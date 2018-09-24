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 Гройсман сегодня посетит Тернопольскую область

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

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"24 сентября 2018 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3087678
 
 
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"Потужні реформи" поперлись в Тернопіль!!!
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"Потужні реформи" поперлись в Тернопіль!!!
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По базарам пройдется.Посетует продавцам на нелегкую жизнь.Пообедает с начальством и полетит отсыпаться.
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базар) в Тернополі не працює в понеділок - але може відкриють )))
головне щоби дощу не було - може намочити)))
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поспрашает , почем трусы на тернопольском базаре, окунется в истоки трудовой деятельности
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може провезуть госю з Дубно в Тернопіль по новому асфальту)))
цікаво його вже доклали)?! останній раз їхав там на День Незалежності -
лишилось якихось)) 30 км)))
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Грося, дивись щоб тебе там не зустріли як Зека єнакуєвського.

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та ну, там вже нема кому яйця)) кидати - дорого - і народ працює в Західній Європі,
яйце може не долетіти! Гройсман сьогодні відвідає Тернопільську область - Цензор.НЕТ 4125
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Ему бы лучше университет посетить и освоить азы экономики, может толк был бы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман сегодня посетит Тернопольскую область
 
 
 
 
 
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