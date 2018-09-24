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 Посольство США надеется на быстрое и тщательное расследование нападения на активиста Михайлика

В посольстве США в Украине рассчитывают на быстрое и прозрачное расследование нападения на одесского активиста Олега Михайлика и других подобных случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены нападением на одесского активиста Олега Михайлика, которое произошло 22 сентября. Нападения такого рода участились, и это нужно прекратить. Он и народ Украины заслуживают быстрого, прозрачного и тщательного расследования", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественность выдвинула требования к Президенту, Генпрокурору, полиции и СБУ из-за нападения на активиста Михайлика

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

Посольство США надеется на быстрое и тщательное расследование нападения на активиста Михайлика 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087715
 
   
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можуть навіть і не сумніватися - це "справа честі" для наших ментів!
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Вон во Львове подростков нацики порезали и побили.Не хотят взять на контроль.
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а не с охранных фирм братва это сделала? а на националистов спихнули? нацики здесь не причем по ходу вы уважаемый к этому событию имеете отношение по информационной линии
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вони все занепокоєні......занепокоєні, от тільки користі з їх надій як з цапа молока, ба, що ж я кажу, з цапа і то користь є - з його молока малеча виходить....
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Готовясь в нужное время провозласить ОНР, одновременно Труханов пообещал Пороху поддержать его на будущих выборах. Идёт зачистка Одессы от проукраинских патриотов. Застройка то вторичне...
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Марні сподівання, бо всі інструкції по цій справі ідуть з іншого посольства - посольства паРаші.
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Це питання нашої національної безпеки ! Бо весь схід і південь України просто нашпигований Представниками російського "світу" =темряви , яких прикривають "громадяни " України з російським паспортами ,ідеологією, цілями і цінностями таких , як мер Труханов і його дуже згуртована зграя хижаків ! Вони мають спайку з владою і силовими структурами і місцевим ,різного пошибу криміналом, Мають, освячення і прикриття від московського патріархату в цих містах ! І це вже не просто якась кримінальна ОКРЕМА подія ,а є прихованим гібридним ТЕРОРИЗМОМ РФ проти українців і України ! І закрити на це очі , як це було в Криму і ОРДЛО ми не повинні допустити ! Бо це пряма загроза життю Країни і його Громадянам .
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