 Самолет-разведчик ВВС США проследил за проходом через Керченский пролив кораблей ВМС Украины в Азовское море

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский самолет RC-135W в течение нескольких часов в воскресенье курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.
В это время поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины, которые направлялись из Одессы в Азовское море, проходили под арками Керченского моста.
Как сообщалось ранее, 23 сентября украинские поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив, не обращаясь за разрешением к Российской Федерации. Вместе с тем, при переходе судна "Донбасс" и морского буксира "Корец" из Черного в Азовское море разведывательный корабль РФ совершил с украинскими судами чрезмерное сближение.
Увековечить так сказать...
Потролити кацапню, яка була змушена мовчки пропустити наші судна, бо над ними кружляв американський літак ?