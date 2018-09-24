 Из Украины вывозятся миллионы тонн древесины под видом дров "длиной в 2 метра" для изготовления мебели в ЕС

Об этом пишет "Бизнес Цензор" в материале "Что известно о контрабанде леса из Украины под видом дров".

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Самой распространенной схемой вывоза необработанного леса из Украины является экспорт дров в виде кругляка длиной в два метра. Фактически, ежедневно из страны вывозят тысячи тонн промышленной древесины под видом обычной - топливной. Украинская деловая древесина под видом дров продается европейским переработчикам древесины, которые производят из нее мебель, пол, щиты и другую продукцию. Европейцам это выгодно-хранишь свой лес, покупаешь дешевый украинский, перерабатываешь и получаешь добавленную стоимость, рабочие места и налоги.

Абсолютным лидером по потреблению топливной древесины из Украины является Румыния, которая за полгода импортировала 232 тыс. тонн дров. Еще одна наша соседка – Венгрия - закупила 50 тыс. тонн украинских дров. Турция, которая активно потребляет сырье с Украины, завезла 27,5 тыс. тонн дров.

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Есть большие сомнения относительно того, что миллионы тонн дров, которые идут на экспорт из Украины, используются по назначению. Так, если в таможенной статистике глянуть раздел "ОПИСАНИЕ ТОВАРА", то увидим подобную характеристику груза: "Дрова топливные (дуб, граб), диаметр 60-140 мм, длина 2000 мм. Непросто представить дубовый кругляк длиной в 2 метра обычными дровами. И подобную характерству имеют почти все поставки. Отличаются только диаметр и порода древесины, которую превратили в "дрова".

Крупнейшим покупателем украинской деловой древесины, которая вывозится под видом дров, является румынская компания Egger. Она за полгода приобрела 112 тыс. тонн наших дров. Достаточно просмотреть несколько страниц ее сайта, чтобы понять, что это не котельная, а деревообрабатывающая компания, которая производит мебель и деревянные покрытия. Или компания из Венгрии Swisskrono, которая закупает десятки тысяч тонн украинских дров (17 тыс. тонн за 6 мес. 2018), на своем сайте пишет, что занимается производством экологически чистых изделий из древесины. Или производитель модной мебели из украинской древесины – румынская компания KRONOSPAN. Приобрела минимум 28 тыс. тонн наших дров. Кстати, продукцию этой компании можно с легкостью приобрести в Украине.

Про контрабанду леса под видом дров знает все руководство Украины. Контрабанду почти удалось остановить, но помешал президент Украины Петр Порошенко. Генеральный прокурор и президент – соратники. Летом Верховная рада проголосовала за закон об уголовной ответственности за контрабанду леса и запрете экспорта дерева из Украины. Однако президент Петр Порошенко наложил вето на этот закон, предложив свои предложения. А именно: исключить норму о запрете на восемь лет экспорта необработаного дерева из Украины.

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"По словам главы государства, такой запрет нарушает обязательства Украины как члена Всемирной организации торговли (ВТО). Удивляют двойные стандарты Порошенко, ведь запрет на экспорт необработанного леса также нарушает правила свободной торговли. Европейцы неоднократно настаивали на отмене моратория. В начале сентября Верховная рада приняла данный закон с правками президента. Фактически, руководство государства продемонстрировало заинтересованность в продолжении контрабанды украинского леса под видом дров", - говорится в расследовании.