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 Судебные органы работают над обеспечением скорейшей имплементации судебной реформы вместе с завершением формирования ВАКС, - Порошенко

Судебная ветвь власти в сжатые сроки обеспечивают имплементацию судебной реформы, включая окончательное формирование Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сказал Президент на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины по случаю торжественной церемонии принятия присяги новоназначенными судьями КС Ириной Завгородней и Олегом Первомайским в понедельник..

"Я хочу поблагодарить и Высшую квалификационную комиссию судей, и Высший совет правосудия за огромную работу, которую они ведут для того, чтобы обеспечить имплементацию судебной реформы в кратчайшие сроки вместе с завершением формирования Антикоррупционного суда", - сказал Порошенко.

Он отметил, что решения судей должны защищать права и свободы граждан Украины в соответствии с Конституцией и Конвенцией о защите прав и основоположных свобод.

"Каждому, кто обращается в суд, должно быть обеспечено право на справедливость. Именно в этом цель тех усилий, тех реформ, которые мы с вами вместе делаем, и задание Конституционного суда – вместе с Верховным судом обеспечить надлежащую защиту прав и соблюдение установленных Конституцией гарантий для украинских граждан. Это долгий, но верный, хотя и непростой путь", – подчеркнул Порошенко.

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Президент отметил, что впервые после Революции Достоинства КС будет иметь возможность работать в полном составе.

"Я как президент в рамках проведенной конституционной реформы делал всё и буду делать всё возможное, чтобы обеспечить независимость судебной системы, независимость от политики", - заверил он.

Глава государства повторил, что Верховная Рада уже на следующей сессии закрепит в Конституции Украины европейский и евроатлантический путь страны.

"Думаю, что сейчас, когда судьба законопроекта в ваших руках, и мы также сможем сделать всё возможное, чтобы в ближайшее время мы имели возможность рассмотреть в первом чтении в Верховной Раде эти конституционные изменения и на следующей сессии принять их в целом", - сказал Порошенко.

20 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в КС президентский законопроект (№9037) о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3087693
 
 
 Топ комментарии
 
"Я как президент в рамках проведенной конституционной реформы делал всё и буду делать всё возможное, чтобы обеспечить независимость судебной системы, независимость от политики", - заверил он. Источник: https://censor.net.ua/n3087693
По этому поводу, есть вопрос, не от меня, а от одного известного персонажа, к Президенту-Реформатору:
Судебные органы работают над обеспечением скорейшей имплементации судебной реформы вместе с завершением формирования ВАКС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8972
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все родственники и родственники родственников при работе теперь будут Судебные органы работают над обеспечением скорейшей имплементации судебной реформы вместе с завершением формирования ВАКС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4264 за время проведения "стремительных реформ" многие из них успели закончить юридические вузы
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завершення формування президенської вертикалі?!
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все родственники и родственники родственников при работе теперь будут Судебные органы работают над обеспечением скорейшей имплементации судебной реформы вместе с завершением формирования ВАКС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4264 за время проведения "стремительных реформ" многие из них успели закончить юридические вузы
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А я и не знал что у нас судебные органы хоть как-то работают, я то думал что там люди рубят бабло, но благодаря реформе им придетсо делитсо. А само словосочетание антикоррупционный суд в нашей стране звучит как минимум дико.
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І назва в цієї контори цікава. Латиницею буде - бакс, тобто долар. Значить, "імплементація" судової "реформи" буде за бабло.
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"Я как президент в рамках проведенной конституционной реформы делал всё и буду делать всё возможное, чтобы обеспечить независимость судебной системы, независимость от политики", - заверил он. Источник: https://censor.net.ua/n3087693
По этому поводу, есть вопрос, не от меня, а от одного известного персонажа, к Президенту-Реформатору:

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Казав сліпий, що побачить антикорупційні суди Судебные органы работают над обеспечением скорейшей имплементации судебной реформы вместе с завершением формирования ВАКС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5340
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Рехформатор хренов. Сколько доверяют судам??? Парочка процентов..........и это сами те к то там работает или их обслуживает.
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Сегодня должен быть суд над Штепой,как вы думаете он состоится?Если Штепа на воле,значит так надо Пете))
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Астери́кс (фр. Astérix le Gaulois) - вымышленный галл, герой ряда европейских комиксов, девяти мультфильмов и четырёх комедийных художественных фильмов, входящих в цикл «Астерикс и Обеликс» (фр. Astérix et Obélix). В этих произведениях Астерикс и его лучший друг Обеликс, пользуясь волшебным зельем, сваренным друидом Порошенко, ведут борьбу с римлянами во главе с Цезарем, вторгнувшимися в Галлию, причём героям приходится путешествовать по разным странам и регионам, как европейским так и более экзотическим Мальдивам.
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Никакой судебной реформы нет, хватит этого вранья! Уже противно.
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Это не реформа, а смех один. Сквозь слезы... Кто-то еще на эту пургу ведется?
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Отличная для него реформа, что прикажет судьям то и делают.
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чего то на ветке все против Президента - даже порохоботы молчат.... Судебные органы работают над обеспечением скорейшей имплементации судебной реформы вместе с завершением формирования ВАКС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1706
Эй, кто нибудь с 54% - поддержите гаранта коррупции и оккупации...!
Скучно что то...
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главно что бы ты с утра и тебе подобные под каждой новстью вспоминали президента Украины =)
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Jala Pribila - ну как же его не вспоминать... - Великий он человек! Развел 40 млн лохов самой большой в Европе страны (и это в эпоху интернета)...
Войдет в историю и учебники как Вор и Мошенник всех времен и народов....
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Митники виїзжають потрохи,бо віддавати 2/3 від награбованого,навіть для них забагато(при Янеку жили з половини)-хто до Ізраїлю,хто за океан,хто до Європи.Деякі подалися на Росію.Теж такі патріоти....
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на манеже все те же) С 9-30 на смену на цензор, всегда готовы обсирать пороха под каждой новостью.. Судові органи працюють над забезпеченням якнайшвидшої імплементації судової реформи разом із завершенням формування ВАКС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9685
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а кто ПЕЦЕ виноват что у него такие результаты работы что как говорится токо обсырать!! какой результат такой и вердикт!!
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сброду в мантиях малр наворованного ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСудебные органы работают над обеспечением скорейшей имплементации судебной реформы вместе с завершением формирования ВАКС, - Порошенко
 
 
 
 
 
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