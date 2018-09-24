 Враг за сутки осуществил 35 обстрелов, ранены трое украинских воинов, четверо оккупантов уничтожены, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 13 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Пивденне, Майорск, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Шумы, Пивденне и Майорск. Опорные пункты украинских войск вблизи Луганского и Новолуганского противник также накрывал огнем из минометов 120-мм калибра. По позициям воле этих двух населенных пунктов на светлодарском направлении оккупанты применили тяжелое вооружение больше всего - 10 раз. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Гнутово были обстреляны из вооружения БМП.

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"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие сутки четверо боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще четверо ранены.

"С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе - из тяжелого вооружения. Так, опорные пункты наших войск вблизи населенных пунктов Крымское и Широкино оккупанты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Пивденного осуществили огневой налет с применением минометов 120-мм калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили штабе ОС.