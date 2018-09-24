 Россия работает против интересов США в Украине, Сирии и других горячих точках, - Помпео

Россия работает против американских интересов в Украине, Сирии и других "горячих точках" мира. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью программе "Встреча с прессой" на канале NBC накануне открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщает "Голос Америки", Помпео признал, что администрации Трампа пока не удалось дать отпор многочисленным дестабилизирующим действиям России во всем мире, передает Цензор.НЕТ.

Россия поддерживает войска сирийского диктатора Башара Асада, оккупировала украинский Крым и предприняла множество других шагов, которые напрямую противоречат внешнеполитическим интересам США.

Ведущий программы "Встреча с прессой" Чак Тодд сказал, что Россия не является помощником ни на одном внешнеполитическом направлении, и Майк Помпео согласился с ним.

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"Это весьма справедливая оценка, что весьма прискорбно, поскольку есть места, где у нас общие интересы. Я работал в тесном контакте с ними по проблемам борьбы с терроризмом. Есть множество других мест в мире, где наши интересы сходятся, чего нельзя сказать о ценностях", – сказал глава внешнеполитического ведомства США.

"Они очень сильно отличаются от нас в этом отношении. Они не оказывают содействия в Украине, в Сирии. Вы это показывали, – продолжал госсекретарь. – Теперь что касается попыток противодействия злонамеренным действиям России во всем мире. Президент пытался наладить отношения и изменить ситуацию, но нам это не удалось, по крайней мере – пока".

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Помпео отверг предположения, что он и другие высокопоставленные представители администрации выступают в роли "злого полицейского", в то время как президент Трамп действует, как "добрый полицейский". Это мнение возникло после имевшей место прошлым летом дружелюбной совместной пресс-конференции Трампа с президентом России Владимиром Путиным, вызвавшей широкую критику.