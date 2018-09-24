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 РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

23 сентября украинские поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив, не обращаясь за разрешением к Российской Федерации. Вместе с тем, при переходе судна "Донбасс" и морского буксира "Корец" из Черного в Азовское море разведывательный корабль РФ совершил с украинскими судами чрезмерное сближение.

Об этом заявили в пресс-службе военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В ВМС ВСУ отметили, что реализовали свое право на свободное хождение Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международным соглашениям.

При этом, по их словам, переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке.

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"На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота "Приазовье" и пограничными сторожевыми кораблями РФ "Аметист" и "Дон". В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах", – говорится в сообщении.

РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 01

В ВМС ВСУ добавили, что силы страны агрессора допустили ряд опасных инцидентов.

"20 сентября около 17.00 разведывательный корабль Российской Федерации "Приазовье" совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию двух кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию. 21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки к аварии в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26", – заявили в пресс-службе ВМС.

РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 02
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 03
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 04
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 05

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Украинские военные отметили, что от Керченского пролива охрану украинских кораблей обеспечивают малые бронированные катера "Лубны" и "Кременчуг".

"Силы и средства Вооруженных сил Украины, в том числе и авиация, также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы... Военно-морские силы Украины не позволят стране-агрессору сделать Азовское море своим внутренним озером", – заверили в штабе ВМС.

РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 06
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 07

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3087662
 
   
 Топ комментарии
 
К сожалению ты из запоребрика РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 7009
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Британцы по всей видимости проведут свои плавсредства и оставят Украине. В принципе правильно, если у Румынии их два фрегата "Ковентри" и "Лондон" в строю, то Украине сам Бог велел.
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Проход этих плавсредств под керченским мостом не на шутку испугал шойгу кужедетовича, он боялся, что эти плавсредста Украина использует в виде брандеров груженных взрывчаткой, которая сдетонирует под мостом со всеми вытекающими последствиями РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 4496 Но это была пока что всего лишь ТРЕНИРОВКА РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 5989
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Британцы по всей видимости проведут свои плавсредства и оставят Украине. В принципе правильно, если у Румынии их два фрегата "Ковентри" и "Лондон" в строю, то Украине сам Бог велел.
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к сожалению Украина, на сегодняшний момент, даже не Румыния...
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Маскали писяют кипятком от того, что в Очакове - "Инженерные работы на строительстве оперативного центра для ВМС ВС Украины при участии специалистов ВС США в городе Очаков Николаевской области еще продолжаются. Планируется завершение строительных работ до конца 2018 года," https://topwar.ru/141685-v-vms-ukrainy-rasskazali-o-srokah-peredachi-operativnogo-centra-flotu.html
Крымский мост будет взорван, когда будет надо, потому что эксперды из мокшании "не исключают, что в будущем США могут использовать базу в Очакове в своих целях. Прежде всего для проведения разведывательных мероприятий, тем более что все это происходит рядом с 73-м морским центром специальных операций ВМСУ (боевые пловцы), который помимо подводного минирования (разминирования) специализируется на диверсионной борьбе и разведке. Специалисты также не исключают, что американские строители могут действовать «в интересах группы по разработке специальных методов и средств ведения боевых действий ВМС США», то есть «морских котиков"
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 6257
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Проход этих плавсредств под керченским мостом не на шутку испугал шойгу кужедетовича, он боялся, что эти плавсредста Украина использует в виде брандеров груженных взрывчаткой, которая сдетонирует под мостом со всеми вытекающими последствиями Но это была пока что всего лишь ТРЕНИРОВКА РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 5989
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Це була б пряма диверсія на цивільному об'єкті (тероризм) з усіма наслідками. Воно нам треба?
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Кацапы при правильном подходе свои самолеты сбивают.
Так что пульнуть по украинскому тральщику, если что, у них хватит и смелости, и глупости. РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 10000 И никакого тероризма.
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Де ти, Саіде, бачив цивільний об'єкт?! Ти маєш на увазі кацапський протизаконний "самострой", стратегічний об'єкт суто військового призначення "керченський міст"??!!! Маємо повне право! На нашій території, фарватер також належить до території України, маємо повне право зносити будь-яке незаконне гівноляпство кислобздіїв, котрі підступно і цілковито протиправно і захопили Крим, і переправу тую тимчасову звели!!! РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 6560 РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 365
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Ну коли маєш право, то - вперед. Попередь, що зноситимеш і валяй. Бажано не на фарватер, звісно.
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Ша дружище,нам мост в Украинскую Кубань из Крыма самим нужен!!!! РФ припустилася низки небезпечних інцидентів під час переходу українських кораблів в Азовське море, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 3709Мы просто проверили степень его готовности. РФ припустилася низки небезпечних інцидентів під час переходу українських кораблів в Азовське море, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 2034
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Не нужна Украине Кубань населенная генетически неполноценным сбродом. Со своими бы ватниками справиться.
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Ша,территория зачищается быстро.Визитками Яроша. РФ допустила кілька небезпечних інцидентів під час переходу українських кораблів в Азовське море, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8558 РФ допустила кілька небезпечних інцидентів під час переходу українських кораблів в Азовське море, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8683
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А где Ярош со своими визитками? Его похоже самого очистили.
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У страха глаза велики. Кацапы ж знают, что рыло в пуху, и всего боятся. Даже своих собственных сказок и снов.
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Очаковские "морские коньки" в свое время ни чем не уступали "морским котикам" США и были одним из самых мощных спецназов мира.
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без разрешения? сомнительно очень. тем более после акцента на эту фразу. Типа как "Германия, без объявления войны..." , только войну они таки объявили как положено )))
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Море Лаптевых временно оккупировало море Черное.
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Надо плавать туда-сюда постоянно и постоянно держать кацапов в тонусе.
Расход топлива несоизмерим. У нас две лоханки, а у них пара десятков + самолеты.
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В смысле несоизмерим. У них нефти как грязи они могут её жечь днём и ночью тоннами, а у нас нефти нет. Так как это несоизмерим?
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вот и молодцы, что не поддались на провокации, настоящие профессионалы!...
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шо сказать молодцi . а с другой стороны . если бы не этот переход что бы мы сегодня целый день обсуждали РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 6597
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это была наглая провокация Кровавой хунты ! РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 7922 РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 1583
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- Пули свистели у нас над головами! (с)
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 109
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Новый курс был у Рузвельта.
А у Юли - только старые трюки.
И плохо пахнущая репутация её репы.
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Ну почему репы? Там косметологи ежедневно имеют рабочий день. Уколы красоты , ботокс .
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Йди помий свою "репу", то не Юліна смердить. Бо так і будеш на копійках в мінстеці сидіти
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сильно напрашиваются на неприятность
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На повідомлення про створення бази на Азовському морі москалі відреагували: =Братья сходят с ума=, а сам цей перехід назвали провокацією.

Головне, шо вони "зайчики" і "нещасні жертви" бандерівської провокації.
Вірим-вірим.
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Шановна пане, ми ж Усі знаємо, що кацап нам ворог вже майже тисячоліття!!! нехай гундосють, вони ж рогаті))
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А то я не знаю.
Але у них істерика від учорашнього вечора, вгомонитися не можуть ніяк.
Там Вітязя відгамселили, що через кисневу маску мусив дихати, тут Донбас іде ...
=хахли абарзєлі савсєм=.

Про бокс - на фб вичитала:
Хохлы хорошо устроились: Кличко уже не выступают, а Поветкина все равно бьют.
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Ось, що має означати "небезпечно наблизився"...
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 5883
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10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей Источник: https://censor.net.ua/p3087662

Вот только стрелять расиськие федерасты не могут - собьют собственный ржавый аэроплан, как давеча в Сирии. Надо свинособакам хоть немного выждать, пока по краболову ИЛ-20 страсти улягутся, а тогда и могут начать стрелять. Надеюсь, к тому времени флот Украины достаточно укрепится, чтоб после первой же провокации все кацапы привычно кормили крабов на дне.
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Стало известно, из-за чего НАТО может начать войну против РоссииРФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 3354

Если Россия продолжит накалять обстановку в Азовском и Черном морях, устраивая проблемы для гражданских кораблей, НАТО может создать Москве серьезные проблемы военного характера.

Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Если поведение России не изменится в акватории Азовского моря, если Россия не перестанет задираться в том же Черном море, создавать определенные проблемы для гражданских судов, то Северо-атлантический альянс предпримет соответствующие меры по поводу того, чтобы создать России серьезные проблемы военного характера", - заявил Богдан.

Он отметил, что стратегические преимущества, которые Россия имеет в черноморском регионе, "никого не устраивают - ни Турцию, с которой Россия якобы имеет какие-то отношения в контексте Сирии, ни другие страны черноморского бассейна".

В этом контексте он также вспомнил президента Польши Анджея Дуду, который попросил президента США Дональда Трампа создать военную базу на территории Польши, назвав ее "Форт Трампа".

"То есть страны Восточной Европы предчувствуют непосредственную угрозу со стороны РФ. В то же время Россия не способна противостоять мощи НАТО и в целом трансатлантическому партнерству, которое, несмотря ни на какие противоречия, в последнее время демонстрирует консолидированную позицию", - подчеркнул генерал.https://censoru.net/29578-stalo-izvestno-iz-za-chego-nato-mozhet-nachat-vojnu-protiv-rossii.html
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Если бы это заявил Командующий силами НАТО, то его вполне можно было бы послушать. А военных экспертов, в последнее время- как собак нерезаных развелось. И такие(!) экспертизы вываливают, аж страшно. Кстати, генералы этим тоже грешат, например- Романенко. Если все его опусы поднять, с 2016-го, то диву дашься, от такой "экспертизы".
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если угрожает так стреляйте хватит сцать....
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Ти вже йдеш у матроси на "Донбас"? Навіть чаю не поп'єш?
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Вот, блин! Так как проходила лоцманская проводка??? Были ли попытки предпринять досмотр? Какие лоцмана? Вояки или таки гражданские? А облеты и сближения- то понятно, это ж было запрограмированно.
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Украинские военные корабли прошли под Крымским мостом
смотреть видео-https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=_ntc9OFxZZE
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поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир можно назвать военными?
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Салага, кораблі приписані до ВМС є військовими, на них може бути зброя.
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Привычно для собак, бегать вокруг и лаять...
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а що вони могли зробити ? це внутрішні води двох країн, в яких ми маємо такі самі права як і вони.
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Шакали з гієнами позбігали навколо героїчного флоту.
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ох, нифига себе сколько грязные дегенераты россияне кораблей согнали и самолеты еще. РФ припустилася низки небезпечних інцидентів під час переходу українських кораблів в Азовське море, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 7214

если посчитать затраты, которые понесла пидороссия из-за прохода ДВУХ, всего ДВУХ кораблей ВМС Украины.... то за день мы нанесли колоссальный ущерб бюджету грязных дегенератов россиян.
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Головне для вати - "Кримнаш", а все інше пофіг, до пенсії все одно не доживе вата.
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Саме цікаве те, що пройшли протоку без диму.

Не те що Кузя весь Ла-Манш засмердів РФ припустилася низки небезпечних інцидентів під час переходу українських кораблів в Азовське море, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 412
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"Когда враг считает тебя "достойным" противником - ты достоин именовать себя таким...". Если спасательное судно и буксир военно-морского флота Украины сопровождается "шоблом" из десятка боевых кораблей ЧФ РФ - это достойно...
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Су-27 решил идти на таран...
Но в последний момент передумал...
Наверно героя посмертно не очень пилота радовало...
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Вот это ...ЭСКООООРТ!!!!! Бля, да они фсье перепуганные!!!!
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Всё это ясно-мы вжарили Раиссию лишь одним своим заходом в Азов? Только есть пару вопросов: почему наши суда идут без флагов, ни гюйса, ни кормовых? Почему наши суда сопровождались лишь от пролива, а не с момента входа в "исключительную экономическую зону России"? Кто и как обеспечивал лоцию при проходе пролива?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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