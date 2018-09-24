EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  863  4
Материалы по теме:
Все про:расследование (2344) Найем (448) Найем Маси (31)

 Нападение на Найема: досудебное расследование завершено, материалы переданы сторонам для ознакомления

19 сентября было завершено досудебное расследование по делу о о нападении на нардепа (БПП) Мустафу Найема. Сейчас, как это предусматривает КПК, сторонам производства предоставлено время для ознакомления с материалами.

Об этом сообщает в Facebook брат политика Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Суд отказался продлить меру пресечения подозреваемому в нападении на Найема Саитову Магомеду-Салиху

"Мы ожидаем, что ознакомление будет завершено до конца этой недели, то есть 28 сентября... После ознакомления с материалами сторона обвинения направит обвинительный акт в суд. В этот же день путем авторраспределения должен быть определен судья для рассматрения дела.Подготовительное заседание должно состояться в течение 5 дней с момента подачи обвинительного акта", - написал он.

Вместе с тем Маси Найем отмечает, что учитывая количество и содержание ходатайств и заявлений, которые были поданы стороной защиты в ходе досудебного расследования в суд (в частности, об отводе переводчиков и судей, судебно-психиатрической экспертизе Мустафе и т.п.), очевидно, что тактикой стороны защиты было использование на этапе досудебного расследования максимального количества судей Шевченковского суда. А поскольку соласно УПК, судья, принимавший участие в производстве во время досудебного расследования, не сможет участвовать в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций, адвокаты обвиняемых таким образом хотят исчерпать перечень судей Шевченковского суда, после чего Апелляционный суд может принять решение о перенаправлении дела в другой суд, например, Печерский (ст. 34 УПК).

"Если дело для рассмотрения по существу будет передано в Печерский суд, очень вероятным является то, что ее рассмотрение будут затягивать", - резюмирует Маси Найем.

Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

Нападение на Найема: досудебное расследование завершено, материалы переданы сторонам для ознакомления 01
Нападение на Найема: досудебное расследование завершено, материалы переданы сторонам для ознакомления 02

Источник: https://censor.net.ua/n3087728
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как обстоит дело с чеченцем-студентом (университета Шевченко), к которому на суде был приставлен переводчик? Так и продолжает учится на украинском языке? ))
 показать весь комментарий
 
 
ну и как?
Наем сам первым напал?
хамил, дерзил.. нервы людям вымотал...
падал, сознание терял...напугал бедных спортсменов...
или...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНападение на Найема: досудебное расследование завершено, материалы переданы сторонам для ознакомления
 
 
 
 
 
 вверх