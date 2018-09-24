 Минобороны РФ и "Алмаз-Антей" запутались в собственной лжи о сбившей рейс МН17 ракете к "Буку", - российский эксперт Лукашевич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Нахожусь в задумчивости... Печалюсь об "Алмаз-Антее". Кручинюсь прямо-таки.. Вот смотрите. Помните фееричную историю про украинский штурмовик Су-25, сбивший малайзийский "Боинг"? Тот самый, который сначала видели многочисленные очевидцы, начиная от испанского диспетчера Карлоса до Александра Захарченко, чтоб он был здоров, а потом его разглядело наше Минобороны на своем первом брифинге по теме МН17 21 июля 2014 года. В этой истории был еще украинский перебежчик Евгений Агапов, лично видевший, как капитан Волошин сначала улетел с ракетами, а потом вернулся без них, и наш Следственный комитет, проверивший Агапова на детекторе лжи и выстроивший на этом приоритетную версию. И Росавиация, которая в лице своего замглавы Олега Сторчевого 16 июля 2015 года настаивала на рассмотрении именно этой версии. А потом - хрясь! Минобороны устраивает второй брифинг 26 сентября 2016 года, на котором выясняется, что никакого другого самолета рядом с Боингом не было. То есть сначала было, и очень сильно было, а потом еще сильнее не было", - напомнил авиаэксперт.
"На днях наше Минобороны нас порадовало неопровержимыми доказательствами, что Боинг сбила украинская ракета. И все настолько увлеклись этой историей, что совсем забыли про нового терпилу - концерн ВКО "Алмаз-Антей". А зря - у нас как только меняются версии, так герои предыдущей сразу окунаются в оно самое. "Алмаз-Антей" возник весь в белом 2 июня 2015 года, когда провел свою первую пресс-конференцию, заявив о том, что Боинг был сбит именно "Буком-М1" и непременно ракетой 9М38М1, что легко узнается по характерным пробоинам, которые оставляют тяжелые поражающие элементы в виде бабочки. Не заморачивайтесь этими деталями - просто запомните, что Су-25 с Агаповым, Следственным комитетом и прочими адептами версии "Су-25" был нокаутирован, а Родина обрела нового героя - концерн "Алмаз-Антей", сумевший доказать, что ракета 9М38М1 была запущена из украинского села Зарощенское. Виват! Несколько месяцев мы пребывали в благостной эйфории от этой победы, пока наши враги не заметили, что ракеты 9М38М1 находятся и на вооружении России", - отметил Лукашевич.
"Концерн "Алмаз-Антей" не дал Родину в обиду, блестяще доказав натурным экспериментом за 10 млн. рублей, что Украина сбила Боинг более старой ракетой - 9М38. Расчеты, схемы, анализ, графики, моделирование, взрывы на полигоне - и долгожданная победа! Абсолютно точно доказано, что из Зарощенского Украина запустила ракету 9М38, которой давно нет у России ни в каком виде. Ну а упоминание 9М38М1 в июне - недоразумение от излишка рвения. Победа, объявленная на втором брифинге концерна 13 октября 2015 года, была столь бесспорной и оглушительной, что даже в итоговом отчете Совета по безопасности Нидерландов по поводу ракеты сказано расплывчато - "ракета семейства 9М38", а не конкретно 9М38М1", - подчеркнул авиаэксперт.
"Но у голландцев еще оставалось криминальное расследование, в котором собрались все наши недруги, науськиваемые Вашингтоном. И вот они что учудили - выкатили на всеобщее обозрение 26 мая этого года обломки ракеты... 9М38М1. Той самой, от которой "Алмаз-Антей" давно открестился, еще в октябре 2016-го. Такое ощущение, что голландская прокуратура вообще не смотрит наш телевизор! Концерн ведь железобетонно доказал, что Боинг был сбит старой ракетой 9М38. Мы, конечно, над голландцами поржали - какая ракета, какие обломки, какой вообще на них может быть номер?! Вы о чем там?! Вы представили пронумерованные остатки 9М38М1, а у нас любой ребенок благодаря "Алмаз-Антею" знает как "Отче наш...", что Боинг сбит ракетой 9М38. В огороде бузина, а в Зарощенском - дядька! Мы снова 4 месяца празднуем победу, пока... наше Минобороны недавно не сообщает, что ракета (внимание!) 9М38М1 с означенным номером была отправлена на Украину... Они, блин, что - тоже телевизор не смотрят?! При чем здесь какая-то 9М38М1, когда - спасибо "Алмаз-Антею" - Боинг стопудово был сбит ракетой 9М38. "Алмаз-Антей, А-У-УУУУУУУУУ! Братва, вас опустили... Ваш выход!" - резюмировал Лукашевич.
Как сообщалось ранее, 17 сентября в Минобороны РФ заявили, что ракета, которой был сбит малайзийский "Боинг" рейса MH-17 на Донбассе в 2014 году, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году и в том же году якобы была отправлена в военную часть, расположенную в Украине. В Украине назвали эти заявления Минобороны РФ очередным фейком.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
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"Боевая живучесть").Ищите в кеше Гуглаhttp://www.buran.ru/htm/mh17.htm
http://www.buran.ru/htm/mh17.htm#brifing