 Я не буду участником избирательного штаба Порошенко: но в мае думаю вернуться к политической деятельности, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заверил в интервью ТСН.Тиждень, что не будет принимать участия в работе любых избирательных штабов, передает Цензор.НЕТ.
Он признал, щот получал предложение от президента Петра Порошенко. "Я отказался принимать участие в заседаниях каких либо избирательных штабов. На самом деле, как вы понимаете, предложения были только из одного. Я не буду участником избирательного штаба действующего президента. Это четко. Так же я не собираюсь каким-то образом обращать внимание на процессуальные процессы в отношении других участников гонки. Не будут специально возбуждены дела против кандидатов, хотя я знаю, что несколько очень мечтают, чтобы как-то же их допросили, потому что тогда можно стать жертвой. Не дождутся", - отметил Юрий Луценко.
По его словам, он не фабрикует дела и не допрашивает с политической целью. "Ни для того, чтобы дискредитировать, ни для того, чтобы поднять рейтинг. Кое-кто, конечно, хотел бы чтобы на время выборов дела были остановлены. Этого также невозможно сделать", - констатировал генпрокурор.
При этом Луценко планирует доработать до завершения президентских выборов, что считает "серьезной гарантией того, что они пройдут согласно закону и в установленное время, без никаких фантазий на эту тему". "С другой стороны, как только это закончу, я в мае примерно думаю вернуться к политической деятельности. Увидите, что весной мне будет о чем отчитаться", - добавил он.
Прошла зима, настало лето,
спасибо партии за это.
Спасіба Порошенку Пєтє!
Товарищ, проснитесь! Вы обосрались! )))
Армия - ага на 120 тыс действительно военных приходится еще 300 тыс полиции и нацгвардии (это чтобы понимать кого Петя больше боится Хуйла из-за поребрика или украинцев).
Церковь - хм, странно, я как то даже не замечал что Петя ее создал или я что-то пропустил? А ну да ТОМАС!!!! Только нахрен он мне нужен?!! Я в церкви за свою жизнь бывал несколько раз, поскольку считаю ее коммерческой организацией по "зарабатыванию" денег, путем совершения каких-то обрядов, суть которых я не сильно понимаю.
ДОРОГИ - ДА НЕТ ИХ!!!! Кое где какими-то кусками сделали и все. Раньше все дороги раз в несколько лет делали, а теперь все свалили на местные дырявые бюджеты без денег. Три дня назад ездил в село. Несчастные 40 км больше часа ехал. Назад погнал по посадкам по грунтовкам, так за 40 минут доехал.
власть безграмотных воров развратила целую страну..... - закон, этика, все это уже пыль...