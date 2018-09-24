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 Экономика, За рубежом
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Все про:Газ (8915) газопровод (671) Германия (3161) Россия (70547) Северный поток (339)

 В Германии снова заявили, что не собираются отказываться от строительства "Северного потока-2"

Федеративная республика Германия не намерена уступать давлению США, которые требуют союзников по НАТО отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2-" и закупать американский сжиженный газ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает газета Süddeutsche Zeitung, цитирующая главу Федерального объединения немецкой промышленности BDI Дитера Кемпфа.

По его словам, "из-за вопроса надежности поставок газа экономика выступает за второй канал".

Глава BDI раскритиковал "вмешательство третьих стран в энергоснабжение" Германии. Именно государство "решает необходимость наличия второго источника", отметил Кемпф.

По его мнению, низкая цена предлагаемого США сжиженного газа "ничего не значит", поскольку его еще необходимо доставить через Атлантику.

На данный момент постройка "Северного потока-2" осуществляется международным консорциумом, в котором 50 процентов принадлежат российскому Газпрому. Среди участников консорциума - дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия обещает Германии взять на себя все финансирование "Северного потока-2"

Ранее сообщалось, что в конце июля начались работы по прокладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германии. Также компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода "Северный поток — 2" в обход Дании, которая отказалась согласовать строительство на своей территории.

В рамках проекта "Северный поток-2" по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода - 55 млрд куб. м. газа в год, стоимость проекта - €9,5 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3087673
 
 
 Топ комментарии
 
не будет потока ....
Петр Лексеевич делал уже по этому поводу заявления...., дура Меркель наверное газет не читает...
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_Сообщники и подельники людоедов! Кровь украинцев, сирийцев, грузинов и граждан ЕС - на их руках! Ублюдки. Именно на их деньги путлер ведёт войны и подрывную деятельность.
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А вот честно, господа немцы, если пидарассеяне предложат купить за хорошую цену вашу свободу и на 5 баксов сделают для вас еще дешевле газ, то в сколько оцените себя?
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В "Мухосранске"... (Да он и сейчас там сидит). У него "германия" "ВнутриМКАДовская"... Спросите его: "Если, как он пишет, ему "что на кацапов, что на украинцев - плевать...", какого хера он на украинском сайте (довольно специфичном), "пасётся"?! "Душевная неудовлетворённость"? Так ты же "добился, чего хотел" - живёшь в спокойной стране, имеешь доход, на голову ничто не сыпется... Такие люди превращаются в спокойных обывателей... Но он же сюда лезет! И жалуется не на то, что он чем-то Германией "неудовлетворён", а обсирает Украину... Вывод: "Ольгинец"...
Аллочка, есть две науки, которые я "боготворю": "Формальная логика" и "психология". Первую - ненавидел, вторую - любил... Но они, в "единении", помогают мне правильно "делать раскладки"...
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я не дядя миша, но наследницу есесерии точно ждет расплата за грехи
слезы и проклятия жертв коммунизма придут неизбежно
народ не раскаялся, а справедливый Бог существует
и все еще ждет обращения советского народа
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Некоторых история совсем не чему не учит.И это означает снова наступать на те же грабли.Germany is dead.
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Украина не покупает РАБссейский газ с времен Яценюка,не парьтесь пацаны,договор Плешивого Педофила и Юли истекает кажись в марте...
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Она его покупает через посредников, одним из которых сама и является. Хуйлу все равно как и от кого бабло получать. А вот Украина исправно продолжает ишачить на рашку и передавать ее газ в ЕС
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не все равно пидоРашке, Украина крючка спрыгнула и покупает газ дешевле через посредников, посылая пидоРашку накуй...)
а с приходом альтернативных и возобновляемых видов топлива и энергии, скоро накуй пидоРашку пошлют все!... У Німеччині знову заявили, що не збираються відмовлятися від будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 381
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Российский газ дешевле через посредников?))
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головой ударился? как через посредников покупать дешевле? Словаки себе в убыток торгуют? Были же цифры в СМИ уже 100 раз - переплачиваем от 20 до 40 баксов за тысячу кубов.
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Ронин, жовтоблакитный - сотрудники росагитпрома: в ваших там бумажках не прописано, за сколько Украина напрямую покупала газ, и за сколько - сейчас, пусть и через вторые руки? У нормального производителя можно покупать по нормальной цене, а не у вашего хозяина-неадеквата.
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правильно, все, кто говорят, шо пэдра брешет - сотрудники росагитпрома. А еще я ни одной будки не построил и...что там еще у соевых в методичках? У Німеччині знову заявили, що не збираються відмовлятися від будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1215
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Так фрицам все одно.. Что пакт Молотова-Риббентропа подписывать, турбины Сименса в Крым ззагонять, или вот Газопровд... за бабки они и мать родную на панель поставят..
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Німці, їх верхушка полюбляють садомазо)) це в них гени прокацапські виходять на поверхню...) ну а як що більш уважніше зрозуміти їх, то вони просто бояться рогатих, бо мокши легко можуть перекрити газопостачання... і себе таким чином підставляють, алеж їм пох!!
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у кого еще остались сомнения в том,фашистская тварь макрель есть завербованный куйлом агент рашистов.которая по-указанию куйла и при помощи его вассалов в Украине .оттяпали часть Донбасса .под создание подконтрольных рашисту ордло?
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ой, не надо громких слов. Просто у немцев свои интересы и поступаться ими в угоду пэдре, который успешно торгует в это время с рашей, они не хотят.
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сообщает газета Süddeutsche Zeitung, цитирующая главу Федерального объединения немецкой промышленности BDI Дитера Кемпфа.

где тут Меркель? в русне спят и видят, чтобы вместо нее встал очередной шрёдероид вроде этого Кемпфа.
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так хто Тобі сказав , що Шредер не є друг і Меркель і Путіна?
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Короче ЕС душит Пуйла мягенько,с вазелином.США же,хочет вжарить быстро,сильно и посуху.В этом камень преткновения между ЕС и США...В подходе,короче.Але,що оба душат,це факт У Німеччині знову заявили, що не збираються відмовлятися від будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4714
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Многие пишут о "у немцев свои интересы". А на лицо попытка восстановления в Европе нациско-рашистского политсоюза. Как в 30-х годах. Тогда тоже "экономическое" сотрудничеством между Гитлером и СССР превратилось в политическое. Германия игнорировала позицию европейцев и скотилась в полный маргинес. Немцами этот урок забыт они скачиваются в маргинес опять.
Как можно сотрудничать с страной против которая есть главным врагом и на борьбу с которой тратятся бешенные деньги твоим союзником?
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Нет, тут дело не в деньгах, тут дело именно в политамбициях Германии. Они считают, что так восстанавливают свое могущество, поддерживая паРашку деньгами и делая это вопреки усилиям союзников. Пусть США тратятся на военный бюджет, а немцы должны их постоянно держать в напряжении.
Экономического смысла нет в действиях немцев, чистая политика. Держат фигу в кармане для своих союзников
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Не кипишуйте - все идет по плану, пусть и шаг вперед, два назад. Анаконда дело знает, и педерация будет задушена - нефиг было всех адекватных в мире против себя настраивать.
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Германии этот северный поток скоро боком вылезет.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Германии снова заявили, что не собираются отказываться от строительства "Северного потока-2"
 
 
 
 
 
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