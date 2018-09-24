 В результате обстрелов наемниками РФ 8 домов разрушены на недавно освобожденном хуторе Вильный, - украинская сторона СЦКК. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"Подразделения ВСУ освободили хутор Вильный, с которого российско-оккупационные войска периодически осуществляли обстрелы жилого сектора поселка Золотое-4. Со взятием украинскими войсками хутора под контроль противник лишен возможности вести огонь с этой территории по мирным жителям", – отмечается в сообщении.
В СЦКК заявили, что 23 сентября обеспечили выполнение работ по восстановлению электроснабжения в Золотом-4 и отдельных районах Золотого-5.
На хуторе Вильный офицеры СЦКК задокументировали разрушение восьми жилых домов в результате обстрелов наемниками РФ.
"Этот факт является очередным свидетельством продолжения позорной практики преднамеренного ведения огня вооруженными формированиями РФ в сторону мирного населения с целью дискредитации подразделений ВСУ и срыва инициатив командования Объединенных сил по восстановлению мира на Донбассе", – отметили в центре контроля.