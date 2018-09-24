 В Германии снова заявили, что не собираются отказываться от строительства "Северного потока-2"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает газета Süddeutsche Zeitung, цитирующая главу Федерального объединения немецкой промышленности BDI Дитера Кемпфа.
По его словам, "из-за вопроса надежности поставок газа экономика выступает за второй канал".
Глава BDI раскритиковал "вмешательство третьих стран в энергоснабжение" Германии. Именно государство "решает необходимость наличия второго источника", отметил Кемпф.
По его мнению, низкая цена предлагаемого США сжиженного газа "ничего не значит", поскольку его еще необходимо доставить через Атлантику.
На данный момент постройка "Северного потока-2" осуществляется международным консорциумом, в котором 50 процентов принадлежат российскому Газпрому. Среди участников консорциума - дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell.
Ранее сообщалось, что в конце июля начались работы по прокладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германии. Также компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода "Северный поток — 2" в обход Дании, которая отказалась согласовать строительство на своей территории.
В рамках проекта "Северный поток-2" по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода - 55 млрд куб. м. газа в год, стоимость проекта - €9,5 млрд.
Аллочка, есть две науки, которые я "боготворю": "Формальная логика" и "психология". Первую - ненавидел, вторую - любил... Но они, в "единении", помогают мне правильно "делать раскладки"...
слезы и проклятия жертв коммунизма придут неизбежно
народ не раскаялся, а справедливый Бог существует
и все еще ждет обращения советского народа
а с приходом альтернативных и возобновляемых видов топлива и энергии, скоро накуй пидоРашку пошлют все!...
где тут Меркель? в русне спят и видят, чтобы вместо нее встал очередной шрёдероид вроде этого Кемпфа.
Как можно сотрудничать с страной против которая есть главным врагом и на борьбу с которой тратятся бешенные деньги твоим союзником?
Экономического смысла нет в действиях немцев, чистая политика. Держат фигу в кармане для своих союзников