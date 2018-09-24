 Гройсман сегодня посетит Тернопольскую область

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"24 сентября 2018 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область", - сказано в сообщении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"24 сентября 2018 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область", - сказано в сообщении.
головне щоби дощу не було - може намочити)))
цікаво його вже доклали)?! останній раз їхав там на День Незалежності -
лишилось якихось)) 30 км)))
яйце може не долетіти!