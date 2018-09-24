 Нападение на Найема: досудебное расследование завершено, материалы переданы сторонам для ознакомления

Об этом сообщает в Facebook брат политика Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Суд отказался продлить меру пресечения подозреваемому в нападении на Найема Саитову Магомеду-Салиху

"Мы ожидаем, что ознакомление будет завершено до конца этой недели, то есть 28 сентября... После ознакомления с материалами сторона обвинения направит обвинительный акт в суд. В этот же день путем авторраспределения должен быть определен судья для рассматрения дела.Подготовительное заседание должно состояться в течение 5 дней с момента подачи обвинительного акта", - написал он.

Вместе с тем Маси Найем отмечает, что учитывая количество и содержание ходатайств и заявлений, которые были поданы стороной защиты в ходе досудебного расследования в суд (в частности, об отводе переводчиков и судей, судебно-психиатрической экспертизе Мустафе и т.п.), очевидно, что тактикой стороны защиты было использование на этапе досудебного расследования максимального количества судей Шевченковского суда. А поскольку соласно УПК, судья, принимавший участие в производстве во время досудебного расследования, не сможет участвовать в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций, адвокаты обвиняемых таким образом хотят исчерпать перечень судей Шевченковского суда, после чего Апелляционный суд может принять решение о перенаправлении дела в другой суд, например, Печерский (ст. 34 УПК).

"Если дело для рассмотрения по существу будет передано в Печерский суд, очень вероятным является то, что ее рассмотрение будут затягивать", - резюмирует Маси Найем.

Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.



