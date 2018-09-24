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 Оккупанты готовят масштабные военные учения в Крыму, в которых примут участие более 50 самолетов и 10 кораблей

Более 50 самолетов, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота примут участие в оккупированном Крыму и на юге соседней к нему России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на Крім.Реалии, об этом в понедельник, 24 сентября, рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев.

"В совместном учении примут участие более 1 тыс. военнослужащих объединения (4-й армии ВВС и ПВО) и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота", – рассказал Астафьев.

По его информации на первом этапе эскадрильи оперативно- тактической авиации перебазируются из Ростовской области в оккупированный Крым, где в течение недели им предстоит проводить учения с дивизией ПВО и кораблями Черноморского флота.

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В частности, эскадрильи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 применят ракеты и бомбы против условных целей в районе полигонов Опук и Чауда.

"Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море, и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов", – пишет российский ТАСС.

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После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные незаконные военные учения на полуострове. 

Источник: https://censor.net.ua/n3087702
 
 
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Мало им ИЛ-20? Опять хотят усилить группировку подводной авиации? Кто ж отправляет летать самолеты, который тяжелее воздуха, над морем?
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ой, зря жители Армянска вернулись....
там же есть еще что бомбить...вокруг Титана?
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Покупайте попкорн будут кино с самолётападами крутить и желательно многосерийное
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты готовят масштабные военные учения в Крыму, в которых примут участие более 50 самолетов и 10 кораблей
 
 
 
 
 
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