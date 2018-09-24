 Конституционный суд Молдовы временно отстранил Додона от должности президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".
Это произошло из-за его отказа утвердить новых министров.
Суд постановил, что председатель парламента или премьер могут вместо президента Игоря Додона назначить двух членов правительства.
"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер", - заявил председатель КС Михай Поалелунжь.
Ранее Додона уже трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года.
Там только за рожу совкового ублюдка нужно выбрасывать и садить.
Он и ЦИК не назначал, и судей тоже....
все самое "веселое" впереди, в Молдове скоро парламентские выборы... и если партия Додона их выиграет, а шансы у них велики, все будет очень плохо. Он сможет под себя поменять конституцию и перейти с парламентской (где полномочия президента очень ограничены и по большому счету представительские) на президентскую форму правления (практически диктатура).
тогда курс Молдовы развернется на 180 градусов в сторону Мордора
Не мав
Не мав повноважень
А тут іще відсторонили
===================
Японське хокку XVI сторіччя...
КС правильно сделал, еще б, как предателя осудили бы!
РАБ - это тот, кто живёт в долг.
а СВОБОДНЫЙ - работает и зарабатывает