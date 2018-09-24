 5 украинских пограничников остаются в госпитале после отравления на админгранице с оккупированным Крымом, - Слободян

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Были 5 пограничников, которые нуждались в медицинской помощи. После того, как они прошли обследование и лечение в нашем госпитале, - собственно, они еще завершают лечение, - они вернутся к исполнению своих служебных обязанностей", - сообщил Слободян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупанты отменили режим ЧС в Армянске: в город возвращают детей. ФОТОрепортаж

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.