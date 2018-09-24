 Сработали оперативно, прибыли через 3 минуты, - полиция Одессы отвергла обвинения в запоздалом реагировании на покушение на Михайлика

Об этом говорится в заявлении отдела коммуникации ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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"Указанная информация не соответствует действительности. Полицейские среагировали на сообщение оперативно, профессионально и слаженно", - заявили правоохранители.

В противовес заявлениям общественности о том, что полиция около 40 минут не ехала на место преступления, правоохранители заявили, что приехали туда в течение 3 минут после получения сообщения о нападении.

"По прибытии следственно-оперативной группы было определено место совершения преступления и пути подхода и отхода преступника. Место происшествия было ограждено и начат его осмотр следователем с целью поиска и фиксации вещественных доказательств", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.