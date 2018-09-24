 Самолет-разведчик ВВС США проследил за проходом через Керченский пролив кораблей ВМС Украины в Азовское море

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет RC-135W в течение нескольких часов в воскресенье курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

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В это время поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины, которые направлялись из Одессы в Азовское море, проходили под арками Керченского моста.

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Как сообщалось ранее, 23 сентября украинские поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив, не обращаясь за разрешением к Российской Федерации. Вместе с тем, при переходе судна "Донбасс" и морского буксира "Корец" из Черного в Азовское море разведывательный корабль РФ совершил с украинскими судами чрезмерное сближение.