 Оккупанты готовят масштабные военные учения в Крыму, в которых примут участие более 50 самолетов и 10 кораблей

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на Крім.Реалии, об этом в понедельник, 24 сентября, рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев.

"В совместном учении примут участие более 1 тыс. военнослужащих объединения (4-й армии ВВС и ПВО) и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота", – рассказал Астафьев.

По его информации на первом этапе эскадрильи оперативно- тактической авиации перебазируются из Ростовской области в оккупированный Крым, где в течение недели им предстоит проводить учения с дивизией ПВО и кораблями Черноморского флота.

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В частности, эскадрильи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 применят ракеты и бомбы против условных целей в районе полигонов Опук и Чауда.

"Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море, и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов", – пишет российский ТАСС.

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После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные незаконные военные учения на полуострове.