 Гройсман сегодня посетит Тернопольскую область

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Субсидии получат все, кто в них нуждается, - Гройсман

"24 сентября 2018 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область", - сказано в сообщении.