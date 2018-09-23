Надо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко высказался в поддержку идеи перенесения переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу с территории Беларуси "в какую-нибудь другую столицу". Об этом он сказал в комментарии Прямому, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ельченко заявил, что делегация Беларуси в ООН "хронически" голосует против любых идей и предложений украинской стороны. По его мнению, это свидетельствует об определенной позиции страны, из чего нужно делать серьезные выводы.

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"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из позиции Беларуси, из позиции Казахстана. Если еще можно понять голосования Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но, так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против", - сказал Ельченко.

По его мнению, декларации Беларуси о своем "нейтралитете" в такой ситуации звучат странно.

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"Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые группы депутатские у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о которой нейтральности идет речь?" – заявил дипломат.