Надо переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, - Ельченко.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко высказался в поддержку идеи перенесения переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу с территории Беларуси "в какую-нибудь другую столицу". Об этом он сказал в комментарии Прямому, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Ельченко заявил, что делегация Беларуси в ООН "хронически" голосует против любых идей и предложений украинской стороны. По его мнению, это свидетельствует об определенной позиции страны, из чего нужно делать серьезные выводы.
"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из позиции Беларуси, из позиции Казахстана. Если еще можно понять голосования Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но, так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против", - сказал Ельченко.
По его мнению, декларации Беларуси о своем "нейтралитете" в такой ситуации звучат странно.
"Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые группы депутатские у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о которой нейтральности идет речь?" – заявил дипломат.
А то можна поміняти шило на мило, як вже не раз було.
Чи не щодня його постять на ЦН.
Кожна держава має свою "Дипломатичну консульську службу" Ці консульські служби наперед створюють "дипломатичний протокол" запланованої зустрічі керівників країн чи державних представників. По узгодженому дипломломатичному протоколу зустрічі/переговорів - наперед вказуються: форма одягу, церемонія привітання, рукостискання, церемонія прощання, сп черговість виступу перед журналістами, час виступу, хто де один від одного з політиків має стати, (хто зліва,справа, чи посередині) хто де має сісти (хто на дивані а хто в кріслі ) наперед узгоджується місце за переговорнім столом кожгого і т.д. Узгодженний "Дипломатичний протокол зустрічі є ОБОВ'ЯЗКОВИМ до виконання.
Ухилятися від рукостискання, не протягнути руку у відповідь - це грубе порушення норм пристойності, ввічливості та виховання. Причому тим, хто ухиляється від потиску руки. У політичному житті подібне взагалі неприпустимо - це буде порушення встановленного узгодженного протоколу.
Тому дане рукостискання це обов'язкова вимога - виконання прийнятих міжнародних норм дипломатичного протоколу при зустрічах лідерів країн що ведуть переговори.
статус переговорів, вимоги... ВСЕ тепер інакше... комусь таки доведеться ковтати
Чёрной краской раскрашу его лепесток.
Пьяный мастер наколет на левом плече...
у вас есть Сказочноебали...!)))
Тетяна Висоцька
21 сентября в 16:28 · ·
Отже, любі хлопчики й дівчатка.
Медведчук у ці хвилини підлітає до російського курорту Сочі, де сьогодні у дружньому колі проводять зустріч Путін і Лукашенко.
Цікаво, що рівно місяць тому бацька вже зустрічався у Сочі з Путіним. Чому Путін почав бачитися з очільником нашого північного сусіда Білорусі так часто?
Часті зустрічі Путіна і Медведчука для нас не новина. Лише цього місяця той літав до Москви двічі, я слідкую за його переміщеннями.
Агресор відкрито проводить консультації з цим антиукраїнським щуром щодо того, як нашкодити нашій державі. Можливо, мітить його на роль президента «Східноукраїнської автономії», яка по суті запланована Мінськими угодами.
Чому тільки туди? Бо як президент Великої України росіян цілком влаштовує той, що ми маємо зараз.
Він за те, щоб залишитися при посаді, здасть пів України без шуму і пилу.
Лондон сегодня лучший вариант для Украины, но россияне не согласятся, Будапешт - очень символично, но с Венгрией сейчас не лучшие отношения. Хельсинки или может Стокгольм, но лучше конечно сам формат поменять, наверное наши к этому и ведут, просто кругами заходят.
Альтернативы Минску нет , - Порошенко
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5 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, передает корреспондент БЕЛТА. По словам главы государства, очевидна необходимость обновления общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества. "При этом следует учесть огромный позитивный опыт Хельсинкского процесса 70-х годов, свидетельствующий, что действовать надо на упреждение, а не принимать решения постфактум. Все это заставляет говорить об актуальности идеи запуска нового Хельсинкского процесса. То есть широкого диалога, направленного на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на нашем общем пространстве - в Евро-Атлантике и Евразии", - сказал Президент.
Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-predlagaet-nachat-v-obse-diskussiju-o-neobhodimosti-organizatsii-helsinki-2-255899-2017/
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украинским политикам нужно учиться вести грязную войну, а не быть лохастыми соплежуями....
1. Украинская сторона не подписала бы, если бы были указаны всякие холуи вроде Захерченко.
2. паРаша бы не подписала, если бы было написано не конфликт, а война.
3. паРаша бы не подписала, если бы она была указана агрессором,
Ни в протоколе ни в меморандуме "сторона конфликта" не указана, но это полезным идиотам не понять...