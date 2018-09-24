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Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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Все про:Одесса (5128) Михайлик Олег (6)

 Общественность выдвинула требования к Президенту, Генпрокурору, полиции и СБУ из-за нападения на активиста Михайлика

В Одессе представители общественных организаций, политических партий, правозащитники и журналисты подписали открытое заявление после нападения в городе на активиста Олега Михайлика. Они выдвинули ряд требований к Президенту, Генпрокурору, руководству силовых ведомств и омбудсмену.

Заявление обнародовал в Facebook бывший руководитель местного отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

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Подписанты заявления требуют:

- от Президента Петра Порошенко - обсуждения ситуации в Одессе на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны, а также создания единого штаба по контролю за расследованием нападений на журналистов и активистов;

- от главы министерства внутренних дел Арсена Авакова и руководителя Нацполиции Сергея Князева - уволить руководителя полиции Одесской области и его заместителей;

- от председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака - уволить руководителя службы в Одесской области;

- от генпрокурора Юрия Луценко - уволить руководителя прокуратуры Одесской области, его заместителей, а также взять под контроль расследование нападений;

- от омбудсмена Людмилы Денисовой - доклады о состоянии дел в Одесской области по поводу соблюдения прав журналистов, активистов и прочих;

- от Верховной Рады - создание следственной комиссии по ситуации в Одессе с защитой прав представителей гражданского общества.

Заявление подписали четыре одесских издания, более 20 общественных организаций и 7 политических партий.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

Общественность выдвинула требования к Президенту, Генпрокурору, полиции и СБУ из-за нападения на активиста Михайлика 01
Общественность выдвинула требования к Президенту, Генпрокурору, полиции и СБУ из-за нападения на активиста Михайлика 02
Общественность выдвинула требования к Президенту, Генпрокурору, полиции и СБУ из-за нападения на активиста Михайлика 03

Источник: https://censor.net.ua/n3087707
 
   
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Власть забыла, что она должна была отчитываться перед людьми на Майдана...
Хотя, вангую, сейчас начнутся высказывания типа - а кто они такие, чтобы требовать что-то от власти?
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Нашли к кому обращаться.Соево-рыговская банда показала за 4 года ,что сепары и бандиты их друзья.Только самоорганизация общества может переломить ситуацию и дать отпор сепарскобандитскому кодлу аля овощ-порося.
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Власть забыла, что она должна была отчитываться перед людьми на Майдана...
Хотя, вангую, сейчас начнутся высказывания типа - а кто они такие, чтобы требовать что-то от власти?
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смешные. результат этих требований будет один: юГик и прызыдентмыру посмеются над общественностью на два голоса.
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а труха так вообще прорыдается в голос.
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Та я сумлеваюсь что то...Дом профсоюзов ещё свеж в памяти....
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Сейчас бы дом профсоюзов охраняли аваковские кацманавты в 3 ряда вместе с титуханами - экс-мусорами...
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Нашли к кому обращаться.Соево-рыговская банда показала за 4 года ,что сепары и бандиты их друзья.Только самоорганизация общества может переломить ситуацию и дать отпор сепарскобандитскому кодлу аля овощ-порося.
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Может еще потребуете не красть из бюджета?))Петя на такое пойти не могеть))
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АЛЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!! Барыжные шлюхииииииииии!!!!!!!!!! Вы гдееееееееее??????? Побухтите нам тута про зраду!!!!!!!!!!!!!!!!!Труха ставленик лалиты,как и вся верхушка Одессы! А ну начали плевать соей! Общественность выдвинула требования к Президенту, Генпрокурору, полиции и СБУ из-за нападения на активиста Михайлика - Цензор.НЕТ 9350
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Опять зрада! Скажу не популярное. Как надоели:"активисты", "представители" гражданского общества, "демократическая общественность", антикоррупционеры, евроактивисты!!! Кто это такие? Мне это напоминает совок, или даже револющионерав в 20-годах прошлого века. Всю мразь голодранную которая "спасала" человечество или "простой народ"!!!!
А реально там пр факту как обычно в 90% случаев бытовой конфликт.
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Прямо як у випадку із Стерненком і двома мирними самаритянинами, які просто так, по ночам ножі з собою таскають і на людей нападають. Чиста битовуха.
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Вы правы, это была бытовуха, они ведь хотели только телефон мобильный отжать (так заявил
второй нападавший), а убивать они не хотели. Кстати, с Ганзюк тоже была бытовуха, облили
кислотой - делов то. А эти активисты, выходцы из прошлого века, по таким пустякам президентамира беспокоят.
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Це ті, що перший раз на нього напали - хотіли віджати, чи ті що другий раз? Ви вже визначіться, а то в Одесу страшно буде приїздити, а дане чудове УКРАЇНСЬКЕ місто на таке не заслуговує, щоб всі боялися туди їхати.
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Це тi, що другий раз напали, а перший раз стрiляли, вiн отримав поранення у шию. А ще його
неодноразово били тiтухани пiд час акцiй протесту. Як розумiiте - це все битовуха.
А, вообще, в Одессу приезжайте, здесь гостям рады, Одесса гостеприимный город.
Главное, ничего не говорите плохого о Трюханове, а то попадете в бытовуху.
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І той хлопчина з Харківщини який чомусь випадково повісився після розборок з місцевою мафією - теж битовуха? Як і доброволець з Бердянську? Якщо така битовуха то страшно уявити які злочини умисні і замовні.
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Насчёт ножа, то нож этот Стерненка!!! Это так для повышения образованости, читай матчасть! Ничего особо плохого о нем не скажу, ехал с ним около года назад в одном купе(больше инфо не будет).
Слава Украине! Слава Руси
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Типично маскальская привычка к хамству тебя выдает! Лучше макируйся
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Кстати шлюх,ты набирай побольше и плюй подальше.... Ветер то встречный!
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Огенты кремля. Всех схватить и на пором или самолетом в Польшу!!!
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Просто у гидранта нет политической воли!!! Стоит Труханову защемить яйца и всё устаканиться
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Що означає політична воля, де вона законодавчо закріплена? От у мене, - є робочі обов'язки, і коли треба йти на роботу, щось на ній робити, в мене теж повинна просипатися т.з. політична воля до праці??!! Є службові обов'язки найманого працівника - президента. Будь ласкавий, працюй сумлінно, не зважаючи є у тебе воля чи ні. Не хочеш - пиздуй геть (звісно, якщо за бездіяльність не передбачено криімнального покарання).
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Тільки відродження Самооборони Майдану із справжньою зброєю, а не з фанерними щитами і палицями відновить статус - кво між ригобандами бариг і активістами.
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З приводу того, щоб луценко взяв під особистий контроль - це вони дуже погарячкували. Нехай краще хоч його самий останній зам, але не сам луценко. Буде бовтати без перестанку але нічого не зробить.
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Тут деякі "просунуті" збиткувалися над "списком Бабченнка", а список цей не один. Про цей випадково дізналися, а є ще список активістів, список волонтерів, список чиновників. список військових і може бо-зна скільки списків!
І головне, держава тут практично нічого не може вдіяти. Якщо коло потенційних жертв величезне, забезпечити охорону вісм неможливо. І перекриття кордонів нічого не вирішить, агентіи вже давно тут, багато років чекають наказу.
А тепер скажіть, чого зрадофілітики добиваютеся розкручуванням істерики? На кого працють?

І чому тут у зрадофілів постійно прапорці змінюються?
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Владолизе , рахуй уважніше . В тих списках дві третини українців .Тільки не Кацапія їм загроза , а домашні олігархаті разом з тобою і тобі подібними. Громадськість висунула вимоги до Президента, Генпрокурора, поліції і СБУ через напад на активіста Михайлика - Цензор.НЕТ 7125
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбщественность выдвинула требования к Президенту, Генпрокурору, полиции и СБУ из-за нападения на активиста Михайлика
 
 
 
 
 
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