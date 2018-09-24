 Чопский пограничный отряд в этом году обнаружил 39 человек с двойным гражданством. 90% - паспорта Венгрии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net, такую цифру случаев озвучил представитель Чопского пограничного отряда Артем Олейник в эфире телеканала "Тиса-1".

"В этом году мы зафиксировали уже 39 случаев предъявления гражданами Украины паспортов других государств. В прошлом году было 49 случаев. В 90% случаев - это паспорта Венгрии, все остальные - Словакии, Румынии и даже Израиля. Когда мы обнаруживаем такие случаи, то составляем протоколы об административном правонарушении и отправляем документы в суд. Паспорт мы не изымаем, потому что нет на это законных оснований", - сообщил пограничник.

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Отмечается, что Чопский пограничный отряд отвечает лишь за часть границы в пределах Закарпатья. Другой - Мукачевский пограничный отряд.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".