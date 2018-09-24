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 Политика Украины, Общество
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 Самолет-разведчик ВВС США проследил за проходом через Керченский пролив кораблей ВМС Украины в Азовское море

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в воскресенье совершил несколько пролетов вблизи Керченского пролива, когда в Азовское море заходили корабли ВМС Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет RC-135W в течение нескольких часов в воскресенье курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Смотритеа "Цензор.НЕТ: В сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива. ВИДЕО

В это время поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины, которые направлялись из Одессы в Азовское море, проходили под арками Керченского моста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, 23 сентября украинские поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив, не обращаясь за разрешением к Российской Федерации. Вместе с тем, при переходе судна "Донбасс" и морского буксира "Корец" из Черного в Азовское море разведывательный корабль РФ совершил с украинскими судами чрезмерное сближение.

Источник: https://censor.net.ua/n3087672
 
 
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Совестно за Брата - я тоже люблю США помогли избавиться от этого страшного ЯО и его носителей...., а сегодня Джавелины нам продают, когда пришли тяжелые часы....
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Поисковое судно и букиср это военные судна?
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Таки да, бо в складі ВМС України. Суда забезпечення називаюцца. До речі, судна стоять під ліжком в лікарнях.
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мост не упал?)если честно то я в шоке от такого решительного шага если конечно не договорняк
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А почему американский самолет не сбивает пво в Крыму?
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Когда без проблем сбивались украинские самолеты?
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Похоже, раша теряет свои позиции, воду в Крым никто не требует включить с угрозой сбросить бомбу, или реально на крымчан на-ть. Крым ИХ.
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ото ж кацапи не лапали наших, всралися, бо знали гніди, що за ними спостерігають!!! Слава Україні!!! Respect, USA!!!
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Roman Ivanovich - нужно этот день закрепить каким нибудь праздником я считаю....

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Ну пройшли і що ? Який в цьому зиск ?
Потролити кацапню, яка була змушена мовчки пропустити наші судна, бо над ними кружляв американський літак ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСамолет-разведчик ВВС США проследил за проходом через Керченский пролив кораблей ВМС Украины в Азовское море
 
 
 
 
 
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