 Переговоры по Донбассу нужно переносить из Минска: Беларусь подыгрывает Кремлю, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Постпред Украины в ООН В. Ельченко заявил о необходимости переноса мирных переговоров из Минска на другую площадку. Я поддерживаю эту позицию, и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса. Ссылка на нейтральный статус Беларуси не выдерживает никакой критики, ведь нейтральные страны (как это показало и нынешнее голосование о включении в повестку дня 73 сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса) хотя бы, воздержались и проголосовали желтой кнопкой. Беларусь в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорную "13", которые проголосовали против, нажав красную кнопку. Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывании Москве. И такая позиция полностью противоречит статусу страны", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко

"Я - за перенос площадки в действительно нейтральную страну, которая не будет подыгрывать Москве и не будет голосовать с Кремлем в унисон - против Украины. По Беларуси, то кроме откровенно недружественных Украине голосований, есть и хуже факты: объявление персонами нон грата украинских журналистов и художников, в угоду Москве, похищение Павла Гриба и передача его ФСБ. Все это никак не корректируются с нейтральным статусом, наоборот, отдает координацией своих действий с Кремлем", - резюмировала Геращенко.