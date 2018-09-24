 Минкультуры внесло в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц двух российских писателей и двух политологов

Согласно обновленному списку Минкультуры от 20 сентября, в этот перечень вошли: российский общественный деятель, философ и политолог Александр Дугин, российский политолог и обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко, российский военный историк и писатель Михаил Поликарпов и российский военный писатель Анатолий Терещенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
На данный момент в список внесено 142 человек.
А тепер ви в росії займаєтеся подібним.
Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО (от 20 мая 2016 года ) о персональных санкциях в отношении представителей российских СМИ (всего 17 человек).
"В перечне лиц, которые попали в санкционный список, в частности генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, владелец холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин, генеральный директор информационного агентства "ТАСС" Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала "LifeNews" Ашот Габрелянов,
главный редактор телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян", - сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, в этом списке - собственник и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, главный редактор информагентства "Regnum" Виген Акопян, экс-главред телеканала LifeNews и газеты "Известия" Александр Потапов, главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин и главный редактор газеты "Русский репортер" Виталий Лейбин.
Также в список попали глава дирекции общественно-правового вещания телеканала "НТВ" Андрей Куницин, журналист, экс-гендиректор телекомпании "НТВ" Владимир Кулистиков, журналистка, ведущая программы "Время" на "Первом канале" Ирада Зейналова, главый редактор и генеральный директор АО "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин, гендиректор медиахолдинга "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Олег Добродеев, а также первый замгендиректора информхолдинга Всероссийского государственного телеканала, гендиректор телеканала "Россия-1" Антон Златопольский.
Чувак в открытую призывал убивать украинцев, с 2015 года находится в санкционных списках США и Канады и только 20 сентября 2018 года на него открыли глаза в Украине!