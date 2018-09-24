 Венгрия заступится за каждого члена венгерского меньшинства на Закарпатье, - глава МИД Сийярто

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
В воскресенье, 23 сентября, в Будапеште Сийярто заявил, что его страна и в дальнейшем заинтересована в хороших отношениях с Украиной, однако не допустит, чтобы оскорбительные нападки сыпались на закарпатских венгров.
"Если украинская сторона вышлет консула (Венгрии. - Ред.), Это не останется без соответствующих мер со стороны венгерской стороны, однако есть надежда, что этого можно избежать", - сказал венгерский министр в аэропорту перед отлетом в Нью-Йорк, где Сийярто возьмет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Политик подтвердил, что на полях ассамблеи во вторник встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. По словам Сийярто, в последнее время в Украине "усилились антивенгерские настроения", он связывает это с подготовкой к проведению в Украине президентских и парламентских выборов.
Такие настроения, по мнению министра, проявились в различных сферах: украинские спецслужбы начали активно заниматься определенными членами венгерской общины на Закарпатье; в интернете появился призыв выступить против лиц с двойным гражданством; участились нападки на венгерских дипломатов; неоднократно "приглашали на собеседование" лиц, участвующих в экономических программах за финансирование венгерского правительства.
По мнению Сийярто, на прошлой неделе события "зашли слишком далеко". Министр отметил, что двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина "действительно хочет двигаться в сторону Европейского Союза, то не может ставить под сомнение такой институт".
"Венгрия, следовательно, сделает все возможное ради хороших отношений, но встанет на защиту каждого члена венгерского меньшинства и не допустит, чтобы украинцы нарушали наиболее серьезные дипломатические принципы", - подчеркнул Сийярто.
Он добавил, что Венгрия будет делать в дальнейшем то, что делала до сих пор - прибегать к шагам, которые будут замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
Де таке ще є ?
Пассионариев очень мало в процентном соотношении.... - людей с такими генами истребил наверное совок и царизм до этого....
А посла надо высылать обязательно, вне зависимости от того чем грозят йобики. Их посол прямо нарушил Украинское законодательство прямо запрещающий двойное гражданство (я уже не говорю про всякий там сепаратизм). Если йобики сделают ответку,, то опять зажать им гайки еще раз.....
или у йобиков права, а у нас только обязаности?
8 ч. ·
"Армія"! - і бойові роти, укомплектовані на передку лише на третину, і нездатність розгромити навіть "бойовиків", і тисячі військовиків в ув'язненні і під слідством, і сотні самогубців.
"Мова!" - і мільйони їдуть в іншомовні країни, і вчать чужі мови, тому що там їм дають заробляти, а тут не дають.
"Віра!" - і бісова мерзота, на якій нема де тавро поставити, хреститься і приймає церковних ієрархів, продовжуючи красти, брехати, вбивати, зраджувати.
Проте є ще і покидьки, і недолугі, у яких від цієї брехні підвищується лібідо.
Вірніше, тіко одна з них-сіська...
Звичайно, посилилися антиугорські настрої, бо ви задовбали уже всіх нас.
Все було нормально, спокійно. Так ні, ви зірвалися і почали вити: все не так, обіжають вас, утискають, мову українську вчити на Закарпатті угорцям не треба, паспорти ви будете роздавати направо-наліво і взагалі вироблятимете в чужій країні те, що вам заманеться ...
Прапорів поначіплювали ...
То забирай к чорту своїх мадярів до себе і заглохни.
Вони в тебе просять захисту ? Десь хтось нарікає ? Чого ти лізеш ?
Вилізе вам це все боком, йобики прикоцані.