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 Общество, Здоровье
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Все про:грибы (24) Минздрав (1700) отравление (1187)

 В этом году в Украине 174 человека отравились грибами, 11 из них умерли, - Минздрав

На сегодня, 21 сентября, в Украине отравились грибами 174 человека, 11 из них умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В ведомстве также рассказали, как уберечься от отравления грибами и что делать при подозрениях на отравление: "Самый действенный совет, который полностью убережет вас от отравления грибами, - откажитесь от потребления дикорастущих грибов. Абсолютно противопоказано потребление грибов для детей до 12 лет, женщин в период беременности и грудного вскармливания, людей пожилого возраста.

Если вы не можете исключить дикорастущие грибы из своего рациона, то хотя бы не покупайте их на стихийных рынках, а если собираете грибы самостоятельно, не берите подозрительные грибы, слишком молодые или старые и такие, которые растут вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многодетная семья отравилась грибами на Одесчине - беременная мать и 11-летний ребенок скончались. Двое детей в тяжелом состоянии

Также в Минздраве добавили, что для того, чтобы избежать отравления грибами, нужно пользоваться правилом "суток": надо готовить грибы в течение первых суток после сбора (отваривать минимум трижды по 30 минут) и хранить приготовленные грибы не более суток.

"При появлении хотя бы одного из симптомов отравления грибами - немедленно обращайтесь к врачу! Основные признаки отравления грибами - это тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, головокружение, повышение температуры тела, снижение пульса, одышка, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций и бреда", - подчеркнули в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3087697
 
 
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Ще місяць тому я казав подібне жінці, що везла із лісу повний кошик грибів. Як відомо, що всі гриби можна їсти, але деякі лише один раз
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соевые. скажите. это можно считать потужно мыролюбной реформой лолиты?
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Сэр, вам и на горшке реформы мерещатся? Снимите озабоченность с помощью рук
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понятно. значит просто безальтернативный гиперлуп.
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конечно нет, это соевый Геноцыд, Гройсман лично запихивает в украинцев отравленные грибы.
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Гройсман фарширує русскоговорящих младєнцєв галюціногенними грибами.
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У Пакистані 7 тисяч баксів. Брешеш ти, як сивий мерін.
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Не выполнили рекомендаций главной украинской грибницы Супрун...Мелкие грибы собирали... В этом году в Украине 174 человека отравились грибами, 11 из них умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9690
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В этом году в Украине 174 человека отравились грибами, 11 из них умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1349Грибниця (також міцелій) - вегетативне тіло гриба, складається з тонких розгалужених гіфів, діаметром 1,5-10 мкм. Розвивається зазвичай всередині субстрату, рідше на його поверхні. Міцелій може бути неклітинним (у фікоміцетів) або багатоклітинним. Ядра клітин міцелію можуть бути гаплоїдними або диплоїдними (лише у базидіальних грибів). Частинами міцелію відбувається вегетативне розмноження грибів.
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твоё сэлфи дымытрык...)))\это даже не вопрос...)\
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Ребята! Смерть от грибов страшна! Бледная поганка гарантирует недельную агонию. За эти дни вы вспомните все свою жизнь от первого до последнего дня. Вам что, есть нечего? Голод где-то в Украине?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ этом году в Украине 174 человека отравились грибами, 11 из них умерли, - Минздрав
 
 
 
 
 
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