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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Италия (834) Порошенко (15455) почетное_звание (24) Перелыгин (1)

 "Политический спектакль Кремля", - украинский посол в Италии о лишении Порошенко звания почетного гражданина Вероны

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин считает, что лишение президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина Вероны было срежиссировано Кремлем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом дипломат рассказал "Европейской правде".

По его словам, проект резолюции о лишении украинского президента этого статуса был зарегистрирован в горсовете Вероны еще в декабре прошлого года по инициативе лидера молодежного крыла партии "Лига севера" (сейчас партия "Лига"), известной пророссийским направлением.

"Анализ текста документа, а также тот факт, что его подписали почти все представители партии "Лига севера", которая победила в Вероне на коммунальных выборах, свидетельствуют о вполне политической направленности этого решения", - отметил посол.

Перелыгин подчеркнул, что решение предыдущего состава горсовета Вероны предоставить почетное гражданство города Порошенко и сделать бесплатный вход для украинских граждан в музеи города в течение прошлого года "стало искренней реакцией местных депутатов", тогда как "успешное продвижение Украины во многих сферах не дает покоя режиму в Москве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ

"Именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов", - пояснил посол.

Как сообщалось, вечером 23 сентября СМИ со ссылкой на итальянское агентство ANSA сообщили, что городской совет Вероны лишил президента Украины Порошенко звания почетного гражданина города. За такое решение проголосовало 28 местных депутатов, "против" - 4.

Порошенко получил звание почетного гражданина города в конце мая 2016 года. Тогда он вернул Веронскому музею Кастельвеккьо 17 картин, выявленных в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3087710
 
   
 Топ комментарии
 
Нічого страшного не відбулось, зате Петя - почесний громадянин Панами та Мале (столиця Мальдівів).
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Да) томос нам дал Порох. И не кацапу, косящему под белорусскую вату, нам тут доказывать обратное
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Поросенко гнилой фрукт,как снаружи,так и внутри))
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"Хорошими делами прославиться нельзя!" . А вот оставь Порошенко эту мазню себе в сортирах для прислуги развесить - на коленях бы ползали.
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то чувство, когда не добились ни черта, а надо хоть что-то сказать, скажи
успешное продвижение Украины во многих сферах !
смешно и дико.
Источник:https://censor.net.ua/n3087710
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Все закономірно... Верона - місто, оспіване Петраркою, Шекспіром, Гете, Байроном. Верона- це любов, закоханість, зради і ревність.. От ревність і спрацювала... Поц Пєц перестав дарувати картини, бо посилено почав комплектувати ними віллу в Іспанії, Пєца вже не видко під балконом Джульєти, бо переорієнтувався на Мальдіви. От і постало питання - для чого Вероні потрібен такий "ромео-донжуан", якщо він зрадив і свою Україну?
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))))) пуйло как то совсем меленько за томос срет
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Ни Филарета, ни Варфоломея не вспоминаете . Если вам, порохоботам, вовремя по рукам не дать - начнете говорить, что это Петя Украине Томос выдал
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Да) томос нам дал Порох. И не кацапу, косящему под белорусскую вату, нам тут доказывать обратное
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Канонизируйте до выборов - может рейтинг сдвинется.
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Он давно уже здвинулся) даже жульке пришлось признать, что ей второй тур только с Порохом светит - хотя ей самой он теперь наврядли светит))) но в кацапстане быдлу об этом обьявить видно забыли - ну это обычное дело)))
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Судя по вашему стилю общения - вы с этим самым быдлом в ближайшем родстве
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Ну да: "мьішебратья" - правда? родственники кагбе?
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Твой Лукашенко лакей на службе у кремлядей, иди в будку со своими поучениями. Так как белорашка в ООН голосует против Украины.
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"Мой Лукашенко" с твоим Порошенко при встрече в десны целуются.
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Тролль ,ты по работе здесь или как? Ты на своих картофельных сайтах много украинцев наблюдаешь ,которые лезут в дела твоей бульбашии?
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Как ты, @, смеешь оскорблять целый народ и название страны!
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Веронская Народная Республика грядет, с доном Захераччио и доном Чепушилио...)
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Чем только ни приходится марать руки при чистке авгиевых конюшен...
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Поросенко гнилой фрукт,как снаружи,так и внутри))
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Уважаемый Кацалох,Курощуп подельник Петра по минскому договорняку,так что он скорее твой,чем мой.
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с такой хернёй в башке - первый кандидат на паспорт негражданина.
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остальные пролайкавшие - в очередь. )
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Їхав би ти додому, в Горлівку. Українці тобі не раді.
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Лизнул, зачет. Через 4 месяца будет рассказывать, что правильно лишили барыгу звания.
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Громкое и безаппеляционное заявление МИДа из-за ерунды... А по ситуации с венгерскими паспортами так высказаться слабо? Наверное, ждут, когда гаранта лишат гражданства Венгрии...)))
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А ты читать не пробовал на Цензоре?! Или новую методичка троллям выдали?)
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Нічого страшного не відбулось, зате Петя - почесний громадянин Панами та Мале (столиця Мальдівів).
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Тут може статися, що буде не в'їзний в...Україну, а вони за Верону перживають...
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посол тупой - его босса обидели, нужно впрягаться публично что бы не сняли его с должности....

Он не понимает, что раздувая этот скандал, он делает это дело известным на весь мир...

А в этом мире, мало кто встанет на сторону известного коррупционера Петра Лексеевича... - заведомо проигрышная ситуация....
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Кому известного?
К сведению: страны, наиболее последовательно борющиеся с коррупцией - ВБ и Штаты. Так вот, у них к "Лексеевичу" особых претензий нет. А вот у насквозь протухшей "старой" Европы, минимум наполовину скупленной Хуйлом - о, да: претензий вагон. С чего бы?..
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И чо раскудахтались, после выборОв его по любасу пасодють.
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Родные запохи почуял? Будку закрой, не пачкай атмосферу.
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Нехорошо давать звание почетного гражданина, а потом на ровном месте лишать этого звания. Другие могут и не захотеть становиться почетными гражданами Вероны.
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Нехилый веронский пэдропиар за 17 картин, увезенных пецей с Украины.
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Шестеро поранених та десятки ворожих обстрілів з важкого озброєння. Саме так минули вихідні дні на фронті, де окупаційні війська намагаються спровокувати чергове загострення, обстрілюючи наші позиції і цивільне населення.
Протягом двох днів розриви 120-мілімітрових мін чули мешканці Луганського і Новолуганського, Торецька, Авдіївки, Мар'їнки та навіть околиці Маріуполя. Важке озброєння російські найманці застосували при обстрілі хутора Вільний, який нещодавно взяли під свій контроль Збройні сили, внаслідок чого було знищено декілька будинків.
Терористи ціленаправлено відкривають вогонь навіть в присутності місії ОБСЄ серед білого дня, не даючи змоги ремонтним бригадам налагодити водопостачання Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки і Волновахи. Тисячі сімей на даний момент залишаються без води.
Одночасно зафіксовано рух чергової колони військових вантажівок, які продовжують завозити з території Росії боєприпаси. Чергова партія смертоносної гуманітарної допомоги вже розподіляється по підрозділам бойовиків, які у будь-який момент можуть відкрити вогонь.
Наслідки ви можете побачити на фото. Майже десяток снарядів знищив одну з наших передових позицій, зброю та тепловізори.
Наразі позиція відновлена, хлопці продовжують стримувати ворога. В свою чергу ми повинні забезпечити підрозділ тепловізорами. Допомогти армії ви можете тут: https://goo.gl/AKVdL8
Автор: Андрей Рымарук (Andrii Rymaruk)
Фонд «Повернись живим»
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То они еще мало видели, у нас тут уже почти 5 лет спектакль о борьбе с коррупцией.
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Ну так ведь по делу лишили - за ложь. Итальянцы просто не знали, да и представить себе не могли, насколько лжив наш кондитер. И поговорку "Врёт, как порошенко" они тоже не слышали.
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"Политический спектакль Кремля", - украинский посол в Италии о лишении Порошенко звания почетного гражданина Вероны


Кремль агрессор, с ним все ясно.
Но возникает вопрос, почему "прогрессивная" Италия позволяет у себя это делать.
Это если Украина строит у себя аналогичную европейскую систему, то и в Украине россия будет чувствовать себя как дома, будет творить, что захочет.
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Потому что Лига Норд,жрет бабки кремлевские и отрабатывает!
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ПЕРРЫМ кто понял рюских гоффноедоа КРЕМЛЯ.был не КАЙЗЕР вильгельм и дае не ГИТЛЕР...ПЕРВЫМ ПОНЯЛ РЮССКАЕ БЫДЛО...ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СССР Джохар ДУДАЕВ...Быдло пля тупое "Політична вистава Кремля", - український посол в Італії про позбавлення Порошенка звання почесного громадянина Верони - Цензор.НЕТ 9665 "Політична вистава Кремля", - український посол в Італії про позбавлення Порошенка звання почесного громадянина Верони - Цензор.НЕТ 9665
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А, вот, пока писал коммент, один уже встал грудью)))
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Ссцуки Рюсские..................ТВАРИ но не наРОТ...
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Педро так расстроился , слов нет , плачет бедный слезу рукавом вытирая , намного больше чем Хуйло когда против Мордора санкции ввели и пришлось кацапов до смерти заставить пахать , они ему за это естественно по гроб жизни благодарны.
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Трешь, юра))) Правда гзаза колет? Ну, повторюсь:

А чо это порохоботы бутусовские молчат? Чо не встают грудью на защиту кристальной чести и достоинства хозяина?
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Плешивон ЧМО РАБссии хочет Юлю Тимошенко в ЖОПУ заежзать КАЗДЛЫ ИПАНЫЕ
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Добровольным подпевалам платных ботов даже не приходит в их убогие совковые головы, что можно одновременно воевать против России и бороться с коррупцией, а те, кто ворует в воюющей стране и есть её враги..

Они убеждены, что евроинтеграция, война и коррупция идут в одном пакете..
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МАВЗОЛЕЙНОЕ БЫДЛо..
на избиральную компанию ПОРОШЕНКО уже потрачено 7 миллиардов долларов БАРОНА РОТШИЛЬДА...ВЫ БЫДЛОГ Шариковское...КРЫСЫ КРЕМЛЕВСКИЕ...вы сцука НИ КТО....ПАДАль СРАНАЯ
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на то ж она и демократия, чтобы лошки верили, что они и в самом деле выбирают власть на выборах)))))
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Нормальна реакція італійців на публікаціі про корупціонера і агентаФСБ.Цеж не Україна яка навіть боялась відправити на суд над Манафортом журналіста.Для висвітлення подій 2012 року кабміна Януковича - Азарова,якій фінансував пройдисвіта...

Справа Манафорта підкидає все нові й нові сенсаційні факти.
https://plus.google.com/106109806656371723416/posts/3YU7ipmaGKw
"Політична вистава Кремля", - український посол в Італії про позбавлення Порошенка звання почесного громадянина Верони - Цензор.НЕТ 3181
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Всеукраинский Союз борьбы с Тимошенко.
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Вас удивить ничем нельзя,
Но так считаете вы зря,
Добро пожаловать друзья,
Верона рада вам.
Я здешний принц,
И мне ль не знать,
Чем здесь живут плебей и знать
Тут только с виду благодать,
Но это лишь обман.

Увы, мой город сущий ад,
На первый взгляд цветущий сад,
В людских сердцах не кровь, а яд,
А в душах злобы смрад.


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як би жаба не пнулась а на лідера нації воровитий барига не підходить бо жадібність і ненажерливість перемагає здоровий глузд... після виборів соєве кодло чекає сумний кінець...
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слухай тітко я з тобою згоден на цей раз - юля й бойко це такі ж ахверисти як і твій барін пеця а це сплашной гєнацід єврєйскага народа..."ганьба" плєшиваму хуйлу щоб вон здохло разом з вонючою кацаперією і своїми тарговимі партньорамі...
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Ali-шу снова забарыгоботило нипадеццки.

Запомни еще раз: на руках таких как ты украинцев, гадящих манафортовской клеветой
на Тимошенко уж с 10 лет, приведшиx к власти Бандюковича - и потеря крыма и кровь Небесной Сотни, и кровь илловайска и дебальцева.

Теперь снова проталкиваете своего неорыга, ибо жить по-новому не можете и не хотите - старое враньё и не отмытое совковое нутро держат вас в кацапском капкане, а вы ими держите в нём всю Украину.
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Теперь лишат Петра Алексеевича и ВНЖ в Италии?
Обидно.
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"Именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов" (с)

Больше ада, господин посол! Ты их еще подхуйловниками назови, чтоб они точно знали, что такое украинская политика и какое ты лично тупое говно.

А вообще будет очень смешно, если этого посла пошлют ко всем х*ям из Италии за оскорбление властей и обвинение в сговоре с РФ.
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Итальяшки продажные хотят росийский газ подешевле.
Поменьше сырья в Италию отправлять.
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А ну здрыснул отсюда.
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А что даёт почётный статус?
Скидку при установке киоска "Рошен" ?
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Ну что Петюня пора сливать воду, совсем скоро все увидят как ты только засверкаешь своими пятками... "Політична вистава Кремля", - український посол в Італії про позбавлення Порошенка звання почесного громадянина Верони - Цензор.НЕТ 7344
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Политический спектакль Кремля", - украинский посол в Италии о лишении Порошенко звания почетного гражданина Вероны
 
 
 
 
 
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