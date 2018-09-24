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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдума (947) ГПУ (8867) Жириновский (464) СБУ (12831)

 СБУ вызывает Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ для вручения подозрения и допроса

Служба безопасности Украины вызывает лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского и двух депутатов Государственной Думы Российской Федерации для вручения подозрения и допроса в четверг, 27 сентября.

"Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский Владимир Вольфович, 25.04.1946 г.р., проживающий по адресу: Российская Федерация, г.Москва, ул.Нежинская, 14 в соответствии с требованиями ст.ст.133, 135, 290, 297- 5 УПК Украины вызывается на 9:00 27 сентября 2018 к старшему следователю в ОВД ГСУ СБ Украины Македонского В.П. по адресу: г.Киев, ул.Владимирская, 33", - сообщается в повестке, обнародованной в официальной газете "Урядовый курьер" за 22 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В повестке отмечается, что гражданин России В.Жириновский вызывается в СБУ для вручения подозрения, допроса в качестве подозреваемого, предоставления доступа к материалам досудебного расследования и получения копии обвинительного акта в уголовном производстве от 24.07.2014 года.

Кроме того, в газете "Урядовый курьер" опубликованы еще две повестки, согласно которым на 11:00 четверга, 27 сентября, в СБУ вызывается подозреваемый гражданин РФ Алексей Диденко, 30.03.1983 года рождения, проживающий в Москве (РФ), а на 13:00 того же дня – гражданин России Михаил Дегтярев, 10.07.1981 года рождения, также проживающий в российской столице.

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СБУ вызывает россиян "для вручения сообщения о подозрении, допроса как подозреваемого, предоставления доступа к материалам досудебного расследования, ознакомления с материалами уголовного производства и получения копии обвинительного акта".

Как сообщалось, 27 июня 2018 года Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении двум депутатам Государственной Думы Российской Федерации в совершении ими преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Имена депутатов официально не назывались, но источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что речь идет о депутатах Госдумы РФ действующего 7-го созыва из фракции ЛДПР Михаиле Дегтяреве и Алексее Диденко.

По информации Генеральной прокуратуры Украины, досудебное расследование установило, что В.Жириновский, "находясь в Москве в марте-апреле 2014 года, с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Госдумы РФ и члены ЛДПР… которые осуществляли сбор денежных средств с граждан России".

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Кроме того, по информации Генпрокуратуры Украины, В.Жириновский и депутаты Госдумы составили соглашение о материальном обеспечении "ДНР", а также предоставили участникам терорганизации помещения в Москве. В дальнейшем, как отмечается в сообщении пресс-службы, они осуществляли поставку транспортных средств представителям преступных формирований.

21 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3087731
 
   
 Топ комментарии
 
Да шо вы гаварите. Вот так СБУ прям начертило круг мелом зажгло свечи и вызывает? А может СБУ попросит своих коллег из ФСБ привезти Жирика и других подсудимых так как СБУ выдало Рашке Тумгоева и еще десятки людей? Что то я сомневаюсь что ФСБшники такие же продажные шлюхи как СБУ,
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Я вот не пойму, а почему бы СБУ не заняться реальными делами, вызвать например Мертвечука, Ахметова, Мураева, Бойка, Рюкзакова, Йугика которые не меньше причастны к сотрудничеству с окупантами и финансированию сепаратистов и окупантов?
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- До свиданья, - холодно молвил Остап, - и, пожалуйста, побудьте дома полчаса. За вами приедут в чудной решетчатой карете. ©
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Щасс жирик такой цирк на рашка ТВ устроит!
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Жирик не может ,он занят --- еще канал в Крышнам не докопал СБУ вызывает Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ для вручения подозрения и допроса - Цензор.НЕТ 475
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Да шо вы гаварите. Вот так СБУ прям начертило круг мелом зажгло свечи и вызывает? А может СБУ попросит своих коллег из ФСБ привезти Жирика и других подсудимых так как СБУ выдало Рашке Тумгоева и еще десятки людей? Что то я сомневаюсь что ФСБшники такие же продажные шлюхи как СБУ,
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В вашем комменте есть интересное место: "Начертило круг мелом зажгло свечи и вызывает". А зачем СБУ это делает?
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Вот бы Жирику приехать для смеха,с адвокатом и повесткой. Да по этажам походить,да в кабинеты поломиться.
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Ты даже не представляешь. "Вот бы Жирику приехать..." Это ему не на митинге среди шуганной биомассы со своими охранниками походить.
Украинская пародия Жириновского Шуфрич уже сходила побыковать.
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Дебил это Жирик , что тут моно сказать еще
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Коли я чую, що "Украіне нужен мір", пригадуються мені страшні часи Батуринської трагедії, 310-ті роковини якої цього року. Був там такий собі полковник Ніс, який так бажав миру, що вказав Меншикову на підземний хід. Пам'ятаєте, який мир настав? - вирізали ціле місто, 16 тисяч - дітей, жінок, старих та вояків. По всій Україні пронісся страшний вихор страт. А тих, кому "пощастило" - висилали до Сибіру, на Соловки та до Архангельська. А потім, в оточеному драгунами Глухові провели страшну виставу на три дії - колесували очільників козацької держави, проголосили анафему Мазепі і - здогадались? - саме так! - провели ВИБОРИ!. Гетьманську булаву, за режисурою царя, вручили полохливому 62річному Іванові Скоропадському, і той склав присягу на вірність Петрові. Так почалась ера нащадків Івана Носа, яка після Полтавськї битви на цілі століття наперед визначила долю козацької України як однієї з провінцій хижої імперії.
Невже Носи відберуть наш сьогоднішній шанс? Невже не зрозуміло, що ми отримаємо від цих миротворців? І який "мир" запанує на нашій землі?
P.S. На додачу - кілька коментарів під цією картиною від тих, що "адиннарот" - "Картинка порадовала! Называется "Уже скоро.", "хорошая картина, правильная".СБУ вызывает Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ для вручения подозрения и допроса - Цензор.НЕТ 8732
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Для начала добейтесь признания ЛДНР террористическими организациями, без этого это все бред, финансирование не прокатит.
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Несколько лет назад Дарий тоже такую фигню на Цензоре писал.Но Македонского не убедил.
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Давно пора. Будемо сподіватися, що черга дійде і до Уткіна.
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А можна на цю адресу направити запрошення,вклавши його в нашу крилату ракету "Нептун"? Ну щоб вже напевно дійло до адресата...
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А два других тоже вольфовичи или вольфрамычи? СБУ викликає Жириновського і двох депутатів Держдуми РФ для вручення підозри і допиту - Цензор.НЕТ 5174
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Я вот не пойму, а почему бы СБУ не заняться реальными делами, вызвать например Мертвечука, Ахметова, Мураева, Бойка, Рюкзакова, Йугика которые не меньше причастны к сотрудничеству с окупантами и финансированию сепаратистов и окупантов?
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Рак, - оно тебе надо? Понимать, - это не ваше.
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СБУ тупит не по-детски, ибо обвинить жидо-паяца жириновского в терроризме это не больно. А вот обвинить в разжигании войны и розни между украинцами и русскими (братскими народами) это очень больно.
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жирік бздло, заочкує,)) та ще на якомусь расіянському шоу почне як півень кудахтати...))
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Жириновский точно не приедет - ему запрещен въезд в Украину. Остальные два может и приедут. Следователь Македонский... Жириновский, Македонский...соплеменники?
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Симуляция бурной деятельности...нет ничего прощем судить заочно какого-то ушлепка...другое дело когда "обвиняемый" гуляет в Украине, шыкаладное правосудие начинает буксовать на асфальте, одной ногой на тормоз другой на газ, шум дым и топливо в трубу...порохосрань не даст соврать!!
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Подойдет Жирик к сбушке и спросит :" У вас продается славянский шкаф?" А из всех окон-"Шкаф продан, осталась никелированная кровать и тумбочка"
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Представляю, какой тирадой Жирик в ответ разразится. СБУ викликає Жириновського і двох депутатів Держдуми РФ для вручення підозри і допиту - Цензор.НЕТ 8822
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В Украине дел полно, а они Жириновского вызывают... комедианты, блин...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ вызывает Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ для вручения подозрения и допроса
 
 
 
 
 
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