 Под вывеской магазина штор в Краматорске производили боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж

Работая над установлением источника нелегальных боеприпасов в Донецкой области, оперативники областного главка вышли на подпольную мастерскую в Краматорске, сообщает сайт полиции Донетчины, передает Цензор.НЕТ.
В ходе операции "Оружие и взрывчатка" полицейские установили двух производителей, 32 и 43 лет. По словам розыскников, это фанатики оружия и упорные охотники.
Злоумышленники арендовали на местном рынке помещение, где находился магазин штор. За стеной, в потайной комнате собирали патроны, подгоняя калибр под современное охотничье оружие иностранного производства.
Для изготовления использовали стреляные гильзы, "реставрируя" их. Покупателей находили через интернет.
В ходе обысков в мастерской, дома и в гараже полицейские изъяли не только нелегальную продукцию и инструменты для ее изготовления, но и боевое оружие - незарегистрированный карабин, гранату к подствольному гранатомету, крупнокалиберные боеприпасы и более 600 патронов армейского образца.
Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, их происхождение устанавливается. Товар, который производили подпольные оружейники, проверят баллистики - использовались ли эти патроны для совершения преступлений. Также устанавливается круг покупателей нелегальных боеприпасов.
Задержанным инкриминируется ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи - от 3 до 7 лет лишения свободы.
А то 5 лет государство не может наладить производство патронов...
выделенные деньги просто не доходят до производителя.
Разворовываются правильными бумажечками по дороге.
Что дальше - будете ловить школоту, делающую дымовухи из линеек?)))
Самый страшный нарушитель движения согласно версии Гройсмана. Отсутствие: шлема, прав категории А1 и медицинской справки, госрегистрации транспортного средства... За любое из нарушений штраф- 3400грн
В гараже патроны делать могут, на заводах не могут...