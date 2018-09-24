 Общественность выдвинула требования к Президенту, Генпрокурору, полиции и СБУ из-за нападения на активиста Михайлика

Заявление обнародовал в Facebook бывший руководитель местного отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

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Подписанты заявления требуют:

- от Президента Петра Порошенко - обсуждения ситуации в Одессе на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны, а также создания единого штаба по контролю за расследованием нападений на журналистов и активистов;

- от главы министерства внутренних дел Арсена Авакова и руководителя Нацполиции Сергея Князева - уволить руководителя полиции Одесской области и его заместителей;

- от председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака - уволить руководителя службы в Одесской области;

- от генпрокурора Юрия Луценко - уволить руководителя прокуратуры Одесской области, его заместителей, а также взять под контроль расследование нападений;

- от омбудсмена Людмилы Денисовой - доклады о состоянии дел в Одесской области по поводу соблюдения прав журналистов, активистов и прочих;

- от Верховной Рады - создание следственной комиссии по ситуации в Одессе с защитой прав представителей гражданского общества.

Заявление подписали четыре одесских издания, более 20 общественных организаций и 7 политических партий.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.





