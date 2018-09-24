 179 населенных пунктов полностью обесточены из-за непогоды на Львовщине, - облэнерго

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Львовоблэнерго".

Так, по состоянию на 10:00 утра 24 сентября в результате непогоды обесточены 67 линий электропередач напряжением 6-10 кВ полностью и 2 частично, 179 населенных пунктов полностью и 60 частично во всех районах области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы блокируют восстановление электроснабжения в Марьинке, жители доведены до отчаяния, - СЦКК

Последствия стихии ликвидирует 61 аварийная бригада "Львовоблэнерго" в составе 258 работников, задействовано 77 единиц техники.

Кроме этого, энергетики устраняют повреждения на низковольтных электросетях 0,4 кВ непосредственно в населенных пунктах разных районов.