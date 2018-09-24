 В Венгрии пригрозили выслать украинского консула в ответ на шаги Киева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил в воскресенье перед отлетом на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает венгерское издание Origo.

"Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа со стороны венгерской стороны, но есть надежда, что этого можно избежать", - отметил Сийярто журналистам.

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Сийярто добавил, что Венгрия и в дальнейшем будет прибегать к шагам, которые будут замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".