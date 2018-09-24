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 Общество, За рубежом
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Все про:Венгрия (681) паспорт (626) Сийярто (38)

 Венгрия заступится за каждого члена венгерского меньшинства на Закарпатье, - глава МИД Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал, что после того, как в базу сайта "Миротворец" попали личные данные четырех местных депутатов и заместитель мэра приграничного города Чоп - владельцев венгерских паспортов из Закарпатья - Венгрия "заступится за права каждого члена венгерской общины в Закарпатье".

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В воскресенье, 23 сентября, в Будапеште Сийярто заявил, что его страна и в дальнейшем заинтересована в хороших отношениях с Украиной, однако не допустит, чтобы оскорбительные нападки сыпались на закарпатских венгров.

"Если украинская сторона вышлет консула (Венгрии. - Ред.), Это не останется без соответствующих мер со стороны венгерской стороны, однако есть надежда, что этого можно избежать", - сказал венгерский министр в аэропорту перед отлетом в Нью-Йорк, где Сийярто возьмет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Политик подтвердил, что на полях ассамблеи во вторник встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. По словам Сийярто, в последнее время в Украине "усилились антивенгерские настроения", он связывает это с подготовкой к проведению в Украине президентских и парламентских выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатье - очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов РФ, - Климкин

Такие настроения, по мнению министра, проявились в различных сферах: украинские спецслужбы начали активно заниматься определенными членами венгерской общины на Закарпатье; в интернете появился призыв выступить против лиц с двойным гражданством; участились нападки на венгерских дипломатов; неоднократно "приглашали на собеседование" лиц, участвующих в экономических программах за финансирование венгерского правительства.

По мнению Сийярто, на прошлой неделе события "зашли слишком далеко". Министр отметил, что двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина "действительно хочет двигаться в сторону Европейского Союза, то не может ставить под сомнение такой ​​институт".

"Венгрия, следовательно, сделает все возможное ради хороших отношений, но встанет на защиту каждого члена венгерского меньшинства и не допустит, чтобы украинцы нарушали наиболее серьезные дипломатические принципы", - подчеркнул Сийярто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Кажется, меня кто-то за границей не расслышал", - Климкин в ответ на заявления главы МИД Венгрии

Он добавил, что Венгрия будет делать в дальнейшем то, что делала до сих пор - прибегать к шагам, которые будут замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

Источник: https://censor.net.ua/n3087670
 
 
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Та меншість дивним чином нав'язує свою волю більшості
Де таке ще є ?
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можливо, надто довго в нас був совок, він продовжує лишатись у мізках багатьох людей.
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Ksenia VB - ну да..., очень много тупых не рабов было и есть...

Пассионариев очень мало в процентном соотношении.... - людей с такими генами истребил наверное совок и царизм до этого....
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Це питання можна обговорювати цілий день. Аргументів чому так, а не інакше, забагато.
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Цинічне нахабство угорських посадавців вражає. Цікаво, вони крім порнографії щось ще виробляють ?
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Еще продуцируют понты и претензии на статус великоугров...)))
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Обкакаеться. расквартировать нацгвардию в Берегево
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Йобик знає тільки права, а за обов"язки меншості і не чув.
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Прут, аки танки. А шо-то ж делать надо. Кстати, а вот эта 128 бригада, которая Мукачевская, горно-стрелковая, в ней какой контингент? Если подавляющее количество бойцов местных, из Закарпатья... то я тогда могу понять вот этот венгерский демарш. Кстати, чешский- тоже.
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Нормальный контингент, со всей страны. Йобиков и в Закарпатье как кот нассал.
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Понял. Ну, уже легче. Кстати, я не о йобиках. Я- о местных, всех местных.
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Вот поэтому в совковые времена (как и сейчас на Расее) никто не служит в своем регионе, обязательно проводится ротация в другие регионы......И если бы мы делали аналогично, то не остались бы без Крыма!!!
А посла надо высылать обязательно, вне зависимости от того чем грозят йобики. Их посол прямо нарушил Украинское законодательство прямо запрещающий двойное гражданство (я уже не говорю про всякий там сепаратизм). Если йобики сделают ответку,, то опять зажать им гайки еще раз.....
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Климкин, ты когда покажешь зубы?
или у йобиков права, а у нас только обязаности?
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Напоминает защиту русскоязычных. Когда и чем в Украине нарушали права граждан по национальному признаку.
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неозброєним оком видно що це шизофренік-параноїк.
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Ух ты.... Напомните, сколько у Венгрии танков, 50 или 60? Сколько миллиардов евро Венгрия получает помощи от ЕС?
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Это значит, что в Венгрии - глава МИД исполняет свои обязанности как надо, а не как слесарь Климкин, который только умеет тихо тявкать из-за угла
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Вообщето йобик как раз реагирует на прямую угрозу Климкина выкинуть консула с вещами.
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А от взувся б - може, й плакати перестав би.
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Понты. Для примера Гласнеру до сих пор не помог
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Браво, Сийярто ! Украина в её нынешнем виде и тенденциях развития - совершенно не жизнеспособное образование.
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Мені одному після цих слів "вєнгєрскім міром" завоняло? Залишилося лише "пустіть пєрєд сабой жєнщін і дєтєй і пусть стрєляют". Їм, що методички з масквабада напряму видають, без виправлень і доповнень?
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кацапська риторика від сіярто, копіює колегу з російського міду, він теж у своїх промовах рюськоговорящіх захищах. питання лише - від кого ?
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дає про себе знати дикість цього болотно-сибірського племені яке тисячу років тому транзитом через україну перебралося в цивілізовану європу.
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это успех украинской дипломатии! ура!
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Святослав Стеценко
8 ч. ·

"Армія"! - і бойові роти, укомплектовані на передку лише на третину, і нездатність розгромити навіть "бойовиків", і тисячі військовиків в ув'язненні і під слідством, і сотні самогубців.
"Мова!" - і мільйони їдуть в іншомовні країни, і вчать чужі мови, тому що там їм дають заробляти, а тут не дають.
"Віра!" - і бісова мерзота, на якій нема де тавро поставити, хреститься і приймає церковних ієрархів, продовжуючи красти, брехати, вбивати, зраджувати.
Проте є ще і покидьки, і недолугі, у яких від цієї брехні підвищується лібідо.
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Угорщина встане на захист кожного члена угорської меншини і не допустить, щоб українці порушували найбільш серйозні дипломатичні принципи, -заявив лютий ворог України Сийярто. А злочинна таємна видача угорських паспортів українцям з порушенням Конституції України, ворожим угорським консулом це що ні грубе порушення дипломатичних принципів. Гнати з України таких недружніх - ворожих дипломатів і як можна швидше.
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Стосовно руху в ЄС, то саме Сійярто його блокує. Тому ми чекаємо допомоги від Сіярто: заберіть своїх громадян в Угорщину і там допомагайте, бо вони отримали угорський паспорт і зробили свій вибір. Не треба однією дупою сидіти на двох стільцях.
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Мадяри смокчуть із двох сісьок
Вірніше, тіко одна з них-сіська...
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Ну, коли ж ти вже замовкнеш нарешті ! Венгрия заступится за каждого члена венгерского меньшинства на Закарпатье, - глава МИД Сийярто - Цензор.НЕТ 7570

Звичайно, посилилися антиугорські настрої, бо ви задовбали уже всіх нас.

Все було нормально, спокійно. Так ні, ви зірвалися і почали вити: все не так, обіжають вас, утискають, мову українську вчити на Закарпатті угорцям не треба, паспорти ви будете роздавати направо-наліво і взагалі вироблятимете в чужій країні те, що вам заманеться ...
Прапорів поначіплювали ...

То забирай к чорту своїх мадярів до себе і заглохни.
Вони в тебе просять захисту ? Десь хтось нарікає ? Чого ти лізеш ?
Вилізе вам це все боком, йобики прикоцані.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВенгрия заступится за каждого члена венгерского меньшинства на Закарпатье, - глава МИД Сийярто
 
 
 
 
 
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