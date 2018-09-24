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 Происшествия, Общество
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Все про:Венгрия (681) Госпогранслужба (2980) паспорт (626) двойное гражданство (35)

 Чопский пограничный отряд в этом году обнаружил 39 человек с двойным гражданством. 90% - паспорта Венгрии

На Закарпатье разоблачили меньшей мере 39 человек с двойным гражданством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net, такую цифру случаев озвучил представитель Чопского пограничного отряда Артем Олейник в эфире телеканала "Тиса-1".

"В этом году мы зафиксировали уже 39 случаев предъявления гражданами Украины паспортов других государств. В прошлом году было 49 случаев. В 90% случаев - это паспорта Венгрии, все остальные - Словакии, Румынии и даже Израиля. Когда мы обнаруживаем такие случаи, то составляем протоколы об административном правонарушении и отправляем документы в суд. Паспорт мы не изымаем, потому что нет на это законных оснований", - сообщил пограничник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия заступится за каждого члена венгерского меньшинства на Закарпатье, - глава МИД Сийярто

Отмечается, что Чопский пограничный отряд отвечает лишь за часть границы в пределах Закарпатья. Другой - Мукачевский пограничный отряд.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

Источник: https://censor.net.ua/n3087686
 
   
 Топ комментарии
 
в Раду пусть зайдут, документы прошманают Чопский пограничный отряд в этом году обнаружил 39 человек с двойным гражданством. 90% - паспорта Венгрии - Цензор.НЕТ 3250
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Так починайте процедуру позбавлення таких власників паспортів українського громадянства.
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А дальше - депортация за нарушение правил пребывания в Украине с запрещением въезда на пять лет.
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Так починайте процедуру позбавлення таких власників паспортів українського громадянства.
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А дальше - депортация за нарушение правил пребывания в Украине с запрещением въезда на пять лет.
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мешок на голову, и аваковским бортом на модярщину, ага
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Культурно і лісапєтом через Берегово на мадярщину Чопский пограничный отряд в этом году обнаружил 39 человек с двойным гражданством. 90% - паспорта Венгрии - Цензор.НЕТ 8383
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не-не, можно за волосы ещё оттягать, лисапетом то негоже, только хардкор.
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На Буковине наверное каждый второй имеет румынский паспорт и очередь на получение румынских паспортов постоянно увеличивается. Есть села и районы, где покрытие больше 80%, только старики не делали себе документы. Если поставить людей перед выбором украинский или румынский, то выбор будет очевиден, но при этом никто со своей земли никуда не уедет. И что произойдет дальше не догадываетесь?
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Сталинизм не пройдет в наше время, никто не позволит, а вот подобные заявления могут открыть ящик Пандоры весьма неприятный для Украины...
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Румынам и венграм никто не позволит претендовать на украинские территории. Развивать Украину и регионы, позволить людям заниматься предпринимательством без палок в колеса, люди заработают денег за границей, начнут развивать регионы и большинство забросил второй паспорт со временем на полку
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Не підходить, бо це порушення закону про громадянство. Тому будемо все робити в рамках українського законодавства і через 90 днів після втрати українського законодавства їм додому.
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Возможно у 99% людей нет второго дома. Если начнут пресовать этнических румынов и венгров ни к чему хорошему это не приведет, они и так ненавидят украинскую власть и тогда потом не говорите почему вспыхивают очаги сепаратизма...
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"они и так ненавидят украинскую власть", - тобто для нас теж нема вибору. Чопський прикордонний загін цього року виявив 39 осіб із подвійним громадянством. 90% - паспорти Угорщини - Цензор.НЕТ 8871
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Запасаюсь попкорном, посмотрим что из этого выйдет... мордатый гнойман и казнокрады никак с евробляхами не могут разобраться, а эти вопросы посерьезнее будут!
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И, кстати, власть любят только в таких бантустанах, как Зимбабве, Северная Корея и обосРашка.
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Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства
іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
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Они ненавидят украинскую власть.

И что теперь? Поцеловать их в дупу? И чем перед ними украинская власть провинился больше, чем перед другими гражданами Украины? Уж что-то, но именно для этих румын Герцы и района и мадьяр двух районов Закарпатья украинская власть вообще в былые времена создала тепличные условия--никак не вмешивалась, язык могли не учить, контрабасом заниматься, плевать на Украину и за это им ничего не было. Ни в одной стране мира такого бы не потёрпели. Им обижаться не на что.
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У Польщі засудили операцію "Вісла" і виплатили компенсацію людям, що постраждали в наслідоу польського геноциду українців?
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А может, ничего не произойдет? Люди получают румынские и венгерские паспорта просто для легкого пересечения границы. Не думаю, что прямо Венгрия и Румыния решатся ввести войска. Это маленькие страны. И армии у них маленькие. Даже по сравнению с украинской маленькие. Они прекрасно знают, что им надают по балде, и на этом все закончится. Чопський прикордонний загін цього року виявив 39 осіб із подвійним громадянством. 90% - паспорти Угорщини - Цензор.НЕТ 4928
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Отож. А ще ці люди не зможуть голосувати і через 90 днів будуть перебувати в Україні незаконно. Тому операція Вісла не була сталінщиною, а польскою геноцидною операцією. Полякам залишиться лише мовчати Чопський прикордонний загін цього року виявив 39 осіб із подвійним громадянством. 90% - паспорти Угорщини - Цензор.НЕТ 2325
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Так, дабы все по справедливости было, надо начать процедуру лишения украинского гражданства не только ТАКИХ владельцев, но и других панов. Из ВР, из АП и из других подобных заведений. Там если порыться, Венгрия заплачет от зависти...
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Звичайно, але в межах закону про громадянство Чопський прикордонний загін цього року виявив 39 осіб із подвійним громадянством. 90% - паспорти Угорщини - Цензор.НЕТ 5140
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Али, на самом деле, закон не запрещает Вам иметь второй и даже третий паспорта (насколько я помню и если ничего не поменяли). А единое гражданство, прописанное в Конституции, означает лишь то, что по нашим законам они являются только гражданами Украины с такими же правами и обязанностями, как и у всех.
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в Раду пусть зайдут, документы прошманают Чопский пограничный отряд в этом году обнаружил 39 человек с двойным гражданством. 90% - паспорта Венгрии - Цензор.НЕТ 3250
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Треба прописати автоматичну втрату громадянства України при виявленні другого громадянства. Тоді буде толк, а так ... сама тріпотня.
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А хто ж прописувати буде? Щоб самі власники іноземних паспортів собі на свої ж голови і прописали? Це вже зайшло за точку неповернення.
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Та отож...

Це вже зайшло за точку неповернення.
Точка неповернення - не існування дкржави Україна. А до цього часу усе можна повернути, при бажанні звісно.
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Imho, точка неповернення - це ще не факт, що подія відбулася, але обставини, після утворення яких, подія стає невідворотною.
У межах кордонів та у чисельності населення 1992 року Україна вже не існує. Без нових запозичень нездатна обслуговувати зовнішні борги - екомічно незалежна Україна вже не існує. До повної дезінтеграції та поглинання, або утворення неповноцінної квазі-держави не так вже й далеко. У будь-якому випадку, тепер це вирішується не в самій Україні, а назовні.
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странно как-то...
если "...паспорт мы не изымаем, потому что нет на это законных оснований...",
то на каком основании "...составляем протоколы об административном правонарушении и отправляем документы в суд..." ?
что это за дивная статья в админкодексе?
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За двойное гражданство лишать гражданства Украины.
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ах если бы...Украина своих крепостных так просто не отпустит, за выход из укр гражданства платят деньги и ждут годы подписи президента
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Мои слова относятся не к новой власти, а будущей. На нынешней власти нужно ставить крест с конфискацией имущества.
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А сколько у нас граждан Украины и одновременно граждан Израиля, Польши, Словакии, Румынии, США, Кипра, Италии и т.д. Если всех лишать гражданства, в Украине никого не останется. Уже разрешили бы двойное гражданство, та и все. Чопський прикордонний загін цього року виявив 39 осіб із подвійним громадянством. 90% - паспорти Угорщини - Цензор.НЕТ 9601
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Вот с чего это вдруг? Все законы читали и все эти хитрожопые знают, что в УКРАИНЕ бипатризм это НЕЗАКОННО. Посему либо по принципу "бес попутал" и отказ от иностранного гражданства, либо -от украинского, со всеми вытекающими как для иностранцев последствиями. И никак иначе. Только политическая воля для этого нужна, но ее нету. Поскольку принимают законы такие же "бипатрийцы"...
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Вот именно. В Раде пусть сначала всех обладателей, даже не двойного, а тройного гражданства выловят, в министерствах и т.д. А потом уже к простым людям цепляются. Чопський прикордонний загін цього року виявив 39 осіб із подвійним громадянством. 90% - паспорти Угорщини - Цензор.НЕТ 5264
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Я за лишение гражданства. Но сейчас на каком основании можно это сделать? Единое гражданство, прописанное в Конституции означает лишь то, что независомо от количества паспортов, для Украины они являются ее гражданами. Ни о каких запретах там речи нет.
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Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства
іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
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"Паспорт мы не изымаем", потому что нет у нас такого права. Интересно, в чём здесь административное правонарушение, и чем оно грозит нарушителям. Скорее всего, и ранее многие пересекали границу по иностранным паспортам, но на это не обращали внимания, и никого не "разоблачали". Но сверху прозвучал сигнал, и пошли мелкие придирки. Правду ведь нам не скажут, т.к. все хотят выглядеть красиво, а правда, обычно, и некрасива, и неприглядна, и страшна, и ужасна, в отличии от лжи.
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обычно шьют Ст 204-1. "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", это когда на границе случайно другой паспорт показал, вместо украинского, 30 евро штрафа и езжай себе дальше
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Боюсь, шо в верховной раде, если проверить, только с кацапсинским (двойным гражданством) окажется гораздо больше дупататов, чем тех , шо поймали Чопские погранцы.
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Вся проблема Украины в иностранных паспортах...Паспорта ЕС, позволяют гражданам упадочной страны, свободно находить работу в Европе...Без оглядки на моцные "реформы " барыг ...
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И разве он вправе осуждать за это людей? А пенсия? Венгерскую пенсию разве можно сравнить с украинской? Мне кажется, зря они ссорятся в Венгрией. Никакой территориальной угрозы там нет. Вообще, какая-то мания со всеми ссориться... Чопський прикордонний загін цього року виявив 39 осіб із подвійним громадянством. 90% - паспорти Угорщини - Цензор.НЕТ 9972
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Вот ты бы отказался? И ведь тратят эту пенсию в Украине. Разве не выгодно? Чопський прикордонний загін цього року виявив 39 осіб із подвійним громадянством. 90% - паспорти Угорщини - Цензор.НЕТ 8860
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Это пока нет. Но ты можешь гарантировать, что ее не будет через 5-10 лет?
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Да не было бы проблем с двойным гражданством (паспортами), если бы не нищенское положение Украины и завуалированные территориальные претензии с стороны Венгрии. Так что эту проблему нужно урегулировать на законодательном уровне, с паспортами, а в общем может свободные экономические зоны там создать. Инвесторы туда пойдут с большей охотой чем на восток Украины. Надо постараться что бы Закарпатье стало положительным примером для ЛДНР, а не наоборот.
А так, понятно что венгры готовят "мягкий" аншлюс, готовят население, да и не только Венгрия этим занимается. Это проблема серьезная, закрывать глаза на подобные вещи нельзя, лучше дать больше экономических свобод, но при этом усилить там военное присутствие и работу спецслужб, составом не из местных, понятное дело.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧопский пограничный отряд в этом году обнаружил 39 человек с двойным гражданством. 90% - паспорта Венгрии
 
 
 
 
 
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