве от 24.07.2014 года.

Кроме того, в газете "Урядовый курьер" опубликованы еще две повестки, согласно которым на 11:00 четверга, 27 сентября, в СБУ вызывается подозреваемый гражданин РФ Алексей Диденко, 30.03.1983 года рождения, проживающий в Москве (РФ), а на 13:00 того же дня – гражданин России Михаил Дегтярев, 10.07.1981 года рождения, также проживающий в российской столице.

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СБУ вызывает россиян "для вручения сообщения о подозрении, допроса как подозреваемого, предоставления доступа к материалам досудебного расследования, ознакомления с материалами уголовного производства и получения копии обвинительного акта".

Как сообщалось, 27 июня 2018 года Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении двум депутатам Государственной Думы Российской Федерации в совершении ими преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Имена депутатов официально не назывались, но источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что речь идет о депутатах Госдумы РФ действующего 7-го созыва из фракции ЛДПР Михаиле Дегтяреве и Алексее Диденко.

По информации Генеральной прокуратуры Украины, досудебное расследование установило, что В.Жириновский, "находясь в Москве в марте-апреле 2014 года, с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Госдумы РФ и члены ЛДПР… которые осуществляли сбор денежных средств с граждан России".

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Кроме того, по информации Генпрокуратуры Украины, В.Жириновский и депутаты Госдумы составили соглашение о материальном обеспечении "ДНР", а также предоставили участникам терорганизации помещения в Москве. В дальнейшем, как отмечается в сообщении пресс-службы, они осуществляли поставку транспортных средств представителям преступных формирований.

21 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ.