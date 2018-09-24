 Реформа децентрализации в Украине действительно поражает своими успехами, - Мингарелли

"Реформа децентрализации в Украине действительно поражает своими успехами. Благодаря реформе и усилиям по децентрализации, которая осуществлялась в последние три года в Украине, можно сказать, без каких-либо сомнений, что жизнь миллионов конкретных украинцев улучшилась", - сказал Х.Мингарелли на конференции региональных и местных властей для Восточного партнёрства (CORLEAP) в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, опыт Украины в вопросах реформы децентрализации является "достаточно интересным и примером для других стран региона".
Ты хоть знаешь что это, мокшанец?:
А вопрос секса - личный выбор. По статистике руских проституток больше чем проституток в ЕС вместе взятых, со всеми заезжими.
Причина бардака - воровская власть и вмешательство РФ
Интересный эксперимент (Эйнштейн).., построение общества новой социальной формации, .... - и помогали большевикам заводы строить за золото ограбленных и убитых кулаков...
который недавно устроил пьяное ДТП,
угодил в очередной скандал.
Видимо, представителю «золотой
молодежи» показалось мало
предыдущих «приключений» и он
решил отличиться снова.
Попенко напал на главу местной
общественной организации
«Небезразличные прилучане» Романа
Гоголя и сломал ему руку.
А еще в Одессе подстрелили анти-Трухановского активиста а в Херсоне облили кислотой женщину, про титушек на страже децентрализации молчу, бо могу гранату во двор кинуть!
- кабінет, кабак, канава.
Децентрализация нанесла очень много вреда, лучше бы ее не было.
Например в небольших городках закрываются больницы из-за отсутствия денег в местных бюджетах.
Европейские порядки, которые навязываются Украине уже пятый год, несут только вред, для обычных людей европейские порядки представляются чистым злом.
Столкнувшись с европейскими порядками можно понять, почему например в Молдове люди выбирают коммунистов и Додона.
Сделать вон АО как в РФ или штаты как в США.
У каждой единицы свой бюджет, своя местная власть. От центра - только общие законы и перечисления "на государство" раз в месяц - год.
Или боишься, что области разбегутся кто куда? Так тут уже от центра зависит. Если хотят свинтить - центр что-то делает не так.
Германия, Бразилия, Австрия, Аргентина, США, Мексика, РФ, Швейцария - всё суть федеративные государства в той или иной форме.
Ради примера - в США штаты и в Нигерии штаты. Если завтра сделать штаты в Украине - только от Украины зависит, станет она похожа на США или на Нигерию.
Но федерализации никогда не будет!
Не позволят платить и оставлять налоги на местах ихи уплаты. Воровать будет гораздо тяжелее.
Сын мэра Прилук Ярослав Попенко,
который недавно устроил пьяное ДТП,
угодил в очередной скандал.
Видимо, представителю «золотой
молодежи» показалось мало
предыдущих «приключений» и он
решил отличиться снова.
Попенко напал на главу местной
общественной организации
«Небезразличные прилучане» Романа
Гоголя и сломал ему руку.
А еще в Одессе подстрелили анти-Трухановского активиста а в Херсоне облили кислотой женщину, про титушек на страже децентрализации молчу, бо могу гранату во двор кинуть!
І головне, держава тут праутично нічого не може вдіяти. Якщо коло потенційних жертв величезне, забезпечити охорону вісм неможливо. і перекриття кордонів нічого не вирішить, агентіи вже давно тут, багато років чекають наказу.
А тепер скажіть, чого ви добиваєтеся розкручуванням істерики? На кого працюєте? І чого у вас прапорець весь час змінюється?
Ну да, у громад стало больше денег, это хорошо. Но местами эти деньги точно так же разворовывают, как раньше.
а когда ,как на расейке, они стекаются в один карман-это феодальный строй с крепостными
Или полный дебил, если на самом деле так думает.
децентралізація медицини
но это все обман народа.
И если вериш в это ты,
то скоро ждать тебе беды.