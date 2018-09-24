 РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом заявили в пресс-службе военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В ВМС ВСУ отметили, что реализовали свое право на свободное хождение Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международным соглашениям.
При этом, по их словам, переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке.
"На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота "Приазовье" и пограничными сторожевыми кораблями РФ "Аметист" и "Дон". В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах", – говорится в сообщении.
В ВМС ВСУ добавили, что силы страны агрессора допустили ряд опасных инцидентов.
"20 сентября около 17.00 разведывательный корабль Российской Федерации "Приазовье" совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию двух кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию. 21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки к аварии в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26", – заявили в пресс-службе ВМС.
Украинские военные отметили, что от Керченского пролива охрану украинских кораблей обеспечивают малые бронированные катера "Лубны" и "Кременчуг".
"Силы и средства Вооруженных сил Украины, в том числе и авиация, также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы... Военно-морские силы Украины не позволят стране-агрессору сделать Азовское море своим внутренним озером", – заверили в штабе ВМС.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.
Крымский мост будет взорван, когда будет надо, потому что эксперды из мокшании "не исключают, что в будущем США могут использовать базу в Очакове в своих целях. Прежде всего для проведения разведывательных мероприятий, тем более что все это происходит рядом с 73-м морским центром специальных операций ВМСУ (боевые пловцы), который помимо подводного минирования (разминирования) специализируется на диверсионной борьбе и разведке. Специалисты также не исключают, что американские строители могут действовать «в интересах группы по разработке специальных методов и средств ведения боевых действий ВМС США», то есть «морских котиков"
Так что пульнуть по украинскому тральщику, если что, у них хватит и смелости, и глупости. И никакого тероризма.
Расход топлива несоизмерим. У нас две лоханки, а у них пара десятков + самолеты.
А у Юли - только старые трюки.
И плохо пахнущая репутация её репы.
Головне, шо вони "зайчики" і "нещасні жертви" бандерівської провокації.
Вірим-вірим.
Але у них істерика від учорашнього вечора, вгомонитися не можуть ніяк.
Там Вітязя відгамселили, що через кисневу маску мусив дихати, тут Донбас іде ...
=хахли абарзєлі савсєм=.
Про бокс - на фб вичитала:
Хохлы хорошо устроились: Кличко уже не выступают, а Поветкина все равно бьют.
Вот только стрелять расиськие федерасты не могут - собьют собственный ржавый аэроплан, как давеча в Сирии. Надо свинособакам хоть немного выждать, пока по краболову ИЛ-20 страсти улягутся, а тогда и могут начать стрелять. Надеюсь, к тому времени флот Украины достаточно укрепится, чтоб после первой же провокации все кацапы привычно кормили крабов на дне.
Если Россия продолжит накалять обстановку в Азовском и Черном морях, устраивая проблемы для гражданских кораблей, НАТО может создать Москве серьезные проблемы военного характера.
Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
"Если поведение России не изменится в акватории Азовского моря, если Россия не перестанет задираться в том же Черном море, создавать определенные проблемы для гражданских судов, то Северо-атлантический альянс предпримет соответствующие меры по поводу того, чтобы создать России серьезные проблемы военного характера", - заявил Богдан.
Он отметил, что стратегические преимущества, которые Россия имеет в черноморском регионе, "никого не устраивают - ни Турцию, с которой Россия якобы имеет какие-то отношения в контексте Сирии, ни другие страны черноморского бассейна".
В этом контексте он также вспомнил президента Польши Анджея Дуду, который попросил президента США Дональда Трампа создать военную базу на территории Польши, назвав ее "Форт Трампа".
"То есть страны Восточной Европы предчувствуют непосредственную угрозу со стороны РФ. В то же время Россия не способна противостоять мощи НАТО и в целом трансатлантическому партнерству, которое, несмотря ни на какие противоречия, в последнее время демонстрирует консолидированную позицию", - подчеркнул генерал.https://censoru.net/29578-stalo-izvestno-iz-za-chego-nato-mozhet-nachat-vojnu-protiv-rossii.html
в машину драять пайоли.
смотреть видео-https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=_ntc9OFxZZE
если посчитать затраты, которые понесла пидороссия из-за прохода ДВУХ, всего ДВУХ кораблей ВМС Украины.... то за день мы нанесли колоссальный ущерб бюджету грязных дегенератов россиян.
Не те що Кузя весь Ла-Манш засмердів
Но в последний момент передумал...
Наверно героя посмертно не очень пилота радовало...