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 Политика Украины
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Все про:децентрализация (382) Мингарелли (161)

 Реформа децентрализации в Украине действительно поражает своими успехами, - Мингарелли

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отмечает успешность реформы децентрализации в Украине.

"Реформа децентрализации в Украине действительно поражает своими успехами. Благодаря реформе и усилиям по децентрализации, которая осуществлялась в последние три года в Украине, можно сказать, без каких-либо сомнений, что жизнь миллионов конкретных украинцев улучшилась", - сказал Х.Мингарелли на конференции региональных и местных властей для Восточного партнёрства (CORLEAP) в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, опыт Украины в вопросах реформы децентрализации является "достаточно интересным и примером для других стран региона".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине нужно принять новый Избирательный кодекс и обновить состав ЦИК, - Мингарелли

Источник: https://censor.net.ua/n3087718
 
 
 Топ комментарии
 
Приезжай падло в какой-нибудь районный центр и поживи там с мецяс-другой, с исключительно местной зарплатой и медобслуживанием ... трепло
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Не могу смотреть спокойно на эти рожи, которые рады "успешным реформам", то есть падение уровня жизни в 3 раза, миллион бегущих из страны граждан трудоспособного возраста - это результат хороших реформ получается.... хочется просто дать лопатой по морде.
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У меня только один вопрос - "Грибы или трава?"
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Приезжай падло в какой-нибудь районный центр и поживи там с мецяс-другой, с исключительно местной зарплатой и медобслуживанием ... трепло
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Какое отношение зарплата имеет к децентрализации долбоящер кацапский?
Ты хоть знаешь что это, мокшанец?:
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Долбоящер кацапский, объясни мне как и когда улучшилась жизнь миллионов простых украинцев в результате децентрализации?
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Один миллион бегущих из страны в год людей трудоспособного возраста - наверное от хорошей жизни валят миллионами из страны)))
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У меня только один вопрос - "Грибы или трава?"
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Ну, европейцы явно не потеряли чувство юмора Называя бардак реформами
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потому-что им этот бардак выгоден дешевой рабочей силой ( едем туда ) и выполнением работ которые европейцы делают с огромной неохотой, и приятным, опять таки дешевым секс туризмом ( едут сюда, а иногда везут туда ) но не будут же говорить, мол нам хорошо что у вас там все плохо, вот и извиваютсо.
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Это вы обсмотрелись рашТВ и сыпете ихними пропагандистскими штампами. Бардак европейцам не выгоден но убирать за нас в нашем доме они не будут. Увеличение населения в ЕС им выгоден ибо это увеличивает спрос и укрепляет экономику.
А вопрос секса - личный выбор. По статистике руских проституток больше чем проституток в ЕС вместе взятых, со всеми заезжими.
Причина бардака - воровская власть и вмешательство РФ
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після перепою з поцом Пєцом.... прочитав текст написаний в АП...
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Не могу смотреть спокойно на эти рожи, которые рады "успешным реформам", то есть падение уровня жизни в 3 раза, миллион бегущих из страны граждан трудоспособного возраста - это результат хороших реформ получается.... хочется просто дать лопатой по морде.
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roshenko q - они так и за 1933 год говорили.....

Интересный эксперимент (Эйнштейн).., построение общества новой социальной формации, .... - и помогали большевикам заводы строить за золото ограбленных и убитых кулаков...
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та да... растаскивать у нас умеют...быстро и безнаказанно!)))
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Не просто улучшилась, а "жить стало лучше, жить стало веселее!"
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Ага, в пробках и торговых центрах видно, как народ зубожие. Ну еще в мечтах любителей зрады.
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В порохолизы других не берут. Но есть и второй критерий: кандидат для успешного найма должен быть не только дебилом, но и моральным уродом.
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слушай, я тут пару дней назад проезжал в центре Киева мимо стадиона имени Лобановского, там какой-то клуб ночной для мажорчиков - так там тротуары такими тачками забиты, что если сложить их стоимость - возможно это годовой бюджет какого-нибудь города тыщ на 60 чел. Ты на основании чего выводы делаешь? долбень
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roshenko q Это говорит лишь об расслоении общества. Меньшая его часть, имеющая доступ к национальным богатствам, занимающаяся взяточничеством и коррупцией, богатеет, а большая выбирает, что урезать - питание, или коммуналку и думает, как пережить зиму.
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О знову скарги на кухнях, а чого ж ви не створюєте громадські організації та у відповідності до базікань подібних панів не впроваджуєте в реальність тезу про те, що народ э джерелом влади в країні?!!!!!!!!
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Сын мэра Прилук Ярослав Попенко,
который недавно устроил пьяное ДТП,
угодил в очередной скандал.
Видимо, представителю «золотой
молодежи» показалось мало
предыдущих «приключений» и он
решил отличиться снова.
Попенко напал на главу местной
общественной организации
«Небезразличные прилучане» Романа
Гоголя и сломал ему руку.

А еще в Одессе подстрелили анти-Трухановского активиста а в Херсоне облили кислотой женщину, про титушек на страже децентрализации молчу, бо могу гранату во двор кинуть!
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- І де ж тебе носило по Україні?

- кабінет, кабак, канава.
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Новые способы отмывки денег а тут еще в Европе рады, а народ подохнет или уедет ну как тут без минусов...
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Как я понимаю, любители зрады теперь лучше знают, что и как надо, чем европейские представители. Они же лохи, ничего не понимают, ничего не добились. Вот только любители зрады знают как надо.
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И это видно по Киеву: вся власть в Руках Кличко, райрады не появились.
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Порох всех вокруг "покупает", и только кацапам обЫднА))))))))
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Реформа децентрализации в Украине действительно поражает своими успехами, - Мингарелли

Децентрализация нанесла очень много вреда, лучше бы ее не было.
Например в небольших городках закрываются больницы из-за отсутствия денег в местных бюджетах.
Европейские порядки, которые навязываются Украине уже пятый год, несут только вред, для обычных людей европейские порядки представляются чистым злом.
Столкнувшись с европейскими порядками можно понять, почему например в Молдове люди выбирают коммунистов и Додона.
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Да, признать что ты сам отвечаешь за себя а не государство, и что халявы от государства быть не должно - это конечно зло.
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Тебе дебилизация только поможет, скрепное чучело!
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А что плохого в федерализации? Это ж та самая "децентрализация", только в полный рост.
Сделать вон АО как в РФ или штаты как в США.
У каждой единицы свой бюджет, своя местная власть. От центра - только общие законы и перечисления "на государство" раз в месяц - год.

Или боишься, что области разбегутся кто куда? Так тут уже от центра зависит. Если хотят свинтить - центр что-то делает не так.
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В принципе если федерация как в РФ - фективная, то да. Ну тогда надо вводить пытки, похищения людей, убийства, и строить полицейское фашистское государство. Украинцы этого хотят?
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Снова таки, это проблема реализации.
Германия, Бразилия, Австрия, Аргентина, США, Мексика, РФ, Швейцария - всё суть федеративные государства в той или иной форме.

Ради примера - в США штаты и в Нигерии штаты. Если завтра сделать штаты в Украине - только от Украины зависит, станет она похожа на США или на Нигерию.
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бо кацапи хочуть урвати шмат за шматом.
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Если децентрализация наносит вред, то федерализация развалит Украину.
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Мабуть, цей клоун Мінгареллі щось таке вживає, коли називає повний триндець успіхом.
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Певно отримав транш і з'явилася можливість придбати рожеві окуляри. Цікаво чому не бачить мільйонів трудових біженців, мільйонів тих хто на субсидії, закритих лікарень, мізерних зарплати, кричущої корупції?
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Благодаря мудрому руководству Петра Порошенки и блистательной плеяды его государственных деятелей страна верным курсом движется к светлому европейскому будущему!
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результаты просто потрясающие - все в польше
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Децентрализация бодро идет в сторону федерализации.
Но федерализации никогда не будет!
Не позволят платить и оставлять налоги на местах ихи уплаты. Воровать будет гораздо тяжелее.
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Я тоже так считаю что Петя справился с поставленой задачей! Успехи поражают.

Сын мэра Прилук Ярослав Попенко,
который недавно устроил пьяное ДТП,
угодил в очередной скандал.
Видимо, представителю «золотой
молодежи» показалось мало
предыдущих «приключений» и он
решил отличиться снова.
Попенко напал на главу местной
общественной организации
«Небезразличные прилучане» Романа
Гоголя и сломал ему руку.

А еще в Одессе подстрелили анти-Трухановского активиста а в Херсоне облили кислотой женщину, про титушек на страже децентрализации молчу, бо могу гранату во двор кинуть!
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Ви тут збиткувалися над "списком Бабченнка", а список цей не один. Про цей випадково дізналися, а є ще список активістів, список чиновників. список військових і може бо-зна скільки списків!
І головне, держава тут праутично нічого не може вдіяти. Якщо коло потенційних жертв величезне, забезпечити охорону вісм неможливо. і перекриття кордонів нічого не вирішить, агентіи вже давно тут, багато років чекають наказу.
А тепер скажіть, чого ви добиваєтеся розкручуванням істерики? На кого працюєте? І чого у вас прапорець весь час змінюється?
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Смищная шютка. Переложить с одного кармана деньги в другой карман - поражает успехом просто.
Ну да, у громад стало больше денег, это хорошо. Но местами эти деньги точно так же разворовывают, как раньше.
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когда деньги перекочевывают из одного кармана в другие-это и есть капитализм и развитые торговые отношения...
а когда ,как на расейке, они стекаются в один карман-это феодальный строй с крепостными Реформа децентралізації в Україні справді вражає своїми успіхами, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 8414
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Какую чушь ты мелешь, как обычно. При чем здесь торговые отношения, если это просто другой способ перераспределения государственного бюджета?
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а у ваты все ,что в голову не помещается-все чушь...
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А у вышиваты, все что не соответствует их выдуманному манямирку - вата.
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По моему минагерели троляка, просто нормальный человек на полном серьезе такую ахинею нести не может.
Или полный дебил, если на самом деле так думает.
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Просто обычный евробюрократ. Сказочник того же пошиба, что и наш Петя. А вы думаете там сплошь одни ангелы обитают?
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Просто европе нужно что бы осталась эта власть которая отлично продает ей нацинтересы Украины. Хуйло же будет проталкивать своих подхуйловников.
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Я вам скажу так, после 4 лет житы по новому и невероятно успешных реформ, я начинаю верить в слова януковича - что соглашение с ЕС это было ошибкой.
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Ошибка бросатся то в сторону расеи, то в сторону гейропы, то в сторону сша. Лентяи и воры везде искали шары и готового. В итоги имеют Украину все трое сразу
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стоп, люди! Может он имеет ввиду, что децентрализованые луганск с донецком это хорошо？ может то, что венгры де факто децентрализировали Закарпатье, тоже нормально？ Децентрализованый наглухо крым его устраивает？
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Я всецело верю заявлениям Мингарелли о том, что жизнь миллионов украинцев улучшилась. Это примерно пять, или шесть миллионов украинцев, жизнь которых постоянно улучшается. В отличии от оставшихся 25-30 миллионов, которым живётся всё хуже и хуже. Так что он сказал правду.
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В борисполе дождь. Некоторые дороги по обеи стороны залепили тротуарами. Высота бордюра 20 см. Ливневку никто не делал. Ее ж избиратели в земле не увидят. В итоге ванна 20 см и реки воды. Результаты реформы действительно поражают
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ну кацапня достаточно доходчиво обьяснила,шо мингарелли не такой и шо реформы не такие Реформа децентралізації в Україні справді вражає своїми успіхами, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 2310.а у меня сомнения...может то кацапня не такая?
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Привет зрадофилам! Интересные вы люди слышите только критику"киевской хунты"! Тогда да вот запад говорит... А когда позитив , то козлы с Запада!
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Поют пархатые друг другу оды,
но это все обман народа.
И если вериш в это ты,
то скоро ждать тебе беды.
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Децентрализация не правильное слово, феодализация более подходящее.😁
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простой пример: в одном селе (назовем віларібівка) тупые жители не захотели обьеденяться с другими селами в тергромаду, потому что жадная глава сельрады напужала их сказками про земляные паи "которые якобы отберут", село живет как жило - херово. в другом селе (назовем вілабаджівка) то ли жители умней были то ли глава сельрады, так как обьединились так сразу начали дороги класть, там где их не было. вот и думайте.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформа децентрализации в Украине действительно поражает своими успехами, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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