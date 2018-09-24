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Все про:Молдова (962) суд (21355) Додон (105)

 Конституционный суд Молдовы временно отстранил Додона от должности президента

Конституционный суд Молдовы принял решение о временном отстранении президента Игоря Додона от исполнения обязанностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

Это произошло из-за его отказа утвердить новых министров.

Суд постановил, что председатель парламента или премьер могут вместо президента Игоря Додона назначить двух членов правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопросы реинтеграции Приднестровья в Молдову будут обсуждаться на референдуме, - Додон

"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер", - заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

Ранее Додона уже трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3087721
 
   
 Топ комментарии
 
Додон оказался про российский го..дон. Потому и отстранили. Конституционный суд Молдовы временно отстранил Додона от должности президента - Цензор.НЕТ 681
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Кондон уже третий раз стараются выбросить так как использованный, но он упирается)
Там только за рожу совкового ублюдка нужно выбрасывать и садить.
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Та Х**ла давно уже в Гаагу надо отправить.
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Кондон уже третий раз стараются выбросить так как использованный, но он упирается)
Там только за рожу совкового ублюдка нужно выбрасывать и садить.
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Так можно і в Україні, тільки приводів нема. А не можна так, тільки на параші. Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Додона від посади президента - Цензор.НЕТ 953
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Додон оказался про российский го..дон. Потому и отстранили.
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не оказался...они его специально выбирали.с барыгами боролись
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А нельзя нашего также....
Он и ЦИК не назначал, и судей тоже....
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Та Х**ла давно уже в Гаагу надо отправить.
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Пообщался с Х**лом теперь получи жёлтую карточку.
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Погано, що суд не обрав застережного заходу - взяття під арешт цієї прокацапської наволочі.
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Как бы нашего отстранить, навсегда.
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вот молдовашки дикари, у них суд отстраняет президента, другое дело мы, богатая, экономически развитая, европейская страна с массой потужных рефорт, где президент сам выбирает и одобряет конституционных судей
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Что-то у ГанДона дела не пошли, то машину на крышу перевернут, то от должности отстранят. Конституционный суд Молдовы временно отстранил Додона от должности президента - Цензор.НЕТ 4906
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Кондом - главный дырявый фрик среди прочих презов. Изделие №2.
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сипляться путінські многоходовчки у всіх напрямах, пора опускати залізний занавіс і щемити мерян да мокшан. геополітика це не його
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Во как...а у нас никак нашего "ДОдона" не можем хотя бы ограничить в единоличных неконституционных действиях
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Молдова рулит, скоро будет и в НАТО, и в ЕС, пора и нам поучиться.
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Интересно и как у них это получится пока кацапы в Приднестровьи и проблема его не решена.
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это юридический прием, чтобы поставить министров без утверждения президента и все, нечему радоваться

все самое "веселое" впереди, в Молдове скоро парламентские выборы... и если партия Додона их выиграет, а шансы у них велики, все будет очень плохо. Он сможет под себя поменять конституцию и перейти с парламентской (где полномочия президента очень ограничены и по большому счету представительские) на президентскую форму правления (практически диктатура).

тогда курс Молдовы развернется на 180 градусов в сторону Мордора
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Вот сей час мы видим проблему, на примере молдаван , которые нам кацапы навязать хотят . Когда ватные жители Приднестровья выбирают всяких додонов ,то есть по факту Молдова не контролирует часть своей страны ,за то жители этих территорий активно голосуя на выборах регулярно создают кучу проблем стране.
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Не мав
Не мав повноважень
А тут іще відсторонили
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Японське хокку XVI сторіччя...
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Молдова парламентская республика и у додона очень урезаны властные полномочия, поэтому все законно!
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использованные гондоны имеют свойство появляться в неожиданных местах...
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Позиция додона ясна, чем хуже в Молдове, тем лучше для )(уйла!
КС правильно сделал, еще б, как предателя осудили бы!
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Обидно. Какая то страна переплюйка может, а огромная Украина нет....
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когда ваш президент откажется лечь под Запад, тогда и у вас это станет возможным
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Раб, не трепещи. Не ложись под запад, сгнивай не покоренным!
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в данном контексте
РАБ - это тот, кто живёт в долг.
а СВОБОДНЫЙ - работает и зарабатывает
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А контекст здесь при чем? Что за бред? Рабам в долг не дают! И зарабатывать они не могут. Если мозгов не хватает для понимания, зачем нужен кредит, то у вас большие проблемы. Я выступаю за полную блокаду приднестровья, если что. Т.е. там граница должна быть с нашей стороны закрыта полностью. Думаю, что это вопрос времени. При нормальном президенте Молдовы и Украины он будет решен. Что вы тогда завопите?
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додон довы*бывался ....а в перспективе может жить возле яныка...Россия большая, всем идиотам там места хватит...
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Ой как много в Молдове ваты,а у гандона еще и партия есть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонституционный суд Молдовы временно отстранил Додона от должности президента
 
 
 
 
 
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