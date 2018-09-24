 Михайлик уже дает показания. В деле есть зацепки. Полиция рассматривает несколько версий нападения, - Форостяк

Полиция уже допросила общественного активиста Олега Михайлика в связи с нападением на него. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
"Дает ли он показания? Да, дает", - сказал он.
Форостяк не сообщил суть свидетельств. Он отметил, что по делу "есть зацепки", но не стал уточнять, какие именно, из-за тайны следствия.
По его словам, полиция рассматривает несколько версий нападения на общественного активиста Олега Михайлика в Одессе, начиная от бытового конфликта и заканчивая его общественной деятельностью.
"Рассматриваются различные версии, начиная от бытовой до общественной деятельности", - сказал Форостяк.
По его словам, внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 (покушение на преступление) и 115 (убийство) Уголовного кодекса.
Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.
К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.
Мусор Форостяк: "Полиция рассматривает несколько версий нападения на общественного активиста Олега Михайлика в Одессе, начиная от бытового конфликта и заканчивая его общественной деятельностью. "