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 Переговоры по Донбассу нужно переносить из Минска: Беларусь подыгрывает Кремлю, - Ирина Геращенко

Переговоры по Донбассу необходимо перенести из Минска.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Постпред Украины в ООН В. Ельченко заявил о необходимости переноса мирных переговоров из Минска на другую площадку. Я поддерживаю эту позицию, и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса. Ссылка на нейтральный статус Беларуси не выдерживает никакой критики, ведь нейтральные страны (как это показало и нынешнее голосование о включении в повестку дня 73 сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса) хотя бы, воздержались и проголосовали желтой кнопкой. Беларусь в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорную "13", которые проголосовали против, нажав красную кнопку. Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывании Москве. И такая позиция полностью противоречит статусу страны", - заявила она.

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"Я - за перенос площадки в действительно нейтральную страну, которая не будет подыгрывать Москве и не будет голосовать с Кремлем в унисон - против Украины. По Беларуси, то кроме откровенно недружественных Украине голосований, есть и хуже факты: объявление персонами нон грата украинских журналистов и художников, в угоду Москве, похищение Павла Гриба и передача его ФСБ. Все это никак не корректируются с нейтральным статусом, наоборот, отдает координацией своих действий с Кремлем", - резюмировала Геращенко.

Переговоры по Донбассу нужно переносить из Минска: Беларусь подыгрывает Кремлю, - Ирина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087713
 
   
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Такое впечатление, что обитатели Будки произошли от жирафов Переговоры по Донбассу нужно переносить из Минска: Беларусь подыгрывает Кремлю, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 971
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Ирина. перестановка ліжок не допоможе. потрібно міняти блядей.
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переговоры нужно не переносить, а заканчивать.
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Такое впечатление, что обитатели Будки произошли от жирафов Переговоры по Донбассу нужно переносить из Минска: Беларусь подыгрывает Кремлю, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 971
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Мальдивы-- там точно с свинорылыми порешаете Переговоры по Донбассу нужно переносить из Минска: Беларусь подыгрывает Кремлю, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5163
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так ось тут є істота "ВКЛ-викл" з сраної бєларашки. само ФСБшні у себе смокче і щось тут українцям розказує як жити, падлюко!
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а о чем думали, когда соглашались на этот формат???, вам давно говорили не нормандский, а женевский формат....
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Ирина. перестановка ліжок не допоможе. потрібно міняти блядей.
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Как быстро сообразила это говорящая голова, прямо на ходу подмётки рвет
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В этом борделе надо менять бл...дей,а не кровати передвигать))
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Про які переговори йде мова? Хто від України уповноважений захищати її права, який орган надав право представляти Україну - з цього спочатку почніть....
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Ух ты....какая неожиданность...Неожиданность прозрения нашей власти и всего на пятом году.)
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Що не ясно. Колишня ще раніше братська Україні теж слов'янська Білоруська держава, вона при кривавому диктаторі Луці ... стало безправної колонією для не слов'янської личакової паРаші. А значить що тепер ця вже кацапська колонія вона нічим не відрізняється від ворожої педераціі. І виконує накази від своїх господарів - командувачів для неї кацапiв повелителів з ворожого Україні фашистської кремля. Виходить що тепер i Білорусь як Росія вона стала теж мяко кажучи не зовсім дружньою а більш ворожою для України.
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Куда бы цирк не переехал - всё равно останется цирком!
Нужен новый формат переговоров!
Проблемы:
- Государство Украина, на официальном уровне, не выступает стороной переговоров.
- Не определены другие стороны переговоров. Террористов мы не признаем а другие "ихтамнеты".
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Ну Варшава будет самое оно .Правда Хуйло будет рогами упираться , Ну так мы не куда и не спешим , пусть и дальше даунбассов кормит , в ущерб своим кацапам . Сей час время играет против Мордора , и он кровно заинтересован впарить ДыРку нам , правда пока на своих условиях , а нас это не устраивает и силой его вернуть мы пока то же не можем , по тому не хочет Варшаву , мы подождем пока захочет.
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З самого початку цей "мінський формат" - шлях до капітуляції України. Розумні люди попереджали, що перемовини можливі лише у Будапештському форматі з широким залученням США як країни-гаранта по Будапештському меморандому. Але наша риго-соєва патолоч "клала" на всі ці застереження.
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Нужно менять не только место, но и тех кто сидит за столом, любой школьник вам скажет, что германия и франция - исторические партнеры российской империи, и зачем вы сели за стол переговоров с союзниками россии по вопросу донбасса - непонятно совершенно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры по Донбассу нужно переносить из Минска: Беларусь подыгрывает Кремлю, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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