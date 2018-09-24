 В КГГА заявили о планах привлечь технологии Гренобля для консервации находок на Почтовой

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба КГГА.

"Вчера из командировки в Гренобль вернулась наша делегация под председательством директора Департамента охраны культурного наследия Александра Никоряка. Главное из услышанного - в лаборатории Гренобля нам готовы помогать, делиться опытом и техниками. Мы неоднократно слышали от разных экспертов о том, что ни в Украине, ни едва ли во всем мире нет технологий консервации древесины, которая была найдена на Почтовой, но мы нашли специалистов. В рамках командировки работники лаборатории ознакомили нашу делегацию со всеми существующими технологиями консервации археологической древесины, продемонстрировали все этапы этого непростого процесса, в том числе и применение радиоактивного излучения. Они готовы не только делиться технологиями, но взять на стажировку наших специалистов", - сообщил Валентин Мондриевский.



Заместитель председателя КГГА добавил, что, в свою очередь, работники лаборатории ARC Nucle art также приедут в Киев и посетят место раскопок на Почтовой площади и ознакомятся с планами по созданию Центра консервации предметов археологии, дадут свои советы и рекомендации.



"Давайте не будем забывать, что в Киеве не одно место раскопок, где найдены артефакты, которые никто не в состоянии консервировать. Именно для этого решением Киевсовета предусмотрено создание Центра консервации предметов археологии. Напомню, это будет единственный в Украине подобный Центр", - сказал Валентин Мондриевский.



Он сообщил, что после завершения археологических исследований будет объявлен международный конкурс на создание Музея на Почтовой площади.



"Позиция городского головы и его команды по созданию музея на Почтовой определена еще в 2015 году - музею быть и точка. А вот решать, каким ему быть, должны эксперты музейного дела, историки, архитекторы и археологи", - добавил заместитель председателя КГГА.



Валентин Мондриевский также напомнил, что город Гренобль уже был образцом для Киева в другой сфере.



"Когда мы только начали внедрять реформу в сфере размещения наружной рекламы, то Гренобль также был среди городов, с которых мы брали пример. Тогда мэр городка с населением чуть более 160 000 объявил о запрете размещать на улицах любые виды наружной рекламы, а на местах демонтированных конструкций власти города запланировали высадить деревья. Думаю, нам надо взять на вооружение идею с деревьями", - подытожил Валентин Мондриевский.



Напомним, решение о создании музея на Почтовой площади было принято еще в 2015 году.



21 июня Киевсовет принял решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Решение "Об организационно-правовых мерах по сохранению памятника археологии местного значения "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева (XI-XIX вв.) На Почтовой площади в Киеве" и музеефикации объектов культурного наследия" поддержали 68 депутатов.



Решение, среди прочего, предусматривает создание коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии" и проведение международного архитектурного конкурса.



Также в марте текущего года Киевская городская государственная администрация инициировала и провела с участием международных экспертов (ICOMOS, ICOM и ICROM, ЮНЕСКО) конференцию по вопросам консервации остатков деревянных конструкций и их использования в дальнейшем для наполнения экспозиции будущего музея.