EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  3506  18
Все про:задержание (5134) Навальный (368)

 Навального задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток админареста

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали при выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток административного ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре Москвы.

Об этом в своем Twitter сообщил его соратник Леонид Волков, передает Цензор.НЕТ.

"Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь — и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении", — написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ученицу московской гимназии прямо с урока забрали "на беседу" за посещение митинга, а после пригласили на Петровку

Позднее Волков уточнил, что оппозиционер находится в ОВД "Даниловский", ему оформляют новое административное дело по ст.20.2 ч4. КоАП.

"Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда. "Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека". Санкция по этой статье - до 20 суток, но, вообще, конечно, это явный заход на фабрикацию нового уголовного дела. За безмерно "пострадавших" терпил из Росгвардии. Как-то Золотов решил таким вот образом вести дуэль, видимо", - отметил он.

Смотрите также: "Сделаю из вас сочную отбивную", - охранник Путина Золотов угрожает Навальному из-за расследований о коррупции в Росгвардии. ВИДЕО

Навального задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток админареста 01
Навального задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток админареста 02
Навального задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток админареста 03

Источник: https://censor.net.ua/n3087679
 
 
 Топ комментарии
 
Известному всем товарищу по кличке "Крым-не-бутерброд" кремлевские холуи быстро объяснили, что "Россия - не круассан".
 показать весь комментарий
 
Да и фиг с ним. У азиатов свои законы☹️
 показать весь комментарий
 
это были секунданты от Золотова . на дуэль повезли Навального задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток админареста - Цензор.НЕТ 3418
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Леха Провальный сдал всех недовольных КГБэшной бандой,а игра в жесткого "оппозиционера" вышла мягко говоря неубедительной...............
 показать весь комментарий
 
 
это были секунданты от Золотова . на дуэль повезли Навального задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток админареста - Цензор.НЕТ 3418
 показать весь комментарий
 
 
Да нет. Просто Золотов боится, что Навальный узнает о вызове на дуэль и придет.
 показать весь комментарий
 
 
теж, гарна) новина - цей навальний - такий же імперець), як хуйло,
тільки більш освітчений)!
 показать весь комментарий
 
 
Известному всем товарищу по кличке "Крым-не-бутерброд" кремлевские холуи быстро объяснили, что "Россия - не круассан".
 показать весь комментарий
 
 
Шапито......Навальный, Собчачка.......это кремлёвские проекты. Нет к сожалению Немцова, убили ублюдки....
 показать весь комментарий
 
 
продвигают бесплатно на страдальца "за народ"
 показать весь комментарий
 
Надо же, что творится. Никогда такого не было и вот опять.
 показать весь комментарий
 
 
А "бутерброд" таки може повертатися.До буцегарні кацапської.
 показать весь комментарий
 
как там писали про него: это же не бутерброд, чтобы туда-сюда передавать, так что пусть сидит
 показать весь комментарий
 
 
Да по хер, что там с этим Навальным, да и вообще с Московиеей, происходит.
 показать весь комментарий
 
 
Навалтный купил место в ленте новостей у "Цензора"?
 показать весь комментарий
 
 
Цирк для российских лохов. Готовят Хуйлу карманную замену на всякий случай.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно зробили,чогось цей Наваляний мені кацапське гівно із гівна, не друг він Україні,а це головна риса опозиціонера чувство справедливості
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНавального задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток админареста
 
 
 
 
 
 вверх