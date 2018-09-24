 Отставка Асада с поста президента Сирии - это вопрос времени, - постпред США при ООН Хейли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет CBS.

"Мы не думаем, что он останется. Народ Сирии не допустит этого. Несомненно, ни Россия, ни Иран не считают, что его присутствие там - это хорошо. Поэтому я думаю, что это вопрос времени", - заявила Хейли.

Она также отвергла обвинения со стороны Ирана в адрес США по поводу теракта во время парада в Иране.

В интервью каналу CNN она рассказала, что президент Ирана Рухани может обвинять США в чем угодно, но ему необходимо посмотреть в зеркало. Также она подчеркнула, что Соединенные Штаты не пытаются сменить режим власти в Иране или в какой-нибудь другой стране.

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Ранее сообщалось, что Иран обвинил США в намерении создать хаос и беспорядок в стране. По словам президента Рухани, страны Персидского залива, поддерживаемые США, оказывают финансовую и военную поддержку антиправительственных арабским группировкам