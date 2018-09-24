 Общественность выдвинула требования к Президенту, Генпрокурору, полиции и СБУ из-за нападения на активиста Михайлика

Заявление обнародовал в Facebook бывший руководитель местного отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
Подписанты заявления требуют:
- от Президента Петра Порошенко - обсуждения ситуации в Одессе на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны, а также создания единого штаба по контролю за расследованием нападений на журналистов и активистов;
- от главы министерства внутренних дел Арсена Авакова и руководителя Нацполиции Сергея Князева - уволить руководителя полиции Одесской области и его заместителей;
- от председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака - уволить руководителя службы в Одесской области;
- от генпрокурора Юрия Луценко - уволить руководителя прокуратуры Одесской области, его заместителей, а также взять под контроль расследование нападений;
- от омбудсмена Людмилы Денисовой - доклады о состоянии дел в Одесской области по поводу соблюдения прав журналистов, активистов и прочих;
- от Верховной Рады - создание следственной комиссии по ситуации в Одессе с защитой прав представителей гражданского общества.
Заявление подписали четыре одесских издания, более 20 общественных организаций и 7 политических партий.
Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.
К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.
Хотя, вангую, сейчас начнутся высказывания типа - а кто они такие, чтобы требовать что-то от власти?
А реально там пр факту как обычно в 90% случаев бытовой конфликт.
второй нападавший), а убивать они не хотели. Кстати, с Ганзюк тоже была бытовуха, облили
кислотой - делов то. А эти активисты, выходцы из прошлого века, по таким пустякам президентамира беспокоят.
неодноразово били тiтухани пiд час акцiй протесту. Як розумiiте - це все битовуха.
А, вообще, в Одессу приезжайте, здесь гостям рады, Одесса гостеприимный город.
Главное, ничего не говорите плохого о Трюханове, а то попадете в бытовуху.
Слава Украине! Слава Руси
І головне, держава тут практично нічого не може вдіяти. Якщо коло потенційних жертв величезне, забезпечити охорону вісм неможливо. І перекриття кордонів нічого не вирішить, агентіи вже давно тут, багато років чекають наказу.
А тепер скажіть, чого зрадофілітики добиваютеся розкручуванням істерики? На кого працють?
І чому тут у зрадофілів постійно прапорці змінюються?