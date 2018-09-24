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Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Михайлик уже дает показания. В деле есть зацепки. Полиция рассматривает несколько версий нападения, - Форостяк

Пострадавший активист уже дал показания.

Полиция уже допросила общественного активиста Олега Михайлика в связи с нападением на него. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

"Дает ли он показания? Да, дает", - сказал он.

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Форостяк не сообщил суть свидетельств. Он отметил, что по делу "есть зацепки", но не стал уточнять, какие именно, из-за тайны следствия.

По его словам, полиция рассматривает несколько версий нападения на общественного активиста Олега Михайлика в Одессе, начиная от бытового конфликта и заканчивая его общественной деятельностью.

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"Рассматриваются различные версии, начиная от бытовой до общественной деятельности", - сказал Форостяк.

По его словам, внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 (покушение на преступление) и 115 (убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087725
 
 
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Вангую, що менти приплетуть сюди якогось атошника і скажуть, що це особистий конфлікт.
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Ну, не Труханова ж виноватым делать... Как там у современного классика - "он держит Одессу в украинских цветах"?
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Вони вже заявили, що розглядають "общєствєнную дєятєльность" в останню чергу. Михайлик вже дає свідчення. У справі є зачіпки. Поліція розглядає кілька версій нападу, - Форостяк - Цензор.НЕТ 417
Мусор Форостяк: "Полиция рассматривает несколько версий нападения на общественного активиста Олега Михайлика в Одессе, начиная от бытового конфликта и заканчивая его общественной деятельностью. "
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Через сутки после нападения на одесского активиста, президент Порошенко заявил, что .......... . Вот и все, что сказал президент.
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спросить бы у Форостяка чей Крым. И у Труханова.
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Або примусити сказати, що Путлєр хуйло. Михайлик вже дає свідчення. У справі є зачіпки. Поліція розглядає кілька версій нападу, - Форостяк - Цензор.НЕТ 3606
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМихайлик уже дает показания. В деле есть зацепки. Полиция рассматривает несколько версий нападения, - Форостяк
 
 
 
 
 
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