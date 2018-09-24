 В Германии снова заявили, что не собираются отказываться от строительства "Северного потока-2"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает газета Süddeutsche Zeitung, цитирующая главу Федерального объединения немецкой промышленности BDI Дитера Кемпфа.

По его словам, "из-за вопроса надежности поставок газа экономика выступает за второй канал".

Глава BDI раскритиковал "вмешательство третьих стран в энергоснабжение" Германии. Именно государство "решает необходимость наличия второго источника", отметил Кемпф.

По его мнению, низкая цена предлагаемого США сжиженного газа "ничего не значит", поскольку его еще необходимо доставить через Атлантику.

На данный момент постройка "Северного потока-2" осуществляется международным консорциумом, в котором 50 процентов принадлежат российскому Газпрому. Среди участников консорциума - дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell.

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Ранее сообщалось, что в конце июля начались работы по прокладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германии. Также компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода "Северный поток — 2" в обход Дании, которая отказалась согласовать строительство на своей территории.

В рамках проекта "Северный поток-2" по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода - 55 млрд куб. м. газа в год, стоимость проекта - €9,5 млрд.