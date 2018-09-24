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Все про:Львовщина (1514) облэнерго (82) электроэнергия (198)

 179 населенных пунктов полностью обесточены из-за непогоды на Львовщине, - облэнерго

Мощные порывы ветра сегодня ночью и утром вызвали повреждения и отключения электросетей на Львовщине. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуть свет жителям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Львовоблэнерго".

Так, по состоянию на 10:00 утра 24 сентября в результате непогоды обесточены 67 линий электропередач напряжением 6-10 кВ полностью и 2 частично, 179 населенных пунктов полностью и 60 частично во всех районах области.

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Последствия стихии ликвидирует 61 аварийная бригада "Львовоблэнерго" в составе 258 работников, задействовано 77 единиц техники.

Кроме этого, энергетики устраняют повреждения на низковольтных электросетях 0,4 кВ непосредственно в населенных пунктах разных районов.

Источник: https://censor.net.ua/n3087727
 
 
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У нас на Хмельниччині, теж буревій і похолодало.
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Леса вырезают а нормальные кабеля проложить денег нет?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия179 населенных пунктов полностью обесточены из-за непогоды на Львовщине, - облэнерго
 
 
 
 
 
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