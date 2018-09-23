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 Я не буду участником избирательного штаба Порошенко: но в мае думаю вернуться к политической деятельности, - Луценко

Генпрокурор утверждает, что не участвует в работе штаба Порошенко перед президентскими гонками.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заверил в интервью ТСН.Тиждень, что не будет принимать участия в работе любых избирательных штабов, передает Цензор.НЕТ.

Он признал, щот получал предложение от президента Петра Порошенко. "Я отказался принимать участие в заседаниях каких либо избирательных штабов. На самом деле, как вы понимаете, предложения были только из одного. Я не буду участником избирательного штаба действующего президента. Это четко. Так же я не собираюсь каким-то образом обращать внимание на процессуальные процессы в отношении других участников гонки. Не будут специально возбуждены дела против кандидатов, хотя я знаю, что несколько очень мечтают, чтобы как-то же их допросили, потому что тогда можно стать жертвой. Не дождутся", - отметил Юрий Луценко.

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По его словам, он не фабрикует дела и не допрашивает с политической целью. "Ни для того, чтобы дискредитировать, ни для того, чтобы поднять рейтинг. Кое-кто, конечно, хотел бы чтобы на время выборов дела были остановлены. Этого также невозможно сделать", - констатировал генпрокурор.

При этом Луценко планирует доработать до завершения президентских выборов, что считает "серьезной гарантией того, что они пройдут согласно закону и в установленное время, без никаких фантазий на эту тему". "С другой стороны, как только это закончу, я в мае примерно думаю вернуться к политической деятельности. Увидите, что весной мне будет о чем отчитаться", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087660
 
 
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Вначале ты вернешься в Лукьяновское СИЗО...
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В мае ты Луцик уже будешь сидеть на зоне... И там на зоне вместе с Порошенко вернёшся к политической деятельности, ага...
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Как раз твое Хуйло вместе с юрцом енакиевским этого ублюдка купило .
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Алкаш-алкашом, а соображает что Петя токсичный, бежать от него надо, а не в штабах у него заседать.
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токсичный петя дал тебе армию, церковь и ремонт дорог.
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полицаям и манкуртам он дал только больную жопу...
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А ну тогда понятно, это получается типа:
Прошла зима, настало лето,
спасибо партии за это.
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Хочу сказать, - За всьо на свєтє
Спасіба Порошенку Пєтє!


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Та ты шо? Петя а не Гройсман строил дороги?
Товарищ, проснитесь! Вы обосрались! )))
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Да не мешай ему, он перечислил ВЕЛИКИЕ ПЕТИНЫ СВЕРШЕНИЯ.
Армия - ага на 120 тыс действительно военных приходится еще 300 тыс полиции и нацгвардии (это чтобы понимать кого Петя больше боится Хуйла из-за поребрика или украинцев).
Церковь - хм, странно, я как то даже не замечал что Петя ее создал или я что-то пропустил? А ну да ТОМАС!!!! Только нахрен он мне нужен?!! Я в церкви за свою жизнь бывал несколько раз, поскольку считаю ее коммерческой организацией по "зарабатыванию" денег, путем совершения каких-то обрядов, суть которых я не сильно понимаю.
ДОРОГИ - ДА НЕТ ИХ!!!! Кое где какими-то кусками сделали и все. Раньше все дороги раз в несколько лет делали, а теперь все свалили на местные дырявые бюджеты без денег. Три дня назад ездил в село. Несчастные 40 км больше часа ехал. Назад погнал по посадкам по грунтовкам, так за 40 минут доехал.
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Где ремонт дорог, хули ты пиздишь? Я из долбаса домой уже какой год ездию, где блять ремонт дорог?
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А, я забыл, реальный 100% й прокацапский пидар DI GI нерат, отвечает , привет, уебок. Посмотрите кто этого хуесоса кацапского лайкнул теперь.
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Я не пророк, але на 99% впевнений, що бути тобі знов бібліотекарем.
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Какое благородство - "я отказался"! А ничего, что генпрокурор страны и нет может заниматься политикой? Люди, кого мы к власти в стране допустили?
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Семен Семенов 648b4ba6 - да всем уже пох на такие "мелочи"....

власть безграмотных воров развратила целую страну..... - закон, этика, все это уже пыль...
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Хоть и лайкнул тебя, этика - хуетика, достало, у меня по улице кацапы ходят!!!
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Неплохо бы было генпрокурору не ляпать что попало, а знать законы, что он не имеет право принимать участие ни в каком предвыборном штабе. И это не его желание или не желание, это запрещено Законом. И вот это работает генпрокурором!
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Надеюсь в Маю тебя посадят, за работу на врага, тварь!!!
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Во наглец, как такое можно планировать, это уже слишком.
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Луцик зря тебя с тюрьмы достали как и тюльку. Ну ничего вы туда вернетесь.
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Сделать антикоррупционный суд?Не.это долго и сложно...Сделать Генеральным прокурором чувака вопреки действующему законодательству?Как два пальца об..
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В мае ты в камеру вернешься. Продажа Кадырову Тамгоева, потянет на хороший срок.
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Кадыров хуесос, французы пиздеть не будут.
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Продолжит строить Четвёртую республику...
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Уже забыл как весь в соплях получив амнистию обещал что политикой больше заниматься не будет.
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Президент Турции Эрдоган без высшего образования,также его не имели Лех Валенса,президент Латвии врач-травматолог Валдис Затлерс,кормитлец дохлого ССра Франклдин Делано Рузвельт и еще пара десятков деятелей политики,которые имели УМ а не диплом,который можно купит на московской станции Метро "Университет" в 1969 году....сам лицерзел продажу диплома по высшему пилотажу..........
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Этот ебанат устроил спектакль что он сука сидел, а теперь его же жена, его врагу говорит "вынеси его " , тварь продажная должна гнить на хуй, а лучше висеть.
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Ты падлюка вернешься туда откуда тебя вытащили, будешь шить рукавицы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ не буду участником избирательного штаба Порошенко: но в мае думаю вернуться к политической деятельности, - Луценко
 
 
 
 
 
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