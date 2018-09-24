 Навального задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток админареста

Об этом в своем Twitter сообщил его соратник Леонид Волков, передает Цензор.НЕТ.

"Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь — и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении", — написал он.

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Позднее Волков уточнил, что оппозиционер находится в ОВД "Даниловский", ему оформляют новое административное дело по ст.20.2 ч4. КоАП.

"Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда. "Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека". Санкция по этой статье - до 20 суток, но, вообще, конечно, это явный заход на фабрикацию нового уголовного дела. За безмерно "пострадавших" терпил из Росгвардии. Как-то Золотов решил таким вот образом вести дуэль, видимо", - отметил он.

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