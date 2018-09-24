 Чопский пограничный отряд в этом году обнаружил 39 человек с двойным гражданством. 90% - паспорта Венгрии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net, такую цифру случаев озвучил представитель Чопского пограничного отряда Артем Олейник в эфире телеканала "Тиса-1".
"В этом году мы зафиксировали уже 39 случаев предъявления гражданами Украины паспортов других государств. В прошлом году было 49 случаев. В 90% случаев - это паспорта Венгрии, все остальные - Словакии, Румынии и даже Израиля. Когда мы обнаруживаем такие случаи, то составляем протоколы об административном правонарушении и отправляем документы в суд. Паспорт мы не изымаем, потому что нет на это законных оснований", - сообщил пограничник.
Отмечается, что Чопский пограничный отряд отвечает лишь за часть границы в пределах Закарпатья. Другой - Мукачевский пограничный отряд.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства
іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
И что теперь? Поцеловать их в дупу? И чем перед ними украинская власть провинился больше, чем перед другими гражданами Украины? Уж что-то, но именно для этих румын Герцы и района и мадьяр двух районов Закарпатья украинская власть вообще в былые времена создала тепличные условия--никак не вмешивалась, язык могли не учить, контрабасом заниматься, плевать на Украину и за это им ничего не было. Ни в одной стране мира такого бы не потёрпели. Им обижаться не на что.
Це вже зайшло за точку неповернення.
Точка неповернення - не існування дкржави Україна. А до цього часу усе можна повернути, при бажанні звісно.
У межах кордонів та у чисельності населення 1992 року Україна вже не існує. Без нових запозичень нездатна обслуговувати зовнішні борги - екомічно незалежна Україна вже не існує. До повної дезінтеграції та поглинання, або утворення неповноцінної квазі-держави не так вже й далеко. У будь-якому випадку, тепер це вирішується не в самій Україні, а назовні.
если "...паспорт мы не изымаем, потому что нет на это законных оснований...",
то на каком основании "...составляем протоколы об административном правонарушении и отправляем документы в суд..." ?
что это за дивная статья в админкодексе?
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства
іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
А так, понятно что венгры готовят "мягкий" аншлюс, готовят население, да и не только Венгрия этим занимается. Это проблема серьезная, закрывать глаза на подобные вещи нельзя, лучше дать больше экономических свобод, но при этом усилить там военное присутствие и работу спецслужб, составом не из местных, понятное дело.