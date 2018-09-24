 Венгрия заступится за каждого члена венгерского меньшинства на Закарпатье, - глава МИД Сийярто

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В воскресенье, 23 сентября, в Будапеште Сийярто заявил, что его страна и в дальнейшем заинтересована в хороших отношениях с Украиной, однако не допустит, чтобы оскорбительные нападки сыпались на закарпатских венгров.

"Если украинская сторона вышлет консула (Венгрии. - Ред.), Это не останется без соответствующих мер со стороны венгерской стороны, однако есть надежда, что этого можно избежать", - сказал венгерский министр в аэропорту перед отлетом в Нью-Йорк, где Сийярто возьмет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Политик подтвердил, что на полях ассамблеи во вторник встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. По словам Сийярто, в последнее время в Украине "усилились антивенгерские настроения", он связывает это с подготовкой к проведению в Украине президентских и парламентских выборов.

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Такие настроения, по мнению министра, проявились в различных сферах: украинские спецслужбы начали активно заниматься определенными членами венгерской общины на Закарпатье; в интернете появился призыв выступить против лиц с двойным гражданством; участились нападки на венгерских дипломатов; неоднократно "приглашали на собеседование" лиц, участвующих в экономических программах за финансирование венгерского правительства.

По мнению Сийярто, на прошлой неделе события "зашли слишком далеко". Министр отметил, что двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина "действительно хочет двигаться в сторону Европейского Союза, то не может ставить под сомнение такой ​​институт".

"Венгрия, следовательно, сделает все возможное ради хороших отношений, но встанет на защиту каждого члена венгерского меньшинства и не допустит, чтобы украинцы нарушали наиболее серьезные дипломатические принципы", - подчеркнул Сийярто.

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Он добавил, что Венгрия будет делать в дальнейшем то, что делала до сих пор - прибегать к шагам, которые будут замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".