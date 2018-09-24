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 Политика Украины
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Все про:запрет (1275) Министерство культуры (309) Россия (70547) СБУ (12831)

 Минкультуры внесло в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц двух российских писателей и двух политологов

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще четырьмя фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Согласно обновленному списку Минкультуры от 20 сентября, в этот перечень вошли: российский общественный деятель, философ и политолог Александр Дугин, российский политолог и обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко, российский военный историк и писатель Михаил Поликарпов и российский военный писатель Анатолий Терещенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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На данный момент в список внесено 142 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3087723
 
   
 Топ комментарии
 
Особливо дивує "вчасне" внесення виродка дугіна (чия істерія роздмухувала анексію Криму та війну на Донбасі), майже на 5-му році війни.
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Ты меня, кацапская мразь, которая залезла в мою страну с оружием и убивает мой народ будешь учить? Вон отсюда и не воняй, свинья вонючая.Геть! Тьфу на тебя.Смерть кацапским сатанистам -убийцам, ворам и брехунам, бандитам мирового масштаба.
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Кацапских ублюдков хватает по всему миру.Оно в Кельне. Ну и сиди там молча, чего прилезло на украинский сайт пропагандировать кацапский бред? Геть!
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Судячи з переможних реаляцій білявладної тусовки, ми тут московитам нову Цусіму на морі організували: дві старі, допоміжні лоханки ВМС України успішно пройшли Керченську протоку і зайшли в Азовське море. Ура! Ворог засцяв і капітулював перед міццю українського буксиру і плавучої рембази не зробивши жодного пострілу. Всім шампанського! Це черговий приклад генія військової стратегії взагалі і військово-морської зокрема - Петра Олексійовича! Порошенко - наш адмірал Нельсон!
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Как по мне, так он просто обыкновенный мародёр, а не адмирал. Ворюга бессовестный. Минкультуры внесло в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц двух российских писателей и двух политологов - Цензор.НЕТ 8330
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тАвАрищи, обеденный перерыв, идите щи похлебайте с хозяйской миски.
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Ищенко ж наш чудак?..и что за списки, их надо заочно судить за терроризм!
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Я вообще удивлена, что только 4 человека. Там нужно все кацапское телевидение и прессу судить за фашизм и пропаганду фашизма.
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Этот кацап больше ни на что не способен как только придираться к формулировкам, будто от этого что-то зависит. Сатанячья порода.
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Ваші письменники займаються фашистською пропагандою.
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Гітлер написав Майн Кампф. Чи є ця книга небезпечною?
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Я не тебе запитував. До речі, ти вже зібрав докази що я порохобот? Без доказів не приходь. Кінець зв"язку.
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Конечно знаю. Пример фашизма -это Кацапстан, который ни дня не живет мирно и вечно воюет со всеми соседями.Это можно назвать сатанинской одержимостью.
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Идеология фашизма в концентрированном виде нашла выражение в книге А. Гитлера «Майн кампф» (1925) и брошюре Б. Муссолини «Доктрина фашизма» (1932). Важнейшие черты идеологии фашизма - воинствующий национализм, расизм и антисемитизм, концепция решающей роли насилия в истории, антикоммунизм, культ «вождя нации» («фюрера» - в Германии, «дуче» - в Италии, «каудильо» - в Испании и т.п.), манипулятивное воздействие на психологию масс. Повсеместно приход фашистов к власти сопровождался националистической истерией, ликвидацией демократических институтов, массовыми репрессиями против политических противников.
А тепер ви в росії займаєтеся подібним.
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Кацапских ублюдков хватает по всему миру.Оно в Кельне. Ну и сиди там молча, чего прилезло на украинский сайт пропагандировать кацапский бред? Геть!
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святі слова кажете, от я читаю новини про одеського активіста Михайлика - і згадую вас, читаю про те, як в Львові порізали активістів - і ви на думці. Згадую як в цьому році розганяли ромів в Львові і Києві - і знову ви перед очима із своїми цитатами.
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Ты меня, кацапская мразь, которая залезла в мою страну с оружием и убивает мой народ будешь учить? Вон отсюда и не воняй, свинья вонючая.Геть! Тьфу на тебя.Смерть кацапским сатанистам -убийцам, ворам и брехунам, бандитам мирового масштаба.
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Не в тому річ, що у вас є національність. Кацап це переконання, а не національність і ви їх маєте.
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а що там у нас у Львові, кажуть когось порізали, це, очевидно, прояв демократії та громадянського суспільства. Як в Одесі стріляли по громадському діячу?! - То фашистська пропаганда, бути такого не може. Що!!! - у Харькові облили кислотою громадського діяча - так то ж він сам на себе вилив. Як, іноземця, який захищав на фронті Україну, віддали агресорові? - Та бути такого не може, зуб даю....
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Кацап, не нужно тут вести свою пропаганду и переводить стрелки. Все знают,что у нас не так ,но прекрасно знают и ваше сатанячье агрессивное кацапское нутро. Геть из украинской земли,падло.
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а коли ж у нас буде .....так? Вже 28-мий рік минає, а все не так....Моісей 40 років водив по пустелі народ, може нам повезе - і залишилось ще 12 років? Ой, забув, у нас на білих та пушистих не потрібно щось говорити, а то буде так....як з активістом в Одесі - куля як засіб заспокоювання, або в Харькові - кислота в обличчя.
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Особливо дивує "вчасне" внесення виродка дугіна (чия істерія роздмухувала анексію Криму та війну на Донбасі), майже на 5-му році війни.
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Климкина внесите, за неспособность противостоять посягательствам венгров,Питера Сийярто на суверенитет Украины!
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2 манкурти (у минулому українці) плюс 2 ху?ловця дорівнює..нуль!
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Если Мікіла Янавіч просит, грех отказать! Минкультуры внесло в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц двух российских писателей и двух политологов - Цензор.НЕТ 7757
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А Маргарита Симоньян, Халеда аль-Хатыба, Питер Оливер, Алексей Ярошевский, Мария Финошина, Пола Слиер, Гарри Фир, Роман Косарев, Ирина Галушко, Брисио Сеговия, Марина Косарева, Илья Петренко, Мурад Газдиев, Билл Дод, АлександрЧубарьян...?
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Против Симоньян и Ко санкции ввели раньше.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО (от 20 мая 2016 года ) о персональных санкциях в отношении представителей российских СМИ (всего 17 человек).
"В перечне лиц, которые попали в санкционный список, в частности генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, владелец холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин, генеральный директор информационного агентства "ТАСС" Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала "LifeNews" Ашот Габрелянов,
главный редактор телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян", - сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, в этом списке - собственник и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, главный редактор информагентства "Regnum" Виген Акопян, экс-главред телеканала LifeNews и газеты "Известия" Александр Потапов, главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин и главный редактор газеты "Русский репортер" Виталий Лейбин.
Также в список попали глава дирекции общественно-правового вещания телеканала "НТВ" Андрей Куницин, журналист, экс-гендиректор телекомпании "НТВ" Владимир Кулистиков, журналистка, ведущая программы "Время" на "Первом канале" Ирада Зейналова, главый редактор и генеральный директор АО "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин, гендиректор медиахолдинга "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Олег Добродеев, а также первый замгендиректора информхолдинга Всероссийского государственного телеканала, гендиректор телеканала "Россия-1" Антон Златопольский.
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Вот это пэрэмога!
Чувак в открытую призывал убивать украинцев, с 2015 года находится в санкционных списках США и Канады и только 20 сентября 2018 года на него открыли глаза в Украине!
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Игры для лошков... Мінкультури внесло до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, двох російських письменників і двох політологів - Цензор.НЕТ 1603 российское государство- враг Украины. Исходя из этого, всем служащим этого государства, автоматом должен быть запрет на вьезд в Украину, начиная от клерка в какой либо управе или рабочего госпредприятия и заканчивая мандатами дурдумы Мінкультури внесло до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, двох російських письменників і двох політологів - Цензор.НЕТ 1603
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинкультуры внесло в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц двух российских писателей и двух политологов
 
 
 
 
 
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