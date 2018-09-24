 Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж

Работая над установлением источника нелегальных боеприпасов в Донецкой области, оперативники областного главка вышли на подпольную мастерскую в Краматорске, сообщает сайт полиции Донетчины, передает Цензор.НЕТ.

В ходе операции "Оружие и взрывчатка" полицейские установили двух производителей, 32 и 43 лет. По словам розыскников, это фанатики оружия и упорные охотники.

Злоумышленники арендовали на местном рынке помещение, где находился магазин штор. За стеной, в потайной комнате собирали патроны, подгоняя калибр под современное охотничье оружие иностранного производства.

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Для изготовления использовали стреляные гильзы, "реставрируя" их. Покупателей находили через интернет.

В ходе обысков в мастерской, дома и в гараже полицейские изъяли не только нелегальную продукцию и инструменты для ее изготовления, но и боевое оружие - незарегистрированный карабин, гранату к подствольному гранатомету, крупнокалиберные боеприпасы и более 600 патронов армейского образца.

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, их происхождение устанавливается. Товар, который производили подпольные оружейники, проверят баллистики - использовались ли эти патроны для совершения преступлений. Также устанавливается круг покупателей нелегальных боеприпасов.

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Задержанным инкриминируется ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи - от 3 до 7 лет лишения свободы.

















