 Посольство США надеется на быстрое и тщательное расследование нападения на активиста Михайлика

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
"Мы глубоко обеспокоены нападением на одесского активиста Олега Михайлика, которое произошло 22 сентября. Нападения такого рода участились, и это нужно прекратить. Он и народ Украины заслуживают быстрого, прозрачного и тщательного расследования", - сказано в сообщении.
Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.
К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.