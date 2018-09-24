 "Политический спектакль Кремля", - украинский посол в Италии о лишении Порошенко звания почетного гражданина Вероны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом дипломат рассказал "Европейской правде".
По его словам, проект резолюции о лишении украинского президента этого статуса был зарегистрирован в горсовете Вероны еще в декабре прошлого года по инициативе лидера молодежного крыла партии "Лига севера" (сейчас партия "Лига"), известной пророссийским направлением.
"Анализ текста документа, а также тот факт, что его подписали почти все представители партии "Лига севера", которая победила в Вероне на коммунальных выборах, свидетельствуют о вполне политической направленности этого решения", - отметил посол.
Перелыгин подчеркнул, что решение предыдущего состава горсовета Вероны предоставить почетное гражданство города Порошенко и сделать бесплатный вход для украинских граждан в музеи города в течение прошлого года "стало искренней реакцией местных депутатов", тогда как "успешное продвижение Украины во многих сферах не дает покоя режиму в Москве".
"Именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов", - пояснил посол.
Как сообщалось, вечером 23 сентября СМИ со ссылкой на итальянское агентство ANSA сообщили, что городской совет Вероны лишил президента Украины Порошенко звания почетного гражданина города. За такое решение проголосовало 28 местных депутатов, "против" - 4.
Порошенко получил звание почетного гражданина города в конце мая 2016 года. Тогда он вернул Веронскому музею Кастельвеккьо 17 картин, выявленных в Украине.
успешное продвижение Украины во многих сферах !
смешно и дико.
Источник:https://censor.net.ua/n3087710
Он не понимает, что раздувая этот скандал, он делает это дело известным на весь мир...
А в этом мире, мало кто встанет на сторону известного коррупционера Петра Лексеевича... - заведомо проигрышная ситуация....
К сведению: страны, наиболее последовательно борющиеся с коррупцией - ВБ и Штаты. Так вот, у них к "Лексеевичу" особых претензий нет. А вот у насквозь протухшей "старой" Европы, минимум наполовину скупленной Хуйлом - о, да: претензий вагон. С чего бы?..
Повернись живим додає 4 нові світлини.
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Шестеро поранених та десятки ворожих обстрілів з важкого озброєння. Саме так минули вихідні дні на фронті, де окупаційні війська намагаються спровокувати чергове загострення, обстрілюючи наші позиції і цивільне населення.
Протягом двох днів розриви 120-мілімітрових мін чули мешканці Луганського і Новолуганського, Торецька, Авдіївки, Мар'їнки та навіть околиці Маріуполя. Важке озброєння російські найманці застосували при обстрілі хутора Вільний, який нещодавно взяли під свій контроль Збройні сили, внаслідок чого було знищено декілька будинків.
Терористи ціленаправлено відкривають вогонь навіть в присутності місії ОБСЄ серед білого дня, не даючи змоги ремонтним бригадам налагодити водопостачання Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки і Волновахи. Тисячі сімей на даний момент залишаються без води.
Одночасно зафіксовано рух чергової колони військових вантажівок, які продовжують завозити з території Росії боєприпаси. Чергова партія смертоносної гуманітарної допомоги вже розподіляється по підрозділам бойовиків, які у будь-який момент можуть відкрити вогонь.
Наслідки ви можете побачити на фото. Майже десяток снарядів знищив одну з наших передових позицій, зброю та тепловізори.
Наразі позиція відновлена, хлопці продовжують стримувати ворога. В свою чергу ми повинні забезпечити підрозділ тепловізорами. Допомогти армії ви можете тут: https://goo.gl/AKVdL8
Автор: Андрей Рымарук (Andrii Rymaruk)
Фонд «Повернись живим»
Кремль агрессор, с ним все ясно.
Но возникает вопрос, почему "прогрессивная" Италия позволяет у себя это делать.
Это если Украина строит у себя аналогичную европейскую систему, то и в Украине россия будет чувствовать себя как дома, будет творить, что захочет.
А чо это порохоботы бутусовские молчат? Чо не встают грудью на защиту кристальной чести и достоинства хозяина?
Они убеждены, что евроинтеграция, война и коррупция идут в одном пакете..
на избиральную компанию ПОРОШЕНКО уже потрачено 7 миллиардов долларов БАРОНА РОТШИЛЬДА...ВЫ БЫДЛОГ Шариковское...КРЫСЫ КРЕМЛЕВСКИЕ...вы сцука НИ КТО....ПАДАль СРАНАЯ
Справа Манафорта підкидає все нові й нові сенсаційні факти.
https://plus.google.com/106109806656371723416/posts/3YU7ipmaGKw
Но так считаете вы зря,
Добро пожаловать друзья,
Верона рада вам.
Я здешний принц,
И мне ль не знать,
Чем здесь живут плебей и знать
Тут только с виду благодать,
Но это лишь обман.
Увы, мой город сущий ад,
На первый взгляд цветущий сад,
В людских сердцах не кровь, а яд,
А в душах злобы смрад.
Запомни еще раз: на руках таких как ты украинцев, гадящих манафортовской клеветой
на Тимошенко уж с 10 лет, приведшиx к власти Бандюковича - и потеря крыма и кровь Небесной Сотни, и кровь илловайска и дебальцева.
Теперь снова проталкиваете своего неорыга, ибо жить по-новому не можете и не хотите - старое враньё и не отмытое совковое нутро держат вас в кацапском капкане, а вы ими держите в нём всю Украину.
Обидно.
Больше ада, господин посол! Ты их еще подхуйловниками назови, чтоб они точно знали, что такое украинская политика и какое ты лично тупое говно.
А вообще будет очень смешно, если этого посла пошлют ко всем х*ям из Италии за оскорбление властей и обвинение в сговоре с РФ.
Поменьше сырья в Италию отправлять.
Скидку при установке киоска "Рошен" ?