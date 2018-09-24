 Минкультуры внесло в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц двух российских писателей и двух политологов

Согласно обновленному списку Минкультуры от 20 сентября, в этот перечень вошли: российский общественный деятель, философ и политолог Александр Дугин, российский политолог и обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко, российский военный историк и писатель Михаил Поликарпов и российский военный писатель Анатолий Терещенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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На данный момент в список внесено 142 человек.