 В этом году в Украине 174 человека отравились грибами, 11 из них умерли, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В ведомстве также рассказали, как уберечься от отравления грибами и что делать при подозрениях на отравление: "Самый действенный совет, который полностью убережет вас от отравления грибами, - откажитесь от потребления дикорастущих грибов. Абсолютно противопоказано потребление грибов для детей до 12 лет, женщин в период беременности и грудного вскармливания, людей пожилого возраста.

Если вы не можете исключить дикорастущие грибы из своего рациона, то хотя бы не покупайте их на стихийных рынках, а если собираете грибы самостоятельно, не берите подозрительные грибы, слишком молодые или старые и такие, которые растут вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий".

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Также в Минздраве добавили, что для того, чтобы избежать отравления грибами, нужно пользоваться правилом "суток": надо готовить грибы в течение первых суток после сбора (отваривать минимум трижды по 30 минут) и хранить приготовленные грибы не более суток.

"При появлении хотя бы одного из симптомов отравления грибами - немедленно обращайтесь к врачу! Основные признаки отравления грибами - это тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, головокружение, повышение температуры тела, снижение пульса, одышка, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций и бреда", - подчеркнули в ведомстве.