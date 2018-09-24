EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  5288  77
Все про:вето (282) контрабанда (1579) лес (381) мебель (12) мораторий (138) экология (1015) Евросоюз (12072)

 Из Украины вывозятся миллионы тонн древесины под видом дров "длиной в 2 метра" для изготовления мебели в ЕС

Украинские "дрова" продаются деревообрабатывающим фирмам в Румынии и Венгрии, которые никак не связаны с энергетикой. Наибольшие объемы дров вывозят хозяйства Гослесагентства, которое возглавляет соратник генпрокурора Юрия Луценко. В то же время, закон о запрете экспорта дров ветировал президент Петр Порошенко.

Об этом пишет "Бизнес Цензор" в материале "Что известно о контрабанде леса из Украины под видом дров".

Смотрите: Вырубка леса-кругляка в украинских Карпатах. ФОТОрепортаж

Самой распространенной схемой вывоза необработанного леса из Украины является экспорт дров в виде кругляка длиной в два метра. Фактически, ежедневно из страны вывозят тысячи тонн промышленной древесины под видом обычной - топливной. Украинская деловая древесина под видом дров продается европейским переработчикам древесины, которые производят из нее мебель, пол, щиты и другую продукцию. Европейцам это выгодно-хранишь свой лес, покупаешь дешевый украинский, перерабатываешь и получаешь добавленную стоимость, рабочие места и налоги. 

Абсолютным лидером по потреблению топливной древесины из Украины является Румыния, которая за полгода импортировала 232 тыс. тонн дров. Еще одна наша соседка – Венгрия - закупила 50 тыс. тонн украинских дров. Турция, которая активно потребляет сырье с Украины, завезла 27,5 тыс. тонн дров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный застройщик под прикрытием титушек вырезал часть Гостомельского леса на Киевщине. Полиция и прокуратура обратились в суд. ВИДЕО+ФОТО

Есть большие сомнения относительно того, что миллионы тонн дров, которые идут на экспорт из Украины, используются по назначению. Так, если в таможенной статистике глянуть раздел "ОПИСАНИЕ ТОВАРА", то увидим подобную характеристику груза: "Дрова топливные (дуб, граб), диаметр 60-140 мм, длина 2000 мм. Непросто представить дубовый кругляк длиной в 2 метра обычными дровами. И подобную характерству имеют почти все поставки. Отличаются только диаметр и порода древесины, которую превратили в "дрова".

Крупнейшим покупателем украинской деловой древесины, которая вывозится под видом дров, является румынская компания Egger. Она за полгода приобрела 112 тыс. тонн наших дров. Достаточно просмотреть несколько страниц ее сайта, чтобы понять, что это не котельная, а деревообрабатывающая компания, которая производит мебель и деревянные покрытия. Или компания из Венгрии Swisskrono, которая закупает десятки тысяч тонн украинских дров (17 тыс. тонн за 6 мес. 2018), на своем сайте пишет, что занимается производством экологически чистых изделий из древесины. Или производитель модной мебели из украинской древесины – румынская компания KRONOSPAN. Приобрела минимум 28 тыс. тонн наших дров. Кстати, продукцию этой компании можно с легкостью приобрести в Украине.

Про контрабанду леса под видом дров знает все руководство Украины. Контрабанду почти удалось остановить, но помешал президент Украины Петр Порошенко. Генеральный прокурор и президент – соратники. Летом Верховная рада проголосовала за закон об уголовной ответственности за контрабанду леса и запрете экспорта дерева из Украины. Однако президент Петр Порошенко наложил вето на этот закон, предложив свои предложения. А именно: исключить норму о запрете на восемь лет экспорта необработаного дерева из Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Климпуш-Цинцадзе объяснила вето Порошенко на закон о контрабанде леса: "Один мораторий мы уже имеем. Отрасль ушла в тень"

"По словам главы государства, такой запрет нарушает обязательства Украины как члена Всемирной организации торговли (ВТО). Удивляют двойные стандарты Порошенко, ведь запрет на экспорт необработанного леса также нарушает правила свободной торговли. Европейцы неоднократно настаивали на отмене моратория. В начале сентября Верховная рада приняла данный закон с правками президента. Фактически, руководство государства продемонстрировало заинтересованность в продолжении контрабанды украинского леса под видом дров", - говорится в расследовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3087726
 
 
 Топ комментарии
 
Петя поменял Безвиз на Безлес))
 показать весь комментарий
 
Подлые дровосеки? Таможня, правительство, депутаты не при делах... куда ни ткни- везде торчит свинячьи рыла держиморд, а виноваты лесники
 показать весь комментарий
 
Ну, не свои же леса европейцам вырубать, если есть такие лохи под боком...)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не смейте шатать Будку Революции! Петя - лучший президент! Все голосуем за второй срок!
 показать весь комментарий
 
 
Можно. Но у лучшего президента все схвачено, поэтому: "Ні, синку, це - фантастика!".
 показать весь комментарий
 
 
доооолгий.... и без права переписки и передач !
 показать весь комментарий
 
 
Эта статья не даёт полной информации. Нужны все аргументы.
 показать весь комментарий
 
Контрабанда є скрізь. Масштаби різні.
 показать весь комментарий
 
 
для незрячих и не верующих:
Вырубка леса-кругляка в украинских Карпатах. ФОТОрепортаж
https://censor.net.ua/photo_news/3079701/vyrubka_lesakruglyaka_v_ukrainskih_karpatah_fotoreportaj
 показать весь комментарий
 
А САП і НАБУ гризуться між собою а там "хоч трава(ліси) не рости".
 показать весь комментарий
 
 
Гроші не пахнуть! Сказано дуже давно,але не втратило актуальності і досі.
 показать весь комментарий
 
 
Точнее сырьевой придаток европы.
 показать весь комментарий
 
 
Подлые дровосеки? Таможня, правительство, депутаты не при делах... куда ни ткни- везде торчит свинячьи рыла держиморд, а виноваты лесники
 показать весь комментарий
 
 
Ну, не свои же леса европейцам вырубать, если есть такие лохи под боком...)))
 показать весь комментарий
 
 
Тю... Юга картавый на потоке, это даже бобры в лесу все знают. Скоро Юга вернётся в политику, что бы сесть в кресло депутаны и не загреметь на вторую ходку за беспредел на посту генитального прокурора. Кто будет голосовать за клоуна? Только клоуны.
 показать весь комментарий
 
 
А назначил Югу прокурором и смотрящим за потоком, я думаю, злочинный беглый папиредник. Больше некому, ведь, такое вредительство после успешной Революции Достоинства организовать.
 показать весь комментарий
 
 
Нехай тоді не скіглять дровосєкі що будуть повені і зсуви ґрунту. Коли розуму нема, то на базарі не купиш..
 показать весь комментарий
 
 
Будуть скиглити, й загальнодержавні програми їхньої підтримки будуть з фінансуванням з держбюджету...
 показать весь комментарий
 
 
Это, безусловно, победа. Шлюхи соевые срочно запрашивают ЦУ у хозяев.
 показать весь комментарий
 
 
Від знищення лісів змінюється клімат по всій Україні. ЦУ видав.
 показать весь комментарий
 
 
Делают и Украины пустыню? Это по заказу хуйла, или просто враги!
 показать весь комментарий
 
 
И попартизанить будет негде.
Бацька молодец-не дает рубать Беловежскую пущу
 показать весь комментарий
 
 
Всі порохофіли ржуть над кримчанами без води, на цю гілку не вигідно заходити, бо тут зрада, а їм нужна перемога.
В принципі нічого дивного, завжди недокраїни постачають ресурси, або "чорне дерево", або "біле" і в прямому і в переносному розумінні як у нас. Сумно звісно, но нічого не вдієш, так воно жити по новому!!! Из Украины вывозятся миллионы тонн древесины под видом дров "длиной в 2 метра" для изготовления мебели в ЕС - Цензор.НЕТ 1449
 показать весь комментарий
 
 
у тя в фамилии опечатки нет? вродь последняя буква должна быть "п"... Из Украины вывозятся миллионы тонн древесины под видом дров "длиной в 2 метра" для изготовления мебели в ЕС - Цензор.НЕТ 1821
 показать весь комментарий
 
Дитинко, візьми конхветку, понабирали з яслів... З України вивозять мільйони тонн деревини під виглядом дров "довжиною 2 метри" для виготовлення меблів у ЄС - Цензор.НЕТ 6587
 показать весь комментарий
 
В Урюпинске тоже похолодало, "дядя" малолетний? З України вивозять мільйони тонн деревини під виглядом дров "довжиною 2 метри" для виготовлення меблів у ЄС - Цензор.НЕТ 3747
 показать весь комментарий
 
Ліс вивозиться мільйонами тон, а варіят гройсман роздмухує щоки. Вангую, що 100 %-ів цих фірм-прокладок, які продають деревину, належать соєвим мародерам.
 показать весь комментарий
 
 
У Гнойсмана - другие источники "нетрудовых" )
Вывоз леса курирует Генплокулатура. А прокуратуру - Пэдро.
 показать весь комментарий
 
"Украинские "дрова" продаются"...скільки вже можна вас вчити правильно речення писати...продаюцца повії...а дрова продають і продають конкретні люди з конкретними прізвищами...
 показать весь комментарий
 
 
Не сомневаюсь, что наши "бизнесмены" вполне себе могут проворачивать подобные махинации. Смущает только то, что названы фирмы, продукция которых широко известна в Украине, как листы ДСП. Их вполне можно производить и из дров.
 показать весь комментарий
 
 
ці тварюки як і папіреднікі ввійдуть в історію як чорна пляма на тілі України
 показать весь комментарий
 
 
А у нас других пятен и не было никогда..
 показать весь комментарий
 
 
Всё правильно. Сейчас вырубим леса, забацаем себе пустыню и заживём, как в Эмиратах.
 показать весь комментарий
 
 
А нефть по трубопроводу с Марса проведем?
 показать весь комментарий
 
 
Где Марс, а где мы.. Нужно быть реалистами - с Луны подтянем. Там кран открыли, здсь канистры подставили, транспортные расходы - "0". Будем по гривне за ведро продавать.
 показать весь комментарий
 
 
А это никто иной как ЛИЧНО Порошенко внес поправки к закону про лес, где как раз дрова предлагалось вывозить в ЕС. Отсюда растут все ноги, туда идут все деньги.
 показать весь комментарий
 
 
Тссс!!! Во всем виноваты евробляхеры и алименщики. И Парасюк с Семенченком которые блокировали контрабанду из ОДИЛО и взорвали опоры несущие електроенергию в окупированный крым.
 показать весь комментарий
 
 
Писали что мораторий был по хитрому снят недавно на вывоз леса.
 показать весь комментарий
 
 
Отлично власть работает. Мадьяры нам ставят палки в колеса работая на Рашку а Петя им лес вывозит. Зато в Украине хорошего бруса или доски почти не купишь. Какую то трухлятину и пбитый шашелем сухостой по 3500грн/куб продают.
 показать весь комментарий
 
 
Анекдот из трех слов: "украинская власть работает".
 показать весь комментарий
 
 
Карпаты :Из Украины вывозятся миллионы тонн древесины под видом дров "длиной в 2 метра" для изготовления мебели в ЕС - Цензор.НЕТ 3151Наибольшие объемы незаконных рубок выявлены в лесах Ровенской области - 2152 куб. м., Херсонской - 1693 куб. м., Житомирской - 1168 куб. м., Закарпатской - 1142 куб. м., Львовской - 1090 куб. м., Харьковской - 1080 куб. м., Черниговской - 838 куб. м., Ивано-Франковской - 759 куб. м., Днепропетровской - 758 куб. м., Волынской - 679 куб. м.https://comments.ua/politics/599706-karpati-liseyut-iz-za-nezakonnoy-virubki.html
 показать весь комментарий
 
 
Такое ощущение что сейчас 1942 год. В Европу вывозят лес, пшеницу высшего сорта, гастарбайтеров... А за все ето Петя с Гнойсманом получает кредиты которые успешно переводит на свои офшоры.
 показать весь комментарий
 
 
Пэтя и Грося - характерные представители класса колониальной администрации. Вот и работают чотко в пределах своей квалификации.
 показать весь комментарий
 
 
порохоботы, а ну бегом про реформы тут напишите, а то тошно.
 показать весь комментарий
 
 
Де ці падлюки на чолі з Андрієм Жегуом ? Падлопедрофіли , агу-у-у де ви гниди ? Відгукніться і починайте товкти воду в ступі . Ви гади відверті вороги України , коли ведете її в безлісся заради зеленого солодкого . Щоб ви повиздихали разом зі своїми вождями .
 показать весь комментарий
 
 
Наибольшие объемы дров вывозят хозяйства Гослесагентства, которое возглавляет соратник генпрокурора Юрия Луценко.

Про контрабанду леса под видом дров знает все руководство Украины. Контрабанду почти удалось остановить, но помешал президент Украины Петр Порошенко.

Соевые а ну расскажите про патриотизм президента и что в этом косатая виновата.
 показать весь комментарий
 
 
Ця брехуха з рулем на голові сьогодні не відзначилась.
 показать весь комментарий
 
ПОТРОХ - гарант зубожіння українців, корупції і знищення України
 показать весь комментарий
 
 
"Дрова топливные (дуб, граб), диаметр 60-140 мм, длина 2000 мм

Продавать такую древесину за копейки под видом дров это просто преступление.
 показать весь комментарий
 
 
"Генпрокурор і президент соратники". Та ні, не просто соратники. Вони ОЗГ!
 показать весь комментарий
 
 
выкрещенные евреи делают гешефт с оседлыми цыганами- румынами уничтожая украинские леса. А лОхи украинцы сами же в этом и помогают спиливая и отгружая, за это получают на тарелку супа.
 показать весь комментарий
 
 
А ще:
"Росія протягом січня-липня 2018 року імпортувала у Львівську область товарів на $135 млн, що на 597,6% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Про це свідчать дані Головного управління статистики у Львівській області.
Читайте також: Україна збільшила імпорт нафти
При цьому львівські виробники за цей період продали в Росію товарів лише на $24,1 млн. Від'ємне сальдо торгівлі склало $111,3 млн."
Це все що ви маєте знати про "пассіонарність та патріотичність" жителів Західної України..
 показать весь комментарий
 
 
Педроботе , ти знову стрілки переводиш розмиваючи тему , для тебе людство ще не вигадало такого поганого слова яке б характеризувало тебе . Піди до пенсіонерів яких твої солодкі лишили субсидій . Людям до зброї один крок . Твій зоряний час настане.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, коли тутешній адмін забанить вас за погрози фізичної розправи?
Мене воно забанило за вживання терміну "зрадофілітик" протягом 10 хвилин. Из Украины вывозятся миллионы тонн древесины под видом дров "длиной в 2 метра" для изготовления мебели в ЕС - Цензор.НЕТ 8658
 показать весь комментарий
 
 
Ти що такий тупий , що не в змозі відрізнити передбачення твоєї долі від "погрози фізичної розправи " ? Не будь тим для назви кого людство ще не придумало такого поганого слова .
 показать весь комментарий
 
 
Даєш 151 реформу - безліс для України, а де Генпрокуратура, СБУ, МВС - сомплі жують чи бариші рахують?!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Купят ЕС и США Украину с потрохами под кэруванням Потроха.
 показать весь комментарий
 
 
ГУБЯТ КАРПАТЫ ! СПАСТИ ТАКУЮ КРАСОТУ НЕКОМУ !
НАРОД !
У ТЕБЯ МОЗГИ ЕСТЬ ????????????????
 показать весь комментарий
 
 
Купят ЕС и США Украину с потрохами под кэруванням Потроха и Ко.
 показать весь комментарий
 
Лес продают предателям мадярам в Мадярии те же мадяры в Закарпатье.
 показать весь комментарий
 
Хорошо, пусть по твоему. Из Украины вывозятся миллионы тонн древесины под видом дров "длиной в 2 метра" для изготовления мебели в ЕС - Цензор.НЕТ 7374
Лес продают предателям венграм в Венгрию те же украинцы венгерского происхождения в Закарпатье.
А уж как между ними налажена контрабанда...
 показать весь комментарий
 
Как и предсказывали люди, Украина стала сырьевым придатком европы.
Если русский мир не успел добить Украину, то это сделает европа.
 показать весь комментарий
 
 
Власти абсолютно плевать на полное уничтожение инфраструктуры страны. Главное максимально украсть денег и сбежать, чтобы не убили. Уничтожается лес , который потом нам же обратно продают в виде мебели. Уничтожается природа ради вонючего янтаря , который китайцы и европейцы скупают во много раз дешевле.
Будущее поколение украинцев останется ни с чем.

Люди бегут как тараканы во все страны мира - главное , там где лучше жить ,чем в Украине нищенствовать.
 показать весь комментарий
 
 
Более открытого лоббизма бизнес-интересов холуятника Порошенко себе еще не позволял
Теперь осталось дождаться, когда Порошенко пролоббирует нечто подобное с вывозом янтаря или, скажем чернозема...

6 сентября, в продолжение работы по плановому уничтожению государства Украина, народные депутаты Украины поддержали предложение президента Порошенко и отменили мораторий на экспорт дров.

Под видом которых, как известно, за границу эшелонами отправляется незаконно вырубленный украинский лес.

Добивая и без того изуродованные кавернами незаконных вырубок украинские легкие - Карпаты...

Более открытого лоббизма бизнес-интересов заинтересованных лиц Порошенко себе еще не позволял.

Теперь осталось дождаться, когда Порошенко пролоббирует нечто подобное с вывозом янтаря или, скажем чернозема...

Кстати, в этот же день, т.е. 6 сентября, стало известно, что порохоботские депутаты приглашены на встречу со своим хозяином.

Подробности тусовки не разглашаются...

Но депутаты, алчно разминая языки, явно довольны...

Потому что предвкушают не только сладостный сеанс вылизывания хозяйской задницы, но получение честно заработанных "дровяных"...

Капустин Андрей
http://ua24ua.net/bolee-otkritogo-lobbizma-biznes-interesov-zainteresovannih-lits-poroshenko-sebe-eshche-ne-pozvolyal/
😜
 показать весь комментарий
 
Майдан стоял за ассоциацию и честную власть. Народ под присмотром героев Майдана выбрал честную власть, так о чем стон? Кого народ должен был выбрать президентом, посадить в правительство и в парламент - честных самоотверженных героев, которые метали камни и горючее в ментов, а потом стреляли по ним? Хорошо, но кто же это были? Где хотя бы список 28 человек, которые, по словам Бутусова, взяли на себя ответственность и стреляли из Консерватории в ментов перед тем, как по Институтской вверх пошла Небесная Сотня с дубинками?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз Украины вывозятся миллионы тонн древесины под видом дров "длиной в 2 метра" для изготовления мебели в ЕС
 
 
 
 
 
 вверх