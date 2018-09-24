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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (681) консул (79) Сийярто (38)

 В Венгрии пригрозили выслать украинского консула в ответ на шаги Киева

Будапешт обещает аналогичные меры, если Киев решится выслать венгерского консула в Берегово.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил в воскресенье перед отлетом на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает венгерское издание Origo.

"Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа со стороны венгерской стороны, но есть надежда, что этого можно избежать", - отметил Сийярто журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия заступится за каждого члена венгерского меньшинства на Закарпатье, - глава МИД Сийярто

Сийярто добавил, что Венгрия и в дальнейшем будет прибегать к шагам, которые будут замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

Источник: https://censor.net.ua/n3087680
 
 
 Топ комментарии
 
А не пошли ка они подальше. Напугали ежа голой сракой☹️
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У йобиков чердак окончательно съехал...Реально безнаказанно занимаются политическим шантажом.
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А, что, украинский консул натихаря выдавал родственникам мокши - мадьярам, украинские паспорта, бухал с ними шампусик и пел Гимн Украины? И видео есть?
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Тю, зняти охорону кордону з нашого боку,або дати нашим контрабандистам зелене світло, а прикордонникам ще й премію за кожного нового контрабандиста на цій ділянці !
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Киев должен раздувать инфрмацию о выдаче паспортов и поднимать хай в медиа.
Подать жалобу в ООН, а не грозить.
Выгоните Климкина, пусть рулит Зеркаль - она не таая тупая.
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йобики решили, что уже поделили Украину на пару с хуйлом и остались только формальности. Отсюда и борзота.
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Киев должен раздувать инфрмацию о выдаче паспортов и поднимать хай в медиа.
Подать жалобу в ООН, а не грозить.
Выгоните Климкина, пусть рулит Зеркаль - она не таая тупая.
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Маю надію що угорці розуміють що вони вже вперлись в геополітику всупереч позиції та інтересам США, Великобританіїї, наприклад.
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Борзота ййобиков зашкаливает, оказывается - они родственники мокши. Из одних азиатских краёв.
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С гнусявым чучелом Климкиным у йобиков вообще нет проблем в своих делах ...
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Казати, що аж так піклуються про своїх угрів в Україні, і в той же час бути проти України в ЄС та НАТО? Йоббікі вже відкрито паляться, що методичкі біля Солсбєрєцкого собору купують.
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Весь цей конфлікт вирішується на досить низькому рівні - на кордоні.
Треба виявляти мадярські паспорти, і у випадку наявності 2 паспортів вилучати український паспорт (паспорт є власністю країни громадянином якої його пред"явник є) і направляти його у міграційну службу для продальшого вирішення питання про заборону в"їзду особи в Україну терміном на три роки.
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