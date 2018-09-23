 Я не буду участником избирательного штаба Порошенко: но в мае думаю вернуться к политической деятельности, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заверил в интервью ТСН.Тиждень, что не будет принимать участия в работе любых избирательных штабов, передает Цензор.НЕТ.

Он признал, щот получал предложение от президента Петра Порошенко. "Я отказался принимать участие в заседаниях каких либо избирательных штабов. На самом деле, как вы понимаете, предложения были только из одного. Я не буду участником избирательного штаба действующего президента. Это четко. Так же я не собираюсь каким-то образом обращать внимание на процессуальные процессы в отношении других участников гонки. Не будут специально возбуждены дела против кандидатов, хотя я знаю, что несколько очень мечтают, чтобы как-то же их допросили, потому что тогда можно стать жертвой. Не дождутся", - отметил Юрий Луценко.

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По его словам, он не фабрикует дела и не допрашивает с политической целью. "Ни для того, чтобы дискредитировать, ни для того, чтобы поднять рейтинг. Кое-кто, конечно, хотел бы чтобы на время выборов дела были остановлены. Этого также невозможно сделать", - констатировал генпрокурор.

При этом Луценко планирует доработать до завершения президентских выборов, что считает "серьезной гарантией того, что они пройдут согласно закону и в установленное время, без никаких фантазий на эту тему". "С другой стороны, как только это закончу, я в мае примерно думаю вернуться к политической деятельности. Увидите, что весной мне будет о чем отчитаться", - добавил он.

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