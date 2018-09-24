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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Краматорск (1828) оружие (3542) Нацполиция (8201)

 Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники управления уголовного розыска совместно с детективами следственного управления полиции Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали двух жителей Краматорска, которые торговали патронами собственного производства. Мастерская по изготовлению боеприпасов маскировалась под вывеской магазина штор: покупатели даже не догадывались, что в подсобке - взрывоопасная фабрика. У сообщников также изъят арсенал боевого оружия и боеприпасов.

Работая над установлением источника нелегальных боеприпасов в Донецкой области, оперативники областного главка вышли на подпольную мастерскую в Краматорске, сообщает сайт полиции Донетчины, передает Цензор.НЕТ.

В ходе операции "Оружие и взрывчатка" полицейские установили двух производителей, 32 и 43 лет. По словам розыскников, это фанатики оружия и упорные охотники.

Злоумышленники арендовали на местном рынке помещение, где находился магазин штор. За стеной, в потайной комнате собирали патроны, подгоняя калибр под современное охотничье оружие иностранного производства.

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Для изготовления использовали стреляные гильзы, "реставрируя" их. Покупателей находили через интернет.

В ходе обысков в мастерской, дома и в гараже полицейские изъяли не только нелегальную продукцию и инструменты для ее изготовления, но и боевое оружие - незарегистрированный карабин, гранату к подствольному гранатомету, крупнокалиберные боеприпасы и более 600 патронов армейского образца.

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, их происхождение устанавливается. Товар, который производили подпольные оружейники, проверят баллистики - использовались ли эти патроны для совершения преступлений. Также устанавливается круг покупателей нелегальных боеприпасов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контрактник ВСУ задержан при продаже боеприпасов, пластида и самодельных взрывных устройств на Херсонщине, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Задержанным инкриминируется ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи - от 3 до 7 лет лишения свободы.

Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция 01
Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция 02
Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция 03
Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция 04
Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция 05
Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция 06
Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция 07
Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция 08
Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция 09

Источник: https://censor.net.ua/n3087684
 
   
 Топ комментарии
 
нужно Турчинова туда направить - перенять опыт....
А то 5 лет государство не может наладить производство патронов...
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Два талантливых не рукожопых мужика производят охотничьи патроны. Точнее реставрируют из б/у. Имхо наградить и срочно дать им задание создать цех по выпуску боеприпасов для ВСУ, выделив из бюджета необходимую сумму
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То оборудование для переснаряжения стреляных гильз, которое привычно в обиходе охотников в цивилизованных странах, в Украине - криминал...
Что дальше - будете ловить школоту, делающую дымовухи из линеек?)))
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нужно Турчинова туда направить - перенять опыт....
А то 5 лет государство не может наладить производство патронов...
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"Государство" не может наладить производство по простой причине:
выделенные деньги просто не доходят до производителя.
Разворовываются правильными бумажечками по дороге.
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Два талантливых не рукожопых мужика производят охотничьи патроны. Точнее реставрируют из б/у. Имхо наградить и срочно дать им задание создать цех по выпуску боеприпасов для ВСУ, выделив из бюджета необходимую сумму
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Что такое "упорные охотники", как их обозвали в статье? Это как "циничные бандеровцы" или еще хуже?)
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У тексті мисливські, на фото є й бойові
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То оборудование для переснаряжения стреляных гильз, которое привычно в обиходе охотников в цивилизованных странах, в Украине - криминал...
Что дальше - будете ловить школоту, делающую дымовухи из линеек?)))
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сейчас будут ловить тех, кто при Совке пользовался большими свободами.
Самый страшный нарушитель движения согласно версии Гройсмана. Отсутствие: шлема, прав категории А1 и медицинской справки, госрегистрации транспортного средства... За любое из нарушений штраф- 3400грн
Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция - Цензор.НЕТ 5440
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ЗІ: фильм должен быть запрещён к показу в Украине, поскольку пропагандирует злостное нарушение правил дорожного движения.
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пропагандирует обман общества, подлог, фальшивые достижения на школьных олимпиадах, ну а за жестокие кадры мордобоя Урри с бандой вообще положено сажать даже тех, кто смотрел фильм
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ага, фальшивые заводы и пароходы,военная и гражданская авиация, атомные станции и ГЕС, бесплатное жилье, образование, пионерлагеря, 5 коп. проезд - 30 лет!!!, и много других фейков...
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Невероятно!
В гараже патроны делать могут, на заводах не могут...
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Покупателей находили через интернет(с). Вот очень мне интересно: как долго они этим занимались?! В Краматорске!!! Где, как конкуренция Мариуполю, расположена Областная Администрация! Да и до линии фронта- рукой подать. Я не знаю, на все100%, но убежден- в Мариуполе они бы торговали таким товаром- очень недолго. После первой же продажи- часы, не более.
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А от у Луганську патронний завод зараз працює і виробляє патрони. Цими патронами стріляють у воїнів ВСУ. Може взяти цих спеціалістів і вони налагодять виробництво патронів для ВСУ?
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Єдина створена за чотири роки фабрика набїв відчизняного виробництва, і ту шпигун закрив.
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Наче ще відкрили фабрику в Бородянці але то скоріше для МВД.
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Бачив як набивали набої на базарі у Ємені для калаша...
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Если в Адене, то я- не видел, как набивали. Но! Зато я воочию видел, как лупили, в воздух, из них, возле тогдашнего советского посольства. Местные за своими женами приехали. А те- все рванули, до этого, с детишками, во двор посольства. Решили свалить. Помню, их называли как-то странно: совгражданки. Вот, они, а их было где-то не менее 40-ка, плюс детишки... они ждали своей участи, во дворе посольства, бо внутрь их не пускали. А мы там документы оформляли, на отправку больного судового врача. Я и охренел тогда, бо стрельбы было очень много! 1992-й год кажись, весна.
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Херасє, це ж скільки раз я щонеділі повз проходив (на ринок). Це ж майже в центрі міста.
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Мужиків призвати в армію і дати все необхідне в майстерню... Ну і платити як висококласним майстрам
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При такій "дружбі " силових структур з російськими олігархами і їх бандформуваннями = тітушками і "охоронними фірмами " = рейдерами в нас дуже скоро може бути не дві , а набагато більше "народних республік " , бо віра до правоохоронних органів тане з неймовірною швидкістю !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПод вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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