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 Отставка Асада с поста президента Сирии - это вопрос времени, - постпред США при ООН Хейли

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о том, что руководство ее страны не работает над тем, чтобы сместить с поста президента Сирии Башара Асада. Она уверена, что народ Сирии не доверит управление страной Башару Асаду, поэтому его уход является вопросом времени.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет CBS.

"Мы не думаем, что он останется. Народ Сирии не допустит этого. Несомненно, ни Россия, ни Иран не считают, что его присутствие там - это хорошо. Поэтому я думаю, что это вопрос времени", - заявила Хейли.

Она также отвергла обвинения со стороны Ирана в адрес США по поводу теракта во время парада в Иране.

В интервью каналу CNN она рассказала, что президент Ирана Рухани может обвинять США в чем угодно, но ему необходимо посмотреть в зеркало. Также она подчеркнула, что Соединенные Штаты не пытаются сменить режим власти в Иране или в какой-нибудь другой стране.

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Ранее сообщалось, что Иран обвинил США в намерении создать хаос и беспорядок в стране. По словам президента Рухани, страны Персидского залива, поддерживаемые США, оказывают финансовую и военную поддержку антиправительственных арабским группировкам

Источник: https://censor.net.ua/n3087669
 
 
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Да? Ну и зря! Ведь отработали спецы- весьма результативно! Мне вот только интересно- сколько из них уйти смогли? Где-то я нарвался, что смогли таки уйти, кроме 4-х. А вот это- по настоящему круто!
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Вщент знищена рашкою країна...
Хто буде відповідати ?
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"Нет лучшей участи для русского человека, чем
умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина.
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Ну трендеть не обязательно , Трамп уже отдавал приказ на ликвидация Асада , другое дело , что Метис генерал умный и понял , что после его устранения там еще круче бардак начнется , по тому добросовестно по херил приказ призедента.
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Какая еще отставка асада? США похерили Сирию и самоустранились, а теперь ждать отставки асада могут только идиоты. В арабском мире диктаторы сами не уходят, а у асада есть дети, поэтому этот сериал может длиться бесконечно. Сейчас кацапы с асадом предлагают европейским странам забрать из Европы своих беженцев, если ЕС заплатит за восстановление Сирии. Кацапы все просчитали заранее, вначале под массированными бомбардировками сделать "массовый исход", а затем решили "слупить" деньги, за хотя-бы частичное их возвращение. А что в это время делали Соединенные Штаты - они боролись с игилом, для них была придумана другая игрушка.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтставка Асада с поста президента Сирии - это вопрос времени, - постпред США при ООН Хейли
 
 
 
 
 
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