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 Сработали оперативно, прибыли через 3 минуты, - полиция Одессы отвергла обвинения в запоздалом реагировании на покушение на Михайлика

Управление Национальной полиции Одесской области отвергло обвинения общественности в том, что правоохранители не спешили прибыть к месту нападения на активиста Олега Михайлика.

Об этом говорится в заявлении отдела коммуникации ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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"Указанная информация не соответствует действительности. Полицейские среагировали на сообщение оперативно, профессионально и слаженно", - заявили правоохранители.

В противовес заявлениям общественности о том, что полиция около 40 минут не ехала на место преступления, правоохранители заявили, что приехали туда в течение 3 минут после получения сообщения о нападении.

"По прибытии следственно-оперативной группы было определено место совершения преступления и пути подхода и отхода преступника. Место происшествия было ограждено и начат его осмотр следователем с целью поиска и фиксации вещественных доказательств", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087712
 
 
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А если зафиксировано время звонка и время приезда мусоров? Прокатите за балаболов?)))
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Масара брешут,как Поросенко.Кто пробовал вызвать мусаров,тот знает,что они десять минут принимают вызов))
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Через три хвилини...?!! Тобто мєнти й стріляли....
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"Та мы вообще полчаса за углом ждали чтоб через три минуты приехать" Спрацювали оперативно, прибули через 3 хвилини, - поліція Одеси відкинула звинувачення в запізнілому реагуванні на замах на Михайлика - Цензор.НЕТ 3057
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и толку, что быстро приехали? удалось раскрыть по горячим следам?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСработали оперативно, прибыли через 3 минуты, - полиция Одессы отвергла обвинения в запоздалом реагировании на покушение на Михайлика
 
 
 
 
 
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