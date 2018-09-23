EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  2108  48
Материалы по теме:
Все про:Беларусь (2720) дипломатия (1145) Ельченко (184) Казахстан (370) ООН (2560) Минск (1182)

 Надо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко

Делегация Беларуси в ООН "хронически" голосует против любых идей и предложений украинской стороны.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко высказался в поддержку идеи перенесения переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу с территории Беларуси "в какую-нибудь другую столицу". Об этом он сказал в комментарии Прямому, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ельченко заявил, что делегация Беларуси в ООН "хронически" голосует против любых идей и предложений украинской стороны. По его мнению, это свидетельствует об определенной позиции страны, из чего нужно делать серьезные выводы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реальной переговорной работы по размещению миротворцев на Донбассе пока нет, - Ельченко

"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из позиции Беларуси, из позиции Казахстана. Если еще можно понять голосования Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но, так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против", - сказал Ельченко.

По его мнению, декларации Беларуси о своем "нейтралитете" в такой ситуации звучат странно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ведет себя варварски по отношению к Беларуси, как будто мы их вассалы, - Лукашенко

"Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые группы депутатские у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о которой нейтральности идет речь?" – заявил дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3087659
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас припрётся какой нибудь порохобот и расскажет что мертветчука в Минск от Украины ,,назначило" само х.йло. А Минск тоже по этой же логике х.йло тогда выбрало и не иначе. Тогда переносить низзя ! Надо или прекращать болтовню и проявить самостоятельность в решениях или болтать что то типа ,,Альтернативы Минску нет" и мертветчук полезный стране элемент . Надоела уже пустая болтовня чиновников и политиков
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якось по дитячому - "какую-то другую столицу." Доросла людина на такій посіди одразу повинна ВЖЕ мати список столиць які підходять для такої місії.
А то можна поміняти шило на мило, як вже не раз було.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко против переноса переговоров из Минска. Он сказал, что не отступит от минского процесса... Будет и дальше сдавать интересы Украины в угоду пуйлу.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А реальность такова. Порошенко в Минске.

 показать весь комментарий
 
 
Щодо фото рукостискання Порошенко з Ху-лом в Мінську....
Чи не щодня його постять на ЦН.
Кожна держава має свою "Дипломатичну консульську службу" Ці консульські служби наперед створюють "дипломатичний протокол" запланованої зустрічі керівників країн чи державних представників. По узгодженому дипломломатичному протоколу зустрічі/переговорів - наперед вказуються: форма одягу, церемонія привітання, рукостискання, церемонія прощання, сп черговість виступу перед журналістами, час виступу, хто де один від одного з політиків має стати, (хто зліва,справа, чи посередині) хто де має сісти (хто на дивані а хто в кріслі ) наперед узгоджується місце за переговорнім столом кожгого і т.д. Узгодженний "Дипломатичний протокол зустрічі є ОБОВ'ЯЗКОВИМ до виконання.
Ухилятися від рукостискання, не протягнути руку у відповідь - це грубе порушення норм пристойності, ввічливості та виховання. Причому тим, хто ухиляється від потиску руки. У політичному житті подібне взагалі неприпустимо - це буде порушення встановленного узгодженного протоколу.
Тому дане рукостискання це обов'язкова вимога - виконання прийнятих міжнародних норм дипломатичного протоколу при зустрічах лідерів країн що ведуть переговори.
 показать весь комментарий
 
 
по дитячому - сприймати такі заяви буквально... суть в тому, що була ймовірність відкритої війни... з боку кацапні виправдати її було б неможливо, з нашого боку - протистояти...
статус переговорів, вимоги... ВСЕ тепер інакше... комусь таки доведеться ковтати Надо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко - Цензор.НЕТ 6922
 показать весь комментарий
 
Суть не тому, що було. Почитай уважно. Мова про майбутнє.
 показать весь комментарий
 
 
ну чого ж ти мовчиш? мені цікаве твоє бачення... гишпанцю
 показать весь комментарий
 
Суть не тому, що було. Почитай уважно. Мова про майбутнє. - 23:36. Якщо не розумієш, то вибач. Нічим не можу допомогти. Que te vaya bien, guiri.
 показать весь комментарий
 
и сразу и суд можно устроить, нет не думаите о самосуде, я большом с тв, суд в длину месецов.
 показать весь комментарий
 
 
на красном октябре парторга путина завалил литовец Ремиус - неа, хуило боится, тут надо хитрее, вот Рига подходит, да и шпроты Рыжские он любит, не ну поддовать конечно будет официант из Литвы, Ремиус.
 показать весь комментарий
 
 
а да ещё, Латвия по словам хуила, свою територию Абрене - быстрее получит уши мёртвого осла - я не против, Ремиус покормит хуила а мы уже с дохлого уши отрежим и потом обменяем на свою територию, но без там живущих ватников.
 показать весь комментарий
 
 
а вас там кацапов хоть любят...?)
у вас есть Сказочноебали...!)))
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко хочет на двух стульях усидеть: и с Порошенко типа дружит, и с Хуйлом. Хотя финал двустульного Януковича очень показательный... Но и белорусы более инертные, чем украинцы.
 показать весь комментарий
 
 
Не багато знайдеться країн згодних прийматив себе делегацію сепарні і їхнього російського керівництва.
 показать весь комментарий
 
 
так подписанты от сепарни уже всё, один в кафе а о другом и не слышно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ларчик просто открывался.












Тетяна Висоцька

21 сентября в 16:28 · ·

Отже, любі хлопчики й дівчатка.
Медведчук у ці хвилини підлітає до російського курорту Сочі, де сьогодні у дружньому колі проводять зустріч Путін і Лукашенко.
Цікаво, що рівно місяць тому бацька вже зустрічався у Сочі з Путіним. Чому Путін почав бачитися з очільником нашого північного сусіда Білорусі так часто?
Часті зустрічі Путіна і Медведчука для нас не новина. Лише цього місяця той літав до Москви двічі, я слідкую за його переміщеннями.
Агресор відкрито проводить консультації з цим антиукраїнським щуром щодо того, як нашкодити нашій державі. Можливо, мітить його на роль президента «Східноукраїнської автономії», яка по суті запланована Мінськими угодами.
Чому тільки туди? Бо як президент Великої України росіян цілком влаштовує той, що ми маємо зараз.
Він за те, щоб залишитися при посаді, здасть пів України без шуму і пилу.
 показать весь комментарий
 
 
Гениально, аплодирую. Сколько же у нас сумасшедших, называющих себя журналистами. Надо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко - Цензор.НЕТ 2001
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У вас предостаточно. То есть медведчук "не антиукраїнський щур"? Ничего другого от подобного субъекта я и не ожидала.
 показать весь комментарий
 
 
Ты опять занимаешься любимым делом - передергиванием. За что и улетаешь в спам регулярно. Надо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко - Цензор.НЕТ 3531
 показать весь комментарий
 
 
Ну раз ума не хватает, то и спам не поможет. Разговор окончен.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас припрётся какой нибудь порохобот и расскажет что мертветчука в Минск от Украины ,,назначило" само х.йло. А Минск тоже по этой же логике х.йло тогда выбрало и не иначе. Тогда переносить низзя ! Надо или прекращать болтовню и проявить самостоятельность в решениях или болтать что то типа ,,Альтернативы Минску нет" и мертветчук полезный стране элемент . Надоела уже пустая болтовня чиновников и политиков
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хм..ну и куда переносить собрались? в мАцкву или в липецк?.. соевые вы стратеги , ну когда вы уже поймете что нужно менять подходы к переговорам и участников от Украины.. Надо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко - Цензор.НЕТ 9571
 показать весь комментарий
 
 
Там голос один - РФ, а эти только кнопки нажимают.
Лондон сегодня лучший вариант для Украины, но россияне не согласятся, Будапешт - очень символично, но с Венгрией сейчас не лучшие отношения. Хельсинки или может Стокгольм, но лучше конечно сам формат поменять, наверное наши к этому и ведут, просто кругами заходят. Надо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко - Цензор.НЕТ 1020
 показать весь комментарий
 
Надо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко.

Альтернативы Минску нет , - Порошенко
 показать весь комментарий
 
 
В Анкару Надо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко - Цензор.НЕТ 7800 Лукашенко пуйлу - ліпший друг, а Ердоган - ліпший друг та "масажист" спини

Надо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко - Цензор.НЕТ 1894
 показать весь комментарий
 
можно Ригу, но хуило дрифит Балтииских фошиздов, ведь завялит и глазом не моргнёт, кстати, помните как облетал Балтииские страны, сучара знал, что Патриот прикуплены, ажь через Финляндию и потом около берегов Швеции прокрадывался - вот и всё вяличие кремлёвского ушлёпка.
 показать весь комментарий
 
 
Да неееее!!! Еще рано. Еще лет 10 поездите в минск потому будете чесаться.
 показать весь комментарий
 
Это то - да, рекламу "миротворцу" Лукашенко это создало, на лука-ТВ он даже решил сделать новые Хельсинки, но... орки согласились встречаться только в Минске...

"
5 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, передает корреспондент БЕЛТА. По словам главы государства, очевидна необходимость обновления общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества. "При этом следует учесть огромный позитивный опыт Хельсинкского процесса 70-х годов, свидетельствующий, что действовать надо на упреждение, а не принимать решения постфактум. Все это заставляет говорить об актуальности идеи запуска нового Хельсинкского процесса. То есть широкого диалога, направленного на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на нашем общем пространстве - в Евро-Атлантике и Евразии", - сказал Президент.
Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-predlagaet-nachat-v-obse-diskussiju-o-neobhodimosti-organizatsii-helsinki-2-255899-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна"
 показать весь комментарий
 
Реальность такова что политики и чиновники нам просто пудрят мозги. Минск удобен х.йлу .Там оно продвигает свой ,,советский мир" .Любой другой формат ему не выгоден и оно на него не пойдёт . Как не пойдёт на всевозможных миротворцев и прочую соевую лабуду которая развешивается на уши перед выборами . Так что уши лохов выдержат любую локшину , ну не парад в севастополе же в 2019 году обещают в конце концов . И не доллар по 12 Грн
 показать весь комментарий
 
пойдет...санкции то действуют понемногу...
 показать весь комментарий
 
политика, дело грязное....
украинским политикам нужно учиться вести грязную войну, а не быть лохастыми соплежуями....
 показать весь комментарий
 
По-моему, Минскими соглашениями очень умно подвели паРашу к ответственности и без грязи...
 показать весь комментарий
 
 
так и есть - а полезные идиоты повизгивают против, по недалекости ума или за малую денюжку...)
 показать весь комментарий
 
 
Мне тут недавно пытались подсунуть - "паРаша не сторона конфликта", как это паРаша хочет представить, чтобы снять санкции, но:
1. Украинская сторона не подписала бы, если бы были указаны всякие холуи вроде Захерченко.
2. паРаша бы не подписала, если бы было написано не конфликт, а война.
3. паРаша бы не подписала, если бы она была указана агрессором,
Ни в протоколе ни в меморандуме "сторона конфликта" не указана, но это полезным идиотам не понять...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко
 
 
 
 
 
 вверх